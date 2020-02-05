 Зеленський, Гончарук і Аваков завтра презентують мобільний додаток "Дія"

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу уряду.
"6 лютого відбудеться презентація мобільного застосунку "Дія" та національної онлайн-платформи "Дія. Цифрова освіта". Першими переваги застосунку зможуть оцінити 9,5 млн українців, яким стануть доступні цифрове посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію на авто", - йдеться в анонсі.
У заході візьмуть участь Президент України Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук та Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, презентація програми "Дія" мала відбутися 30 січня, але її перенесли на тиждень.
"Ну что, уважаемые кроты, вы не против немножечко посчитать?
Мы же с вами, в отличие от зелёных дИпутатов от сохи, школы позаканчивали. И даже может ВУЗы.
Конечно, удивляет, что у такого мудрого нарида получились такие кривенькие депутаты, и хотелось бы им хоть какого-нибудь образования, но тут уж штош."Маємо, що маємо".
Сначала цифры.
Держказначейство нам пишет, что «залишків на Єдиному казначейському рахунку станом на 1.02.20 становить 12,07 млрд гривень, скоротившись ЗА МІСЯЦЬ на 5,5 млрд або на 31%»
Это В ТРИ РАЗА меньше, чем оставалось на 1.12.19.
Т.е когда бюджетом «барыжили» проклятые казнокрады и вот эти все олигархи, на ЕКС государства осенью остались рекордные суммы в почти 63 млд гривен.
Но хуже же не будет?
Зубожилий нарид зохавал полвареника, закинутся третью таблетки от/для головы и волеизъявился в урны.
По итогу пришли плодожёрки, склепали бюджет с бодуна по принципу «похер -пляшем!» и теперь минус треть бабла за месяц.
А теперь сама задачка.
Мы тратим 5, 5 млрд за месяц. Всего у нас на счету 12, 07 млрд. На сколько месяцев нам их хватит?
Кто голосовал за «уЗеленского» - возьмите калькулятор, это сложно для вас будет - в столбик если считать.
Посчитали?
Да. Денег нам хватит на 2 месяца и 6 дней.
А потом там останется примерно столько же, сколько не успел ******** беглый Овощ.
Для тех, кто не в курсе, ЕКС - это счет, куда поступают налоги, сборы и прочие обязательные платежи госбюджета. Обнуление ЕКС означает дефолт.
Беглый Азиров исполнил песнь, что мол это всё не страшно, что ЕКС часто вальсирует у ноля и даже падает в минус, но потом опа - и снова пришли деньги.
Но в ситуации, когда политику Украины определяет Путин, а экономику - Беня, когда монобольшинство средним IQ не дотягивает до спаниеля, я бы скорее поставила на хромую лошадь, чем на новых экономических стратегов.
Даже на труп хромой лошади.
Ну в общем, денег нет, но вы держитесь, друзья ...."
А вторую новость, слабо?
«Зато без Порошенка !!!!!!!!!!»
А ось тут не дадуть таким, як ти брехати:
на 1,03,2019 "мальдівський" залишив 8 млрд 196 млн грн
на 1.09.2019 "оманський " зібрав 61 млрд 829 млн грн
Аваков вже нову поліцію презентував...
Україна має відмовитись від перехресного субсидування, а ціни на електроенергію для населення потрібно підвищити до рівня ціни струму для промисловості.
Про це заявив "міністр енергетики та захисту довкілля України" Олексій Оржель в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.
"Міністр" зазначив, що попри запровадження нового ринку електроенергії в Україні досі зберігається перехресне субсидування і тарифи на струм для населення є нижчими, ніж для промисловості.
https://play.google.com/store/apps/details?id=gosoft.ukrainesimulatorsecond
Особенно носорог Аваков, живущий в реальном таком реале с крышеванием наркоты, игорного бизнеса и борделей.
Вы живите в смартфоне, а ЗЕленые вас будут стричь в реале.
В базовую версию включены опции "Колбаса в смартфоне" и "Масло в смартфоне".
Контрактники не люди. Слуга Народу Третьякова. Зе команда. - а с этой тварью крашеной что делать и когда будем?
Крім того Київстар придумали такі тарифні плани, що якщо не вистачає хоч однієї гривні до зняття абонплати, то знімають плату 10 грн./день і вимкнути це не можливо!
Парять 4G, aнасправді півУкраїни крутиться на2G!!!
Оце в Зелебенських і вся держава в смартфоні!!!
Київстар падлюки!!!
только из-за одной той "презентации" зе-ишак-презик должен быть убран с должности президента, не говоря уже о факте общего обсира с преступной попыткой фальсификации...
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как такое приложения соответствует закону?