 13-річна дівчинка на Сумщині завдала ножових поранень матері через заборону піти погуляти, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

За даними поліції, подія сталася 4 лютого в Кролевці. До чергової частини поліції надійшло повідомлення від бригади швидкої допомоги про те, що агресивно налаштована 13-річна дитина завдала ножем тілесних ушкоджень своїй матері. Жінку з проникаючою колото-різаною раною передньої черевної стінки і різаними ранами передпліч доставили до лікарні.

"Попередньо встановлено, що агресію у дівчинки викликала заборона матері піти на прогулянку в місто з друзями. На цей час з дівчинкою працюють педагоги, медики та психологи, - коментує подію Андрій Малюшин, начальник Кролевецького відділення поліції. - Лікарі надали жінці всю необхідну допомогу і наразі її життю нічого не загрожує".

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 121 КК України "Умисне тяжке тілесне ушкодження".