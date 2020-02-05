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Все про:Мінздоров'я (1083) Дежржпродспоживслужба (123) ботулізм (20) міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (13)

 МОЗ запропонував Мінекономіки співпрацювати в боротьбі з ботулізмом в Україні

МОЗ України направило лист міністру розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофію Милованову з пропозицією спільного впровадження заходів, які допоможуть знизити рівень захворюваності на інфекційні хвороби, в тому числі і на ботулізм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Зменшити кількість випадків ботулізму можна тільки спільними зусиллями МОЗ України, Мінекономіки і Держспоживслужби", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, МОЗ пропонує розглянути питання міжсекторальної взаємодії з профілактики ботулізму на розширеній колегії Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Визнати пріоритетними для державного контролю Держспоживслужби потужності, на яких здійснюється виробництво, переробка, зберігання і обіг харчових продуктів, вживання яких може стати причиною ботулізму.

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А також доручити Держспоживслужбі організувати і спільно з Центром громадського здоров'я провести інформаційну кампанію з профілактики ботулізму.

Станом на 2 січня 2020 року в Україні 92 сироватки проти ботулізму. Введення цієї сироватки передбачено, серед іншого, в курсі лікування при встановленні можливого або підтвердженого діагнозу ботулізм.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173873
 
 
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согласен
из Милованова получился бы неплохой испытатель вакцин
тем боле в то время когда собаки в дифиците
... где то заплакал Андрюха Кобелёв)))
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Минэкономике нужно бороться с метеоризмом, ибо пропёрдывают украинскую экономику почем зря...
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А как нащет с Людьми посотрудничать , а то Вы и так между собой не розлей Вода.
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еще можно минсоцполитики объединить с сапожной мастерской...
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