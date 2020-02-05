 ПЦУ створила синодальну комісію для обговорення календарної реформи

Відповідне рішення було ухвалено у вівторок, 4 лютого, на засіданні Священного Синоду ПЦУ, повідомляється на офіційному сайті Православної Церкви України, передає Цензор.НЕТ.
"Була підтримана необхідність зваженого, конструктивного обговорення в помісній церкві календарної реформи, з урахуванням думки суспільства, серед якого зараз є приблизно втричі менше її прихильників, ніж опонентів", - йдеться в заяві.
Синодальну календарну комісію очолив ректор Київської православної богословської академії протоієрей Олександр Трофимлюк. Йому доручили до наступного засідання Синоду подати пропозиції щодо персонального складу комісії.
Також на засіданні синоду засудили рішення митрополита Луцького і Волинського Михаїла "про внесення змін до церковного календаря, який є порушенням канонічного порядку". На Волині різдвяну літургію служили двічі - 25 грудня і 7 січня. У той же час синод дозволив, в разі пастирської необхідності, з благословення правлячого архієрея 25 грудня здійснювати молебень з акафістом Різдву Христовому і виконувати колядки.
Нагадаємо: в Україні Різдво православні та греко-католики традиційно відзначають за юліанським календарем - 7 січня. Римо-католицька церква і частина православних церков відзначають Різдво за григоріанським або новоюліанським календарем - 25 грудня. Останній збігається з григоріанським до 2800 року.
был ли оН?.....
соглашусь, шо мог быть такой, но простой шарлатан, ибо после пары "чудес", парня бы схватили 3 легиона и деликатно доставили в Рим.
хвост, кстати "рубят", "рубают" компота
цікаво, а як обстоять справи з календарем у інших православних конфесіях
И гос-во(мы) ЭТИМ еще и льготы дает, перечисляет бабло и прочее??
Да миллион попов вместе не сдвинут с места мантрами даже спичечный коробок, а вопят о "вере". Называется: хочешь быть лохом - будь им.
Но это же шик - а наш поп купил норм джип.
А второе стадо: а зато у нашего хата на три этажа, а у вашего на два.
А третье: а у нашего есть 5 ребер св. Варвана Перстителя и череп св. Первозвана Праволюбного, ля-ля-ля.
(первые два стада плачут от зависти))
сделайте нам 32 декабря и 1/4 , 1/3 , 1/2 , января перед 1 января...
Сложнее вопрос пасхалий. Дата Пасхи - это первое воскресенье после первой субботы после первого полнолуния после весеннего равноденствия. В Юлианском календаре не только равноденствие берется сдвинутое от фактического на 13 дней (в XX и XXI веках), но и фазы Луны высчитываются по неточным древним формулам, дающим сдвиг даты полнолуния на 1-2 дня (в XX и XXI веках). Но многих Греко-Православных почему-то сильно озабочивает тот факт, что рассчитанная по точным астрономическим датам Пасха иногда получается раньше иудейского Пейсаха, дата которого традиционно рассчитывается по неточным формулам фаз Луны.
а не проще ли как шведы - аренда храма под бар, или свинарник - и живут лучше на порядок(в 10 раз) чем правослабные коленопреклонники-перед-мощами
Ведь это одна из важнейших православных догм.
Или делать всё, как у католиков? Тогда в чем отличие нашей веры от ихней?
Не доведут подобные "реформы" до добра.
Сплошная ересь! Добьются того, что народ вообще от них отвернется.
С ПАСХАМИ-ПЕСАХОМ ВСЁ ПРОЩЕ. ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕСАХ ЗНАЮТ ИУДЕИ. А ДАЛЬШЕ ОБРАТИСЬ К МАТЕРИАЛАМ НИКЕЙСКОГО СОБОРА, 325 ГОД НОВОЙ ЭРЫ. НА КОТОРОМ ПОПЫ ТУПО ПОРЕШИЛИ НЕПРАЗДНОВАТЬ СВОЮ ,,ХРИСТИАНСКУЮ" ПАСХУ И ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО В ДНИ ПРАЗДНОВАНИЯ ИУДЕЯМИ ПЕСАХА. И ЭТО РЕШЕНИЕ БЫЛО ПРИНЯТО ВОПРЕКИ СВЯЩЕННЫМ ПИСАНИЯМ-ЕВАНГЕЛИЯМ.
ВСЁ. И НЕ НУЖНО КРУТИТЬ ДУПОЙ, БО МОЗГИ НЕ В ДУПЕ. 😂😅😂
Мы ведь не Уния а Митрополия!