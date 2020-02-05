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Все про:підручники (32) експертиза (148) Міносвіти (557) Новосад (71)

 "На жаль, я ще не бачила у нас жодного підручника без ляпів", - міністерка освіти Новосад

Глава Міносвіти Ганна Новосад заявляє про низьку якість шкільних підручників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Мемчик у підручнику замість оригінальної фотографії - це все, що потрібно знати про підхід багатьох видавців до створення та верстки підручників. На жаль, я ще не бачила у нас жодного підручника без ляпів, де поважається авторство всіх візуальних матеріалів (і не лише візуальних), а підхід до викладу інформації логічний та сприяє кращому навчанню", - прокоментувала Новосад виявлений у підручнику зі Всесвітньої історії за 11 клас фотоколаж історичної фотографії з сучасним американським актором Кіану Рівзом замість оригінальної ілюстрації.

За її словами, над питанням, як змінити цю ситуацію, "бився не один міністр": "Зараз вчителі вже самі замовляють підручники, формат експертизи міняли непомірну кількість разів. Глобальну корупцію - подолали. Якість - не з'явилася".

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"Ми пішли найбільш кардинальним шляхом - жорстка реорганізація ІМЗО, що сьогодні проводить останні експертизи підручників, та створення Українського інституту розвитку освіти, який має серйозно переглянути критерії відбору та експертизи.

Перша пілотна експертиза УІРО відбудеться восени 2020. Її проходитимуть усі підручники для 4-х класів НУШ. Я сподіваюсь, що якісно новий результат ми зможемо отримати вже для підручників 5-х класів", - повідомила міністерка.

"Чи це повільно? Так. Чи є інший шлях - ні, якщо ми хочемо реальні зміни, а не реформи для "галочки"", - додала Новосад.

Нагадаємо, раніше автор обговорюваного підручника Ігор Щупак заявляв, що фотоколаж був вставлений у підручник навмисно.

На жаль, я ще не бачила у нас жодного підручника без ляпів, - міністерка освіти Новосад 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173864
 
 
 Топ коментарі
 
Ляп на фото - то таке, головне - зміст книги... Набагато більше хвилює те, що ця пані міністр в трьох абзацах тексту з десяток помилок робить!
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В общем, как говорили классики:
Я не боюсь министра образования. Но меня беспокоит образование министра.
И состояние психического и иного здоровья тоже. Но это уже другая история.
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Не надо говорить о качестве учебников, всех интересует на сто ты тратишь зарплату которо тебе не хватает и почему до сих пор сидиш в кресле занимая чужое место!!
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то ти ще руських учебніків у Німеччині не бачив.
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то ти ще руських учебніків у Німеччині не бачив(суржик)./Иван Петрович Сидоров от этого не страдает.
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я стібуся, якщо ти не догнав. ото такої вони якості, що навіть вчилки, що по ним викладають, тупіють на очах.
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АГА .помнится министр Табачник . ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ЭТУ ДОЛЖНОСТЬ ПО ПРИКАЗУ ****. решил все учебники издавать своей фирмой
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так фірма їх лише друкує, а не складає тексти і не розробляє завдання. не фірма ж фотку уліпила у цей.
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Не надо говорить о качестве учебников, всех интересует на сто ты тратишь зарплату которо тебе не хватает и почему до сих пор сидиш в кресле занимая чужое место!!
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Ляп на фото - то таке, головне - зміст книги... Набагато більше хвилює те, що ця пані міністр в трьох абзацах тексту з десяток помилок робить!
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за "ляп", норм адвокат розвалює всю док. базу.
Міністр у чому неправа? Ляпи потрібно виправляти. А за решту - не слідкую за її роботою, бо знаю шо то як медицина - візьми хоч Мать Тверезу туди - все одно заллють по вуха г..вном.
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Ну це не привід брати міністром охорони здоров'я пані без медичної освіти, а міністром освіти - пані, яка пише з купою помилок!

Особливо, коли у нас в державі є купа справжніх (не куплених) професорів і в медицині, і в освіті, які отримують значно менше міністрів і за зарплату міністрів пахаи б як папа Карло!
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ТО им ВЯТРОВИЧ МЕШАЛ .теперь учебники истории
зебилы опять хотят историю переписать ?
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В нормальных странах детей учат истории на документальных фактах! А комиксы покупай отдельно, можешь даже приклеить там свое фото - никто возражать не будет! Только, когда будешь идти в сортир, не забудь это фото отклеить!
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Ага, при нём детей на комиксах учили в школе...
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В общем, как говорили классики:
Я не боюсь министра образования. Но меня беспокоит образование министра.
И состояние психического и иного здоровья тоже. Но это уже другая история.
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Ахахахах, там Киану Ривз сидит, главное свмосад увидела, а я фиг бы заметил, если б не знал. Видно, что єта овца кроме мемчиков ничего больше не знает "К сожалению, я еще не видела у нас ни одного учебника без ляпов", - министр образования Новосад - Цензор.НЕТ 3102
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Надо перевести школы на четырех классное образование и никаких книг. Кому хочется, на самообразование. Да бы дурь министров образования не была видна.
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Може видавцям підручників зарплату зробити як міністрам і ляпів поменшає?
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Издатели ни причем, перед изданием книгу проверят десятки комиссий, а утверждает министр и министерство!
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Гнездо птенцов Коломойского: широко открытые большие рты и маленькие головы. /На зарплату 36 тысяч я не смогу содержать ребенка, - министр образования Новосад
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А, то эта шо жаловалась на з.п.?
Антиколорадос классно обстебал ее в статье.
мдаааа, это ужас - шо безграмотный Гончарук, шо остальные товарищи..... Эй, инвестор, даавай денги, денги даавай...
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та картінка - цвєточкі! В шкільних підручниках ще живуть концепції та школи, які давно вже в науці відкинуті як помилкові та лженаучні. Для прикладу, в біології за останні десятиріччя відбулися кардинальні наукові прориви, а в шкільних підручниках досі дітям подають систематику сторічної давності. Це якби на уроках фізики вивчали концепцію ефіру чи вічного двигуна.
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Ой, да ладно...
Подумаешь...
Кто чего другого ожидал от шайки кловунов?
Зебилы наверное. Галасаватели за ЗЕ команду....
Так уж важно ли Киану Ривз там бутерброд внутрь себя употребляет или кто ещё?
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Глобальну корупцію - подолали. Якість - не з'явилась.
От зачєм там ті діфіси???
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Це я кинул взгляд на орігінальний текст новосадки - а там торчать ашипкі
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Ты конечно видела учебники, Секс в картинках, например, но не более.
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этот неловкий момент, когда министр образования делает 10 ошибок в одном предложении и при этом обращет внимание на чужие ляпы. такой маразм возможен только в стране где любовниц и шлюх назначают на министерские должности.
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"К сожалению, я еще не видела у нас ни одного учебника без ляпов", - министр образования Новосад.
Абсолютно те ж саме можна сказати про весь склад Кабміну після відставки О. Бабак.
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А это "министр", вообще, учебник в руках держала?
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