 13-річна дівчинка на Сумщині завдала ножових поранень матері через заборону піти погуляти, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.
За даними поліції, подія сталася 4 лютого в Кролевці. До чергової частини поліції надійшло повідомлення від бригади швидкої допомоги про те, що агресивно налаштована 13-річна дитина завдала ножем тілесних ушкоджень своїй матері. Жінку з проникаючою колото-різаною раною передньої черевної стінки і різаними ранами передпліч доставили до лікарні.
"Попередньо встановлено, що агресію у дівчинки викликала заборона матері піти на прогулянку в місто з друзями. На цей час з дівчинкою працюють педагоги, медики та психологи, - коментує подію Андрій Малюшин, начальник Кролевецького відділення поліції. - Лікарі надали жінці всю необхідну допомогу і наразі її життю нічого не загрожує".
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 121 КК України "Умисне тяжке тілесне ушкодження".
мандукоманду щось вирішити, і все зразу стане в порядку. Бо на наше нещастящастя ми маємо найвеличнішого з найнижчих лідерів...
Посмотрю что напишешь когда в будущем твой ребенок от тебя последний айфон потребует, ты скажешь нету денег и он тебя пырнет за это
Всё идет из семьи
А вот из неблагополучных, да, иногда вырастают хорошие люди . Но это исключение. И никогда не знаешь, когда перемкнет. Как с алкоголиками.
Все остальное треп.
==
Вы не социальная комиссия, чтобы делать голословные выводы.. Лучше делайте запрос в гугле "маньяк из благополучной семьи" и читайте, а ваши частные убеждения оставьте при себе.
Девочка жила в насилии. Поэтому с мамой надо в первую очередь воспитательную работу проводить
Разные дети-реагируют по разному.
Ну, еще среда имеет значение и общество .
Всё вместе
Был бы у мамашки пистолетик - не боло бы дырочки от ножичка....
Про папу - тоже ничего не слышно .
Мать-одиночка, которая колошматила свою дочь, теперь получила в ответ.
А ВОТ НАОБОРОТ ОДНОКЛАССНИК КОТОРОМУ ПОЗВОЛЯЛИ ВСЁ В БУКВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ, И НИРАЗУ В ЖИЗНИ НЕУДАРИЛИ В ИТОГЕ НЕТОЛЬКО БИЛ МАТЬ КОГДА ВЫРОС, НО И ЗАРУБИЛ ОТЧИМА ТОПОРОМ.
И ТОЛЬКО НЕГОВОРИ О ТОМ ЧТО МЫ НИЧЕГО НЕЗНАЛИ КАК ТАМ В ИХ СЕМЬЕ. В ТЕ ГОДЫ В МАЛЕНЬКИХ РАБОЧИХ ПОСЁЛКАХ ВСЕ ЗНАЛИ ПРО ВСЕХ И ВСЁ. НЕ ТО ЧТО СЕЙЧАС.
ПРОБЛЕМА НЕ В ,,НАСИЛИИ" К ДЕТЯМ КАК ТАКОВА. ЕСТЬ СЛУЧАИ ДЕТСКИХ ПОСТУПКОВ КОГДА ИМ НУЖО ОБЪЯСНИТЬ ЧТО ВО ВЗРСЛОЙ ЖИЗНИ АНАЛОГИЧНЫЕ ПОСТУПКИ БУДУТ НАКАЗЫВАТЬСЯ ЕЩЁ ЖЁСЧЕ, И РЕМЕНЬ ,,НАСИЛИЯ" ЭТО ТОЛЬКО ЦВЕТОЧКИ. ИНАЧЕ ТЫ ИМЕЕШЬ РИСК ПОЛУЧИТЬ РЕБЁНКА ,,БЕЗ НАСИЛИЯ" НО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КАНДИДАТА НА ЗОНУ НА МНОГИЕ ЛЕТА. ПРОБЛЕМА В СПРАВЕДЛИВОСТИ ЭТОГО НАКАЗАНИЯ, И В ПРАВИЛЬНОМ ЕгО ОБЪЯСНЕНИИ, СООТВЕТСТВЕНО В ПРАВИЛЬНОМ ПОНИМАНИИ РЕБЁНКОМ.
И НЕЗАБЫВАЙ ЧТО ,,НАСИЛИЕ" В СЕМЬЯХ ЭТО ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ ОРУЖАЮЩЕЙ СЕМЬЮ СРЕДЫ И САМОЕ ГЛАВОЕ ВОСПРИЯТИЕ СЕМЬЁЙ ЭТОЙ СРЕДЫ. НЕЗАБЫАЙ ТАКЖЕ ЧТО ,,РОДИТЕЛЬСКОЕ ВОСПИТАНИЕ" ЭТО ВСЕДА ТОЛЬКО МАКСИМУМ ЧЕТВЕРТЬ ПОЛУЧЕННОГО РЕБЁНКОМ ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА, И ,,ВОСПИТАНИЯ".