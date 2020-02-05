EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  1921  18
Все про:Укрзалізниця (906) Омелян (552) Кравцов Євген (100)

 Омелян про "Укрзалізницю": "Призначення нинішнього в.о. Желька Марчека - докорінно неправильне. За ним стоять ті самі люди, що і за Кравцовим"

Ексглава "Укрзалізниці" Євген Кравцов і призначений на його місце в.о. Желько Марчек - люди з однієї команди.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян.

За його словами, важливу роль у відставці Кравцова відіграв прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Відставка відбулася, Наглядова рада ухвалила це рішення. Але, на жаль, призначення нинішнього в.о. Желька Марчека - докорінно неправильне. За ним стоять ті самі люди, що і за Кравцовим. Тому чіткий сигнал від нинішньої Наглядової ради і Кабміну - нічого не змінюється", - зазначив Омелян.

Ексміністр розповів, що на "Укрзалізниці" є кілька груп впливу, які, завдяки контролю керівництва і всіляким схемами, вимивають за рік з компанії близько 15 млрд і більше нелегальних грошей.

"І саме Кравцов і новий в.о. - люди з однієї команди. Це відомий факт. Тому я все-таки сподіваюся, що Наглядова рада перегляне своє рішення, і навіть тимчасові люди будуть призначатися не за чиєюсь порадою, а лише з огляду на критерії професіоналізму і прозорості ухвалення рішень. Все-таки ця компанія дуже важлива для України, вона генерує близько 5% ВВП. Це компанія, яка легко може бути №1 в Україні не тільки за кількістю співробітників, але і за доходом. Більше, ніж "Нафтогаз". Потенціал у неї величезний", - наголосив Омелян.

"Тут усе залежить від менеджменту. Якщо буде поставлено менеджмент, налаштований на реформи і якісні зміни, то протягом пів року можна стабілізувати ситуацію. А протягом двох років - створити найкращу в Центральній і Східній Європі компанію", - додав він.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів погодив звільнення голови "Укрзалізниці" Євгена Кравцова без переведення на іншу посаду.

Повний текст інтерв'ю з Володимиром Омеляном читайте тут.

Також читайте: Вже завтра буде підписано меморандум про співпрацю з Deutsche Bahn, - Криклій

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173862
 
   
 Топ коментарі
 
обиженное хрюканье поросенка которого отогнали от корыта
политика это тот же спорт, если команда проиграла, то надо уходить с поля достойно
будь мужиком, как петр алексеевич
ваще не отсвечивает
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
о, отец краинского гыперлупа открыл уста сахарные
 показати весь коментар
 
 
Неправ! Одним своим существованием уже неправ...
 показати весь коментар
 
Скажіть будь ласка що значить"краинского"?
 показати весь коментар
 
А кто назначал самого Кравцова на разнообразные должности, позволь узнать?
 показати весь коментар
 
 
Когда же угомониться этот гиперлуп?Не успокоиться все ни как.Так и хочется ему команды и порады раздавать.Правда забыл очкарик,что должности уже нет.
 показати весь коментар
 
 
так выглядит, что последние десятилетия там все из одной к...манды...
 показати весь коментар
 
помню как зазизныця накупила урн по 8 тыс гривен,
НО НЕ ВСПОМИНАЕТСЯ ЧТО БЫ КОГО ТО ПОСАДИЛИ....
 показати весь коментар
 
 
обиженное хрюканье поросенка которого отогнали от корыта
политика это тот же спорт, если команда проиграла, то надо уходить с поля достойно
будь мужиком, как петр алексеевич
ваще не отсвечивает
 показати весь коментар
 
 
ты теперь с зеленой плесени спрашивай,где дойче банн
 показати весь коментар
 
 
Не указывай людям, что делать, они тебя посылать на 3 буквы не будут.
 показати весь коментар
 
а ты уже горишь желанием?пока что ты там со своим выбором,антишоколадник Омелян про "Укрзалізницю": "Призначення нинішнього в.о. Желька Марчека - докорінно неправильне. За ним стоять ті самі люди, що і за Кравцовим" - Цензор.НЕТ 5464.а дальше будет еще хуже,тебе начнут мармызу чистить прямо на улице,как только ротяку раскроешь
 показати весь коментар
 
А ты тогда куда смотрел, когда был министром транспорта?
 показати весь коментар
 
 
чего там с гражданством детей омеля?)
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору