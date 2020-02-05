 США озброїли субмарини ядерними боєголовками, щоб посилити стримування РФ, - Пентагон

Про це йдеться в заяві заступника міністра оборони США з питань політики Джона Руда, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, в рамках нової ядерної стратегії США від 2018 року міноборони США було наказано модифікувати невелику кількість боєголовок балістичних ракет на підводних човнах у зв'язку з висновком про те, що такі потенційні противники, як-от Росія, вважають, що застосування ядерної зброї малої потужності може дати їм перевагу над США і їхніми союзниками і партнерами.
Можливості нової зброї дозволять посилити стримувальний фактор і нададуть США швидкий, гарантований стратегічний засіб малої потужності, а також продемонструють потенційним супротивникам, що обмежене застосування ядерної зброї не дасть їм ніяких переваг, оскільки Сполучені Штати можуть гарантовано і рішуче відповісти на будь-яку загрозу, додав Руд.
Так выглядела обстановка в 1945 году. Сегодняшнее положение дел она не напоминает ни в малейшей степени. Путинскую Россию нельзя сравнивать со сталинской. Сегодня это страна, руководство которой упорно старается убедить собственные элиты и народ, что она остается сверхдержавой, хотя в реальности она стала державой региональный (причем регион этот включает в себя максимум постсоветские республики без стран Балтии). Она также не выступает источником популярной идеологии, способной заморочить голову множеству людей по всему миру. У путинского режима, в отличие от сталинского, возникают сложности даже с полным контролем над собственным населением.
В экономическом плане современная Россия гораздо слабее той страны, которая заключала Ялтинское соглашение. Российское руководство с маниакальным упорством развертывает (или только говорит, что развертывает) наступательные вооружения, которые, с одной стороны, способны уничтожить всю жизнь на Земле, но с другой - имеют ограниченную применимость в условиях современной военной конфронтации. Российская «мощь» годиться сегодня только для того, чтобы совершить на пике последней войны человечества «расширенное самоубийство». Этим российские возможности (которые, впрочем, некоторых впечатляют) ограничиваются, о чем знает и российское руководство, и лидеры других стран.
Замените ядерные боеголовки на панфурики с боярышником...
Там сознание на уровне смертника.
Сдается мне, все намного проще... Производство оружейного плутония в США было прекращено в 1988г, в России --- в 2010 г... с момента создания боеголовки, начинает происходить ее деградация, т.е. самораспад, и с первоначальной мощности, скажем в 500 килотонн -- выходит только 5 кт... в итоге боеголовка превращается в кусок бесполезного металла... поэтому гарайтийный срок советских боеголовок -- 10 лет, по истечению которого, боеголовка заменялась на новую... думаю, и в США -- так же.. но если нет "свежего" плутония -- нет и боеголовки...
Поскольку испытания ядерных устройств прекращены, кремлевский мерзавчик переслал пару боеголовок северокорейскому Плохишу, который и взорвал их... взрывы получились очень неубедительными, что и подтвердило теорию о деградации...
Но! надо же сохранять хорошую мину, при плохой игре, отсюда и "огромные достижения" в области малых дубинок... что с одной, так и с другой стороны...
А для нас... Висящий над Украиной ядерный меч сколеновстана -- превращается в блеф....