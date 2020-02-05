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Все про:Шеремет (358) Антоненко Андрій (73) Дугарь Яна (44)

 Убивство Шеремета: розгляд клопотань про зміну запобіжного заходу Дугарь і Антоненку. ТЕКСТОВА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ

Сьогодні в Печерському суді тривають засідання у справах підозрюваних в убивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка та Яни Дугарь, яким прокуратура хоче продовжити терміни дії запобіжного заходу.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

12:55 В зал суда под конвоем завели Андрея Антоненко.

12:10 Судья Писанец уходит в совещательную комнату.

12:02 Также посмотрели видео с анализом роста Яны Дугарь и женщин на видео.

11:42 В суде показывают видео с сапером, которому принадлежала учебная сумка с отвертками, кошками, веревкой, наждачкой и так далее. Адвокат напоминает, что вместе с этой принадлежащей соседу Яны сумкой при обыске был изьят сертификат сапера владельца сумки.

11:32 Корчинская отмечает что у нее на поруках 68 военных и ветеранов, 11 из них уже оправдал Верховный суд - и никто из этих людей не нарушил своих обязательств.

11:22 Адвокат указывает на упомянутый прокурором риск того, что находясь на свободе Дугарь может общаться с другими подозреваемыми, влиять на них - однако это устаревшая почти на 2 месяца информация. По его мнению, Яне Дугарь вообще не нужна мера пресечения - ей нужно сдать сессию и выехать со своей бригадой на фронт, где она очень нужна.

Сама Яна Дугарь напоминает, что все разговоры, все фото и другая информация, которую подает прокурор - за 2019 год.

Яну Дугарь традиционно хотят взять на поруки нардепы от "ЕС" Михаил Бондарь и Яна Зинкевич, экс-нардеп Оксана Корчинская и другие.

11:10 Во время, когда, по версии следствия, за Шереметом и его автомобилем следила "разведчица", на месте не было ни Павла Шеремета, ни автомобиля - он как раз уехал, что подтверждается словами Притулы, продолжает адвокат.

Отмечает защитник и то, что, судя по всему, "разведчица" и "закладчица", которой считают Юлию Кузьменко - одного роста, около 165 см. Также на видео они (или она) идут по одному маршруту, одинаково обходя люк. В то же время, Кузьменко ниже этого роста, а Яна Дугарь - выше (175 см).

Следует напомнить, что сторона обвинения официально экспертизу роста "разведчицы" не проводила вовсе.

11:08 Адвокат говорит об экспертизе походки. Защитник просит суд обратить внимание на страницу 111 в материалах дела, где речь идет о сравнении невербального поведения и где отмечено, что "по большинству маркеров" сравниваемые особы, зафиксированные на видео, не совпадают.

В другом месте отмечено, что маркеры, такие как длина шага или тяжесть шага, "преимущественно совпадают".

"Это алогично, или просто абсурд. И это - единственное доказательство в деле", - продолжает адвокат Коломиец. Также его удивляет связь между анализом походки и проведенной по ней "психологической экспертизой".

"Разве мы можем по походке прокурора сказать, сангвиник он или холерик?" - спрашивает защитник.

11:05 В данный момент уже идет заседание по мере пресечения Яне Дугарь.

Убивство Шеремета: розгляд клопотань про зміну запобіжного заходу Дугарь і Антоненку 01

Нагадаємо, 3 лютого Печерський суд розглядав справу підозрюваної у вбивстві Шеремета Юлії Кузьменко і залишив її під арештом, а потім в терміновому порядку призначили ще один розгляд її справи на неробочий час. Однак, засідання в результаті перенесли на 4 число. Також 3 лютого було в терміновому порядку призначено на пізній вечір розгляд справ двох інших фігурантів Яни Дугарь і Андрія Антоненка, проте їх також в результаті перенесли на 4 лютого.

4 лютого адвокати Дугарь і Антоненка заявили відводи судді Віталію Писанцюі. У справі Антоненка Печерський суд не задовольнив відвід. Розгляд продовжиться сьогодні, 5 лютого, в 12: 00

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка. Пізніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугар і змінив її з цілодобового домашнього арешту на нічний.

3 лютого 2020 року було несподівано призначено розгляд клопотань про продовження запобіжних заходів для обвинувачених. Через те, що адвокатів пізно повідомили, розгляд щодо Юлії Кузьменко перенесли на 10 ранку 4 лютого, щодо Андрія Антоненка - на 11 ранку того ж дня, щодо Яни Дугарь - на 14:00.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173872
 
 
 Топ коментарі
 
«Защитник просит суд обратить внимание на страницу 111 в материалах дела, где речь идет о сравнении невербального поведения и где отмечено, что "по большинству маркеров" сравниваемые особы, зафиксированные на видео, не совпадают. В другом месте отмечено, что маркеры, такие как длина шага или тяжесть шага, "преимущественно совпадают". Источник: https://censor.net.ua/n3173872
Совпадають так, як $4000 з реальною зарплатою вчителів.
А взагалі, «Какая разніца?»
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Breaking news: "Добивали і стріляли впритул: повстанці спіймали і жорстоко вбили російських ФСБшників у Сирії".
Убийство Шеремета: рассмотрение ходатайств об изменении меры пресечения Дугарь и Антоненко - Цензор.НЕТ 5936
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когда хочется засудить невинных выполняя указ Зе-пидера, но дело не склеивается... Убийство Шеремета: рассмотрение ходатайств об изменении меры пресечения Дугарь и Антоненко - Цензор.НЕТ 546
когда судьи и следователи понимают что рейтинг Зели падает и скоро они сами могут оказаться на скамье подсудимых за фальсификации...
У мусорни тяжелая ситуация..., да...
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«Защитник просит суд обратить внимание на страницу 111 в материалах дела, где речь идет о сравнении невербального поведения и где отмечено, что "по большинству маркеров" сравниваемые особы, зафиксированные на видео, не совпадают. В другом месте отмечено, что маркеры, такие как длина шага или тяжесть шага, "преимущественно совпадают". Источник: https://censor.net.ua/n3173872
Совпадають так, як $4000 з реальною зарплатою вчителів.
А взагалі, «Какая разніца?»
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Кроме каждоднемвных рассмотрения изменения мер пресечения вообще что то по делу происходит интересно?
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Всьо інтєрєсноє уже проізошло ранєє на Шоу Шустера.
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Константин З - ну это недоразумение Рябошапка... - который ручной прокурор...

Он же заявил недавно что доказательств больше нет - ФСЕ..
А направлять в Суд с теми что есть.., это заведомо насрать на голову Зе с его брифингом..
Патовая ситуация...
Надеются что рассосется как нибудь само...

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Breaking news: "Добивали і стріляли впритул: повстанці спіймали і жорстоко вбили російських ФСБшників у Сирії".
Убийство Шеремета: рассмотрение ходатайств об изменении меры пресечения Дугарь и Антоненко - Цензор.НЕТ 5936
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Аваков, завдячуючи цим звинуваченням і арештам успішно пройшов випробувальний термін, що йому було призначено до грудня, шо не ясно?
він показав, що заарештує будь-кого, на кого вкаже Засцика
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тому завтра він буде не за ґратами сидіти, а презентувати країну у смартфоні
це перемога
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когда хочется засудить невинных выполняя указ Зе-******, но дело не склеивается... Убийство Шеремета: рассмотрение ходатайств об изменении меры пресечения Дугарь и Антоненко - Цензор.НЕТ 546
когда судьи и следователи понимают что рейтинг Зели падает и скоро они сами могут оказаться на скамье подсудимых за фальсификации...
У мусорни тяжелая ситуация..., да...
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Все так, только зеля по дурости влез в эту провокацию . Теперь дело чести- выпустить невиновных. Особенно женщин жаль
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не по дурости.., а из желания запугать про-украинское общество..
По дурости он в презики пошел...
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Та не демонизируй ты этого маланского смехотунчика Он дурашка и представить не мог что его как царя надурит какой то банобак и кормящеяся с рук рябая ермолка
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Доказів прямих - нема. всякі там експертні висновки це лише "обгрунтування підозри". Але в купі з "визнанням провини", вони можуть проканати в суді, лише як доповнення до зізнання.
Тому мета мєнтів тримати їх доти, доки вони самі не зізнаються в тому, чого не робили.
Виявляється, що задача слідства причинити людину у СІЗО і тупо чекати, поки вона сама придумає собі провину, та вкаже спільниками тих, кого начальству прокурора хочеться!
Я чомусь думав, що завдання слідства знайти докази, "а тут ось воно як, Петрович!"
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"... по походке... ? походка не та и адвокат этим аргументирует?
ЕСЛИ БЫ ТАК ТЩАТЕЛЬНО прокуратура разбиралась с каждыми бытовыми убийствами среди простых граждан, то по тюрьмам не зека сидели бы, а... а висели бы мешки с мицелиями шампиньёнов и виртухаи их бы брызгали водой, а кум постоянно торчал бы на базаре...
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Адвокат отрицает "доказательства" прокуратуры, основанные на сходстве походок .
Другиз доказательств там нет
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таки нет?
ЕСТЬ И ДРУГИЕ...
Самый веский аргумент - алиби. Алиби нет.
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вы не поверите - у большинства жителей Киева на ночь закладки бомбы нет алиби, они тупо спали..., найдутся среди них и те, кто совпадает по возрасту, походке и еще хрен знает по чем с теми, кто на видео и что? они виноваты? или нет?
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Ежели докторствовали в АТО то виноваты и ежели маланских кровей но прониклись идеями нацизма То виноваты однозначно Эт когда он гвоздиками торговал ему сказал продавец Гарик Сказал как отрубил Прошли годы а эта банабацкая мысль не выходит из головы полукровки
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Через четыре года после убийства Нет алиби ? Вы бредите Спросят тебя где ты был 5 марта 2016 г в 20 .18 Смело отвечай в театре оперы Причем в рашенской казани Телефонные незаконные записи менты могут засунуть туда куда они любят баловатся
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Это "дело" показывает что режим прогнил насквозь. "Правоохранители" не имеют никакого отношения к охране правопорядка; это просто ЧВК, нанятая режимом для дискредитации единственной силы в стране, которая обеспечивает её территориальную целостность: армии.
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Сам бубочка заявив, що слідство успішно завершено. Тепер підвіслючники стараються, щоб черговий раз не мокнути свого шефа пикою у лайно.... хоча він звідти ніколи і не вилазив.
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Эпиграмма
Он на арене поднял ор:
- Свинарчукам в тюрьму дорога!
Я - всем барыгам приговор!
И ... посадил Врача от Бога!

С собакой на базар беги -
Сажать он будет за долги!
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Кстати шо там со свинарчуками ? Шо с убийцами \Небесной сотни/ Шо наконец с ментами которые в Переяславе убили мальчика развлекаясь стрельбой по банкам ? Молчок Но из докторши и музыканта Джеймс Бонда с Джеймс бондихой делают и аргументы прикукушеных решал от прокуратуры Войдут в аналы истории Это ж надо додуматся МАЛАНЕЦ ПРОНИКСЯ ФАШИСТКИМИ ИДЕЯМИ
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