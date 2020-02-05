 Нардепку Федину викликають у ДБР для вручення повідомлення про підозру, - Офіс Генпрокурора

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

За дорученням Генерального прокурора 3 лютого 2020 року слідчим Державного бюро розслідувань з дотриманням вимог ст. 135 КПК України на 6 лютого 2020 року викликана Народна депутатка України Федина Софія для проведення процесуальної дії - вручення письмового повідомлення про підозру.



"Повістка про виклик направлена за адресою її реєстрації, фактичного проживання та за місцем роботи. Відповідно до ч. 1 ст. 135 КПК України, Федина Софія вважається належним чином повідомленою, проте для запобігання спекуляціям щодо необізнаності про виклик додатково публікуємо повістку останній на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора", - йдеться в повідомленні.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 26 листопада, слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці і громадянці.

Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та учасниці бойових дій Марусі Звіробій.

27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

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