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Все про:ДБР (844) Федина (23) Офіс генерального прокурора (70)

 Нардепку Федину викликають у ДБР для вручення повідомлення про підозру, - Офіс Генпрокурора

Нардепку Софію Федину викликали до Державного бюро розслідувань для вручення письмового повідомлення про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

За дорученням Генерального прокурора 3 лютого 2020 року слідчим Державного бюро розслідувань з дотриманням вимог ст. 135 КПК України на 6 лютого 2020 року викликана Народна депутатка України Федина Софія для проведення процесуальної дії - вручення письмового повідомлення про підозру.

"Повістка про виклик направлена за адресою її реєстрації, фактичного проживання та за місцем роботи. Відповідно до ч. 1 ст. 135 КПК України, Федина Софія вважається належним чином повідомленою, проте для запобігання спекуляціям щодо необізнаності про виклик додатково публікуємо повістку останній на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Зеленського не допитували за фактом погроз, у нього ще немає процесуального статусу, - Труба

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 26 листопада, слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці і громадянці.

Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та учасниці бойових дій Марусі Звіробій.

27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Читайте: ГПУ повернула без погодження проєкт підозри Федині та Звіробій, - ДБР

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173867
 
   
 Топ коментарі
 
бубочка галабародька абасцался Нардеп Федына вызывается в ГБР для вручения уведомления о подозрении, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 5811
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Вот заметил... а ведь зелёная плесень явно предпочитает воевать с женщинами... "Совпадение? Не думаю!" (с) Нардеп Федына вызывается в ГБР для вручения уведомления о подозрении, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 7983
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Когда Портнов,Мертветчук ?
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Соблюдение УПК зелёной бандой настолько редкое явление, что об этом пишут в новостях! Нардеп Федына вызывается в ГБР для вручения уведомления о подозрении, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 986
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Зедина просто виконувала свій Конституційний обовьязок громадянина. Бодай словами захищала СУВЕРЕНІТЕТ ТА ДЕРЖАВНУ ЦІЛІСНІСТЬ України
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Теперь Федына выполнит еще один обовьязок громадянина - предстанет перед судом! Нардепку Федину викликають у ДБР для вручення повідомлення про підозру, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 8187
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неприкосновенность с депутатов сняли уже?
жду публичное заявление главы фракции о политическом преследовании её членов
ирка геращенко не зачет если шо
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Вот заметил... а ведь зелёная плесень явно предпочитает воевать с женщинами... "Совпадение? Не думаю!" (с) Нардеп Федына вызывается в ГБР для вручения уведомления о подозрении, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 7983
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А ведь Федына легко может убить карлика -если в рукопашную! А это уже криминал.. Нардепку Федину викликають у ДБР для вручення повідомлення про підозру, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 5306
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й не кажіть, куме! борці за права тварин зовсім з глузду з'їхали!
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у клована дуже тяжке нервове захворювання - кокаіноістерикус на латині Нардепку Федину викликають у ДБР для вручення повідомлення про підозру, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 1249
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Ещё бы! Девятый месяц подряд сдавать анализы, так любая баночка переполнится...
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Придется ждать когда Петя опять на трон сядет, то есть никогда
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Но его гамно до сих пор у тебя из штанов вываливается.
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Петька за такие слова в его сторону давно бы уже посадил....
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Simon Bolivar f2151b2b Петька за такие слова ничего не делал сколько грязи на него лилось и от своих же избирателей тогда не было порохоботов и зебилов,что зелёный карлик бы посывив бы уже если на него так,минус пороха что не пересадил Мертвечука и ко,но теперь власть ваша с новым прокурором,так в чем дело? Зачем повторяете Петю и сабботируете не садите врагов Украины? Или Петя не дает и сейчас ?
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зваж, що Simon Bolivar f2151b2b вчергове підтвердив, що головною ознакою упоротого зебіла є нагла і цинічна брехня
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"Нардеп Федына вызывается в ГБР для вручения уведомления о подозрении..."
У вас, что нет бензина в автозаке что бы вручить ей подозрение в КПЗ ? или вы хотите, что бы оно бегало по улицам с нанятыми протестовальниками и вопило как не дорезанная свинья?
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Героизм каждого порохобота заканчивается там, где начинается первая буква в уголовном деле.
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Увы, но мозги зебила не заканчиваются нигде, поскольку они нигде не начинаются. Не может заканчиваться то, чего не существует.
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Беда прошлого века - красная и коричневая чума(коммунизм и фашизм). Беда 21 века - зеленая чума, которая являет собой симбиоз коммунизма и фашизма. Вдобавок ко всему она еще насквозь коррумпирована. Зебилы решили бороться с коррупцией с помощью еще бОльшей коррупции. Вдобавок к этому они еще выразили желание остаться бомжами, продав собственную землю и пожить немного впроголодь, как жили их деды. Им скучно, и они решили развлечься, при этом не понимая, что за развлечения надо платить. И дорого.
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Боже, які ж вони бідні розумом! Створюють з бубочки ікону доброго царя, який навіть до туалету ходить "по-божествєнному"! І вказувати на його помилки і можливі наслідки цих помилок - злочин! А бубочка "бєзгрєшєн" та завжди правий. Решта - бидломаса, як казав батько цього "сватого"
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Там еще Поярков на подходе, хорошо если только отделается крупным штрафом и закрытием "прямого"! Нардепку Федину викликають у ДБР для вручення повідомлення про підозру, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 7133
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поярков їм вилізе таким боком...і ржачем...що жодний рейтинг того не вартуватиме Нардепку Федину викликають у ДБР для вручення повідомлення про підозру, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 5749
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КРЕТИНЫ
Посмотрите на дело надьки дуры......
Вам делать больше нех-й?
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А когда трусливого дезертира наркошу клоуна на допрос поведут ?
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...поставлена задача- запугать патриотов и загнать их под плинтус от страха, и с баб начать желательно..что и делается.... ...один Белый Вождь и останется на ручном управлении.... Нардепку Федину викликають у ДБР для вручення повідомлення про підозру, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 1792
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вызывают повесткой, чтобы вручить повестку.
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Все это цирк на дроти,все эти пидозры.Пояркова уже уведомили.Ну и что?Ему,как с гуся вода.А Федына по сравнению с Поярковым,ангел.
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Кстати вспомнил, а что там с анализами ЗЕ перед походом на стадион.
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Зелені блазні! ДБР було створено як незалежну інституцію для боротьби з порушеннями законів серед урядовців вищих ешелонів влади. А зелена пліснява зробила з ДБР кишенькову шавку для боротьби з опонентами, жінками, АТОшниками та волонтерами.
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Гнида Потнов погрожував навіть прокурорам ПУ і нічого!...
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