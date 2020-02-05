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Все про:карантин (87) Полтава (166) школа (785) ГРВІ (96)

 Від сьогодні всі школи Полтави закрили на карантин

У Полтаві через зростання захворюваності на ГРВІ від сьогодні призупинено навчальний процес у школах. Відповідне рішення у вівторок ввечері ухвалили в мерії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

За словами директорки департаменту охорони здоров'я та соцрозвитку Полтавської міськради Вікторії Лози, карантин у школах введено з 5 по 10 лютого включно.

"Таке рішення ухвалено у зв’язку з перевищенням рівня захворюваності учнів закладів загальної середньої освіти та з метою збереження здоров’я дітей і дотримання вимог санітарного законодавства України щодо організації освітнього процесу. У понеділок, 10 лютого, залежно від ситуації із захворюваністю, буде ухвалено рішення: діти виходять 11 лютого чи пізніше",- заявила Лоза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 90 столичних шкіл закрито на карантин повністю, ще 30 - частково

Також через зростання захворюваності на ГРВІ від сьогодні, 5 лютого, до 14 лютого тимчасово припинені заняття і в місті Кременчук Полтавської області.

Раніше повідомлялося, що в загальноосвітніх навчальних закладах Дніпра у зв'язку зі зростанням рівня захворюваності на грип та ГРВІ із 6 по 17 лютого вводиться карантин.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173860
 
 
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надеюсю, шо зеля поборет свыновырус в ткрборежиме
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лишь бы учителям продолжали платить а то по окончанию карантина некому будет открывать отети школы...
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Э-хе-хех..... Повезло деткам!
А в советское время - ну хоть бы один карантин!
Таки и сидели 10 лет от звонка до звонка!
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