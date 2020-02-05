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Все про:календар (11) Різдво (105) ПЦУ (527)

 ПЦУ створила синодальну комісію для обговорення календарної реформи

Православна церква України створила Синодальну календарну комісію для оцінки доцільності переходу на григоріанський календар.

Відповідне рішення було ухвалено у вівторок, 4 лютого, на засіданні Священного Синоду ПЦУ, повідомляється на офіційному сайті Православної Церкви України, передає Цензор.НЕТ.

"Була підтримана необхідність зваженого, конструктивного обговорення в помісній церкві календарної реформи, з урахуванням думки суспільства, серед якого зараз є приблизно втричі менше її прихильників, ніж опонентів", - йдеться в заяві.

Синодальну календарну комісію очолив ректор Київської православної богословської академії протоієрей Олександр Трофимлюк. Йому доручили до наступного засідання Синоду подати пропозиції щодо персонального складу комісії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Синод ПЦУ виключив Філарета зі складу Священного Синоду

Також на засіданні синоду засудили рішення митрополита Луцького і Волинського Михаїла "про внесення змін до церковного календаря, який є порушенням канонічного порядку". На Волині різдвяну літургію служили двічі - 25 грудня і 7 січня. У той же час синод дозволив, в разі пастирської необхідності, з благословення правлячого архієрея 25 грудня здійснювати молебень з акафістом Різдву Христовому і виконувати колядки.

Нагадаємо: в Україні Різдво православні та греко-католики традиційно відзначають за юліанським календарем - 7 січня. Римо-католицька церква і частина православних церков відзначають Різдво за григоріанським або новоюліанським календарем - 25 грудня. Останній збігається з григоріанським до 2800 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173857
 
 
 Топ коментарі
 
Давно пора , Рождество после Нового года - нонсенс .
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С кацапами нужно проститься территориально и по времени.
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Как то в мире не принято с начала отмечать новый год а потом рождество. Надо определится или рождество 25го или новый год 14го
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Давно пора , Рождество после Нового года - нонсенс .
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ну сначала Христа обрезали а потом он родился. Все как в расеюшке через ж....у. Дедушка ленин светский календарь перевел, а церковь просто уничтожил, посему и календарь не переводили. Но нам же нужно чтить заветы иллича ибо неканонично, не по рпцшному.
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нам нужно перетащить из РПЦ всю не гниль. а её там пока много.
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про "христа" ровно 0 упоминаний в норм. источниках, а не в писанине для стада.
был ли оН?.....

соглашусь, шо мог быть такой, но простой шарлатан, ибо после пары "чудес", парня бы схватили 3 легиона и деликатно доставили в Рим.
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Або Новий рік 14 січня. Одне з двох, а не такий гібрид.
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Не спешите. Вначале нужно выгнать мацковских попов с... стерильной метлой! ПЦУ создала синодальную комиссию для обсуждения календарной реформы - Цензор.НЕТ 3284
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С кацапами нужно проститься территориально и по времени.
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Собаке хвост рубают сразу, а не по частям (с)
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ты хочешь законсервировать ситуацию? чтобы все прихожане гундяй-УПЦ остались ими же?
хвост, кстати "рубят", "рубают" компота
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особисто я - за реформу, хоч і не є дуже релігійним
цікаво, а як обстоять справи з календарем у інших православних конфесіях
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по-разному. некоторые по юлианскому, некоторые - по григорианскому.
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Из 15 автокефальных церквей по старому стилю существуют всего четыре: Русская, Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви. Остался функционировать по старому стилю Афонский монастырь. Мы пока определяемся..... следовать ли заветам ильича или перевести как все нормальные люди.....
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Вдуматься только! Илон Маск ракетами пробивает "небесную твердь", а эти .... комиссии по календарям создают!!!111 А анафему на еретика наложить - слабо? Тем более что джипы - изобретение сотоны, айфоны, интернет и прочее тоже - можно ведь сжечь это и опять чтобы все бегали с копьями и пасли овец. "там так написано" - не пожелай раба ближнего своего и прочие кошерные вещи.

И гос-во(мы) ЭТИМ еще и льготы дает, перечисляет бабло и прочее??
Да миллион попов вместе не сдвинут с места мантрами даже спичечный коробок, а вопят о "вере". Называется: хочешь быть лохом - будь им.
Но это же шик - а наш поп купил норм джип.
А второе стадо: а зато у нашего хата на три этажа, а у вашего на два.
А третье: а у нашего есть 5 ребер св. Варвана Перстителя и череп св. Первозвана Праволюбного, ля-ля-ля.
(первые два стада плачут от зависти))
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Как то в мире не принято с начала отмечать новый год а потом рождество. Надо определится или рождество 25го или новый год 14го
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... ДА, ДА , ДА ....
сделайте нам 32 декабря и 1/4 , 1/3 , 1/2 , января перед 1 января...
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Этот вопрос следует рассматривать в русле - как он повлияет на переход верующих из масковской в украинскую церковь!
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а епифашка сам по какому календарю родился - григорианскому, юлианскому или календарю шаманов племени мачу-пикчу?
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Религия - это зло, но считаю что для верующих лучше вернуться к григорианскому календарю как и весь нормальный мир по нему живет. Что это за понятие "старый" новый год? Такое только лишнехромосомные могли придумать
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Не только Римско-Католическая и большинство Греко-Православных Церквей пользуются астрономически правильным Григорианским календарем, но также и все протестантские церкви. Правда, некоторые пользуются так называемым "Ново-Юлианским" календарем, но его отличие от Григорианского ничтожное: сдвиг на один день, например, в XVI и XXIX веках - из-за того, что коррекция в 3 дня каждые 400 лет производится по немного разным правилам.
Сложнее вопрос пасхалий. Дата Пасхи - это первое воскресенье после первой субботы после первого полнолуния после весеннего равноденствия. В Юлианском календаре не только равноденствие берется сдвинутое от фактического на 13 дней (в XX и XXI веках), но и фазы Луны высчитываются по неточным древним формулам, дающим сдвиг даты полнолуния на 1-2 дня (в XX и XXI веках). Но многих Греко-Православных почему-то сильно озабочивает тот факт, что рассчитанная по точным астрономическим датам Пасха иногда получается раньше иудейского Пейсаха, дата которого традиционно рассчитывается по неточным формулам фаз Луны.
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фигасе математика ПЦУ створила синодальну комісію для обговорення календарної реформи - Цензор.НЕТ 2212
а не проще ли как шведы - аренда храма под бар, или свинарник - и живут лучше на порядок(в 10 раз) чем правослабные коленопреклонники-перед-мощами ПЦУ створила синодальну комісію для обговорення календарної реформи - Цензор.НЕТ 7017
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Если отсчет Пасхи будет по католическому календарю, загорится ли тогда Благодатный Огонь?
Ведь это одна из важнейших православных догм.
Или делать всё, как у католиков? Тогда в чем отличие нашей веры от ихней?

Не доведут подобные "реформы" до добра.
Сплошная ересь! Добьются того, что народ вообще от них отвернется.
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ОТ ТОЛЬКО ПО ПОВОДУ ,,ПАСХАЛИЙ" И ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА КАЦАП КАК ВСЕГДА СБРЄХАЛ.
С ПАСХАМИ-ПЕСАХОМ ВСЁ ПРОЩЕ. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕСАХ ЗНАЮТ ИУДЕИ. А ДАЛЬШЕ ОБРАТИСЬ К МАТЕРИАЛАМ НИКЕЙСКОГО СОБОРА, 325 ГОД НОВОЙ ЭРЫ. НА КОТОРОМ ПОПЫ ТУПО ПОРЕШИЛИ НЕПРАЗДНОВАТЬ СВОЮ ,,ХРИСТИАНСКУЮ" ПАСХУ И ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО В ДНИ ПРАЗДНОВАНИЯ ИУДЕЯМИ ПЕСАХА. И ЭТО РЕШЕНИЕ БЫЛО ПРИНЯТО ВОПРЕКИ СВЯЩЕННЫМ ПИСАНИЯМ-ЕВАНГЕЛИЯМ.
ВСЁ. И НЕ НУЖНО КРУТИТЬ ДУПОЙ, БО МОЗГИ НЕ В ДУПЕ. 😂😅😂
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Зробіть -25 грудня -Різдво, а 7 січня -Коляда.- може це допоможе примирити різні бачення.
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Как может быть календарь, отличный от материнской церкви?
Мы ведь не Уния а Митрополия!
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Та кому потрібен цей сраний юліанський календар , якщо всі мають свій , рідний , григоріанський , по якому й живуть . Цю дурню треба завершувати
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"Церква-мати" - грецька святкує 25 грудня за звичайним календарем, тобто грегоріанським. Як і решта решта православних церков світу, окрім РПЦ, УПЦ та сателітів московії. Що ви вчепилися в неіснуючий календар? Коли ми отримали Томос, то я вважав, що Богу дякувати, нарешті! будемо святкувати Різдво Христове зо всіма християнами світу. Коли того не сталося, я перестав ходити до церкви. Церква має бути пастирем, і пояснювати якісь речі своїй пастві, а не чекати коли паства нарешті "дозріє".
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Ну эти будут заседать лет 50 как минимум.
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