 ПЦУ створила синодальну комісію для обговорення календарної реформи

Відповідне рішення було ухвалено у вівторок, 4 лютого, на засіданні Священного Синоду ПЦУ, повідомляється на офіційному сайті Православної Церкви України, передає Цензор.НЕТ.

"Була підтримана необхідність зваженого, конструктивного обговорення в помісній церкві календарної реформи, з урахуванням думки суспільства, серед якого зараз є приблизно втричі менше її прихильників, ніж опонентів", - йдеться в заяві.

Синодальну календарну комісію очолив ректор Київської православної богословської академії протоієрей Олександр Трофимлюк. Йому доручили до наступного засідання Синоду подати пропозиції щодо персонального складу комісії.

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Також на засіданні синоду засудили рішення митрополита Луцького і Волинського Михаїла "про внесення змін до церковного календаря, який є порушенням канонічного порядку". На Волині різдвяну літургію служили двічі - 25 грудня і 7 січня. У той же час синод дозволив, в разі пастирської необхідності, з благословення правлячого архієрея 25 грудня здійснювати молебень з акафістом Різдву Христовому і виконувати колядки.

Нагадаємо: в Україні Різдво православні та греко-католики традиційно відзначають за юліанським календарем - 7 січня. Римо-католицька церква і частина православних церков відзначають Різдво за григоріанським або новоюліанським календарем - 25 грудня. Останній збігається з григоріанським до 2800 року.