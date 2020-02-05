 Убивство Шеремета: розгляд клопотань про зміну запобіжного заходу Дугарь і Антоненку. ТЕКСТОВА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

12:55 В зал суда под конвоем завели Андрея Антоненко.

12:10 Судья Писанец уходит в совещательную комнату.

12:02 Также посмотрели видео с анализом роста Яны Дугарь и женщин на видео.

11:42 В суде показывают видео с сапером, которому принадлежала учебная сумка с отвертками, кошками, веревкой, наждачкой и так далее. Адвокат напоминает, что вместе с этой принадлежащей соседу Яны сумкой при обыске был изьят сертификат сапера владельца сумки.

11:32 Корчинская отмечает что у нее на поруках 68 военных и ветеранов, 11 из них уже оправдал Верховный суд - и никто из этих людей не нарушил своих обязательств.

11:22 Адвокат указывает на упомянутый прокурором риск того, что находясь на свободе Дугарь может общаться с другими подозреваемыми, влиять на них - однако это устаревшая почти на 2 месяца информация. По его мнению, Яне Дугарь вообще не нужна мера пресечения - ей нужно сдать сессию и выехать со своей бригадой на фронт, где она очень нужна.

Сама Яна Дугарь напоминает, что все разговоры, все фото и другая информация, которую подает прокурор - за 2019 год.

Яну Дугарь традиционно хотят взять на поруки нардепы от "ЕС" Михаил Бондарь и Яна Зинкевич, экс-нардеп Оксана Корчинская и другие.

11:10 Во время, когда, по версии следствия, за Шереметом и его автомобилем следила "разведчица", на месте не было ни Павла Шеремета, ни автомобиля - он как раз уехал, что подтверждается словами Притулы, продолжает адвокат.

Отмечает защитник и то, что, судя по всему, "разведчица" и "закладчица", которой считают Юлию Кузьменко - одного роста, около 165 см. Также на видео они (или она) идут по одному маршруту, одинаково обходя люк. В то же время, Кузьменко ниже этого роста, а Яна Дугарь - выше (175 см).

Следует напомнить, что сторона обвинения официально экспертизу роста "разведчицы" не проводила вовсе.

11:08 Адвокат говорит об экспертизе походки. Защитник просит суд обратить внимание на страницу 111 в материалах дела, где речь идет о сравнении невербального поведения и где отмечено, что "по большинству маркеров" сравниваемые особы, зафиксированные на видео, не совпадают.

В другом месте отмечено, что маркеры, такие как длина шага или тяжесть шага, "преимущественно совпадают".

"Это алогично, или просто абсурд. И это - единственное доказательство в деле", - продолжает адвокат Коломиец. Также его удивляет связь между анализом походки и проведенной по ней "психологической экспертизой".

"Разве мы можем по походке прокурора сказать, сангвиник он или холерик?" - спрашивает защитник.

11:05 В данный момент уже идет заседание по мере пресечения Яне Дугарь.

Нагадаємо, 3 лютого Печерський суд розглядав справу підозрюваної у вбивстві Шеремета Юлії Кузьменко і залишив її під арештом, а потім в терміновому порядку призначили ще один розгляд її справи на неробочий час. Однак, засідання в результаті перенесли на 4 число. Також 3 лютого було в терміновому порядку призначено на пізній вечір розгляд справ двох інших фігурантів Яни Дугарь і Андрія Антоненка, проте їх також в результаті перенесли на 4 лютого.

4 лютого адвокати Дугарь і Антоненка заявили відводи судді Віталію Писанцюі. У справі Антоненка Печерський суд не задовольнив відвід. Розгляд продовжиться сьогодні, 5 лютого, в 12: 00

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка. Пізніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугар і змінив її з цілодобового домашнього арешту на нічний.

3 лютого 2020 року було несподівано призначено розгляд клопотань про продовження запобіжних заходів для обвинувачених. Через те, що адвокатів пізно повідомили, розгляд щодо Юлії Кузьменко перенесли на 10 ранку 4 лютого, щодо Андрія Антоненка - на 11 ранку того ж дня, щодо Яни Дугарь - на 14:00.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.