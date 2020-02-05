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Все про:агресія (899) діти (1807) Нацполіція (8938) Сумщина (385)

 13-річна дівчинка на Сумщині завдала ножових поранень матері через заборону піти погуляти, - поліція

На Сумщині 13-річна дівчинка вдарила ножем матір. За її словами, вона дуже образилася на маму, яка заборонила їй піти з друзями на прогулянку. Зараз з дитиною працюють психологи. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

За даними поліції, подія сталася 4 лютого в Кролевці. До чергової частини поліції надійшло повідомлення від бригади швидкої допомоги про те, що агресивно налаштована 13-річна дитина завдала ножем тілесних ушкоджень своїй матері. Жінку з проникаючою колото-різаною раною передньої черевної стінки і різаними ранами передпліч доставили до лікарні.

"Попередньо встановлено, що агресію у дівчинки викликала заборона матері піти на прогулянку в місто з друзями. На цей час з дівчинкою працюють педагоги, медики та психологи, - коментує подію Андрій Малюшин, начальник Кролевецького відділення поліції. - Лікарі надали жінці всю необхідну допомогу і наразі її життю нічого не загрожує".

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 121 КК України "Умисне тяжке тілесне ушкодження".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173855
 
 
 Топ коментарі
 
А что не так? Малолетние дети после 10 вечера не должны находится на улице. Дети себя сильно взрослыми возобнили. Пусть тогда от мамы съезжает, идет на работу, снимает квартиру и сама себя кормит, вот тогда она взрослая и может гулять когда захочет, а пока родители её обеспечивает она не имеет даже права заикаться.
Посмотрю что напишешь когда в будущем твой ребенок от тебя последний айфон потребует, ты скажешь нету денег и он тебя пырнет за это
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Суспільство хворе, а це один з проявів...
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Сейчас с ребенком работают психологи. ПРОСТО УМИЛЯЕТ эту тварь 13 летнюю на дыбу или на кол.. закидали бьы в любой стране особенно мусульманской камнями а тут с ребеночком утюю тю тьфу ты "дитятко" же схватила нож значит "дитятко" ПОНИМАЛА ЧТО ОНА ДЕЛАЕТ И ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ НОЖ ей покушение по УК Украины на убийство светит а с ней психологи утю-тю.. будущий лохократ -зелебобиков.. там полно таких тог насилие но педофилия то просто полный зашквар в мосхе...усохшем...Источник: https://censor.net.ua/n3173855
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по собі всіх не рівняй, а щодо новини - протрібно виховувати молодь, а не втуплювати в смвртфони
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а купили бы ей смартфон, все сложилось бы иначе.
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Як тільки про це дізнається янеЛох, він відразу-ж дасть якусь манду команду щось вирішити, і все зразу стане в порядку. Бо на наше нещастя щастя ми маємо найвеличнішого з найнижчих лідерів...
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не ну вот за чем это здесь? видно с новостями совсем плохо ))
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Что посеешь, то и пожнешь. Это я про мать
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А что не так? Малолетние дети после 10 вечера не должны находится на улице. Дети себя сильно взрослыми возобнили. Пусть тогда от мамы съезжает, идет на работу, снимает квартиру и сама себя кормит, вот тогда она взрослая и может гулять когда захочет, а пока родители её обеспечивает она не имеет даже права заикаться.
Посмотрю что напишешь когда в будущем твой ребенок от тебя последний айфон потребует, ты скажешь нету денег и он тебя пырнет за это
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Насилие порождает насилие. Теперь дочурка выросла и дала сдачи.
Всё идет из семьи
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Не нужно каждый раз семью делать крайней во всём . Даже человек из благополучной семьи, профессор, может спиться и расчленить любовницу. И наоборот, из неблагополучных семей бывают социально образцовые дети - у нас соседи такие были. Не зря говорят в народе, что человек сам кузнец своего счастья.
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НЕТ. Из благополучных семей не вырастают убийцы. Значит семья была только внешне - благополучная . Кстати, очень распространено.
А вот из неблагополучных, да, иногда вырастают хорошие люди . Но это исключение. И никогда не знаешь, когда перемкнет. Как с алкоголиками.
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Уровень агрессии, это биологическая составляющая, её можно корректировать в ту или иную сторону социальной обстановкой. От материального уровня не зависит. Пример крайности, психически больные с выраженным уровнем агрессии которая временно может подавляться приемом препаратов.
Все остальное треп.
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Значит семья была только внешне

==
Вы не социальная комиссия, чтобы делать голословные выводы.. Лучше делайте запрос в гугле "маньяк из благополучной семьи" и читайте, а ваши частные убеждения оставьте при себе.
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Мать-одиночка и есть неблагополучная семья. Потому как женщина не может воспитывать детей - кормить, подтирать задницу, менять пеленки это да. Но не воспитывать. Неполноценные семьи это рассадник будущих маргиналов - алкашей блRдей и нариков. Хотя в наше время маргиналы как раз благополучные - их просто ничтожно малое количество.
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Сейчас с ребенком работают психологи. ПРОСТО УМИЛЯЕТ эту тварь 13 летнюю на дыбу или на кол.. закидали бьы в любой стране особенно мусульманской камнями а тут с ребеночком утюю тю тьфу ты "дитятко" же схватила нож значит "дитятко" ПОНИМАЛА ЧТО ОНА ДЕЛАЕТ И ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ НОЖ ей покушение по УК Украины на убийство светит а с ней психологи утю-тю.. будущий лохократ -зелебобиков.. там полно таких тог насилие но педофилия то просто полный зашквар в мосхе...усохшем...Источник: https://censor.net.ua/n3173855
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Потому что любой педагог или психолог скажет вам то, что я выше написала.
Девочка жила в насилии. Поэтому с мамой надо в первую очередь воспитательную работу проводить
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в каком насилии вы о чем... вы что член этой семьи и что по вашему взять нож и бить им в тело не важно даже какое мамы соседки подружки просто прохожего это по вашему норма да тогда если ДА- то это просто зашквар дебелизма.. тогда какой психолог она там с 11 лет походу кувыркалась в кроватке... больше чем вы за всю свою жизнь взрослой женщины.... я то насмотрелся на таких диточек по работе ушлебок будет еще мягко сказано..... это потерянное для общество население которое по хорошему не заслуживает для дальнейшего проживания в этом мире... просто вырастет изощренной подлой *******... мотивация она абиделась что ее мама не пустила погулять и равно .....нож и в груди маме (это маме повезло что ей с одного удара ножом не нанесли смертельную травму просто повезло)...
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Ну, вы тоже, свечку не держали.
Разные дети-реагируют по разному.
Ну, еще среда имеет значение и общество .
Всё вместе
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Ну от ей богу! Когда уже примете закон об оружии гражданам!?
Был бы у мамашки пистолетик - не боло бы дырочки от ножичка....
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А мама носила бы пистолет в халате все время? Был бы у мамы пистолет, то у девочки вместо ножика в руках был бы пистолет и дырочка была бы именно у матери
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Были бы у людей пистолетики-таких 9олбойобиков как вы небыло бы
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зараз діточок зрощують хамами жлобами і егоїстами то й чого ще від них чекати...?
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Детство у девочки закончилось, придется ей идти работать и дай Бог, чтобы на свободе.
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Не посадят, уголовная ответственность начинается с 14 лет, это мамаше(!?) штраф впаяют.
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на учёт поставят. В результате даже парикмахером нельзя будет устроиться. Это не говоря о правах.
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Насилие порождает насилие. Поэтому мамашка как раз вашему совету и следовала. Теперь дочурка выросла и дала сдачи
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Lalo Land А где сказано о насилии? Это Ваши домыслы. Обычно так бывает, когда ребенку много позволяют, когда сильно любят, а когда ребенок начинает себе слишком много позволять, приходят в себя и в ход идут запреты.
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Это не домыслы. Это теория и практика из психологии детей. Если ребенок агрессивен и склонен к насилию - 100% он был жертвой насилия. Причем насилие или абьюз могут быть разными . Но как правило физическое в сочетании с другими видами унижений и оскорлений.
Про папу - тоже ничего не слышно .
Мать-одиночка, которая колошматила свою дочь, теперь получила в ответ.
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ТВОЯ ,ПРАКТИКА И ,,ТЕОРИЯ" НЕСООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. ПРОСТОЙ ПРИМЕР - МЫ, В 70Х РОСЛИ В СЕМЬЯХ ГДЕ НАМ В ЗУБЫ" МЯГКО ГОВОРЯ НЕЗАГЛЯДЫВАЛИ. И НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ В ТЕХ СОВЕТСКИХ СЕМЬЯХ В ПРОМЫШЛЕНЫХ ГОРОДАХ И ПОСЁЛКАХ ТАКИ ЗАШКАЛИВАЛО. НО МЫ ПОЧЕМУ ТО НЕСТАЛИ ХВАТАТЬСЯ ЗА НОЖИ, ТЕМ БОЛЕЕ ПОДНИМАТЬ РУКУ НА МАТЕРЕЙ. А УЖ КАК ПРИМЕНЯЛИ НАСИЛИЕ В КАЧЕСТВЕ ,,ВОСПИТАНИЯ" К НАШИМ РОДИТЕЛЯМ, ТО ВООБЩЕ МАМА НЕГОРЮЙ. НО И ОНИ НЕБРОСАЛИСЬ С НОЖАМИ НА СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ.
А ВОТ НАОБОРОТ ОДНОКЛАССНИК КОТОРОМУ ПОЗВОЛЯЛИ ВСЁ В БУКВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ, И НИРАЗУ В ЖИЗНИ НЕУДАРИЛИ В ИТОГЕ НЕТОЛЬКО БИЛ МАТЬ КОГДА ВЫРОС, НО И ЗАРУБИЛ ОТЧИМА ТОПОРОМ.
И ТОЛЬКО НЕГОВОРИ О ТОМ ЧТО МЫ НИЧЕГО НЕЗНАЛИ КАК ТАМ В ИХ СЕМЬЕ. В ТЕ ГОДЫ В МАЛЕНЬКИХ РАБОЧИХ ПОСЁЛКАХ ВСЕ ЗНАЛИ ПРО ВСЕХ И ВСЁ. НЕ ТО ЧТО СЕЙЧАС.
ПРОБЛЕМА НЕ В ,,НАСИЛИИ" К ДЕТЯМ КАК ТАКОВА. ЕСТЬ СЛУЧАИ ДЕТСКИХ ПОСТУПКОВ КОГДА ИМ НУЖО ОБЪЯСНИТЬ ЧТО ВО ВЗРСЛОЙ ЖИЗНИ АНАЛОГИЧНЫЕ ПОСТУПКИ БУДУТ НАКАЗЫВАТЬСЯ ЕЩЁ ЖЁСЧЕ, И РЕМЕНЬ ,,НАСИЛИЯ" ЭТО ТОЛЬКО ЦВЕТОЧКИ. ИНАЧЕ ТЫ ИМЕЕШЬ РИСК ПОЛУЧИТЬ РЕБЁНКА ,,БЕЗ НАСИЛИЯ" НО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КАНДИДАТА НА ЗОНУ НА МНОГИЕ ЛЕТА. ПРОБЛЕМА В СПРАВЕДЛИВОСТИ ЭТОГО НАКАЗАНИЯ, И В ПРАВИЛЬНОМ ЕгО ОБЪЯСНЕНИИ, СООТВЕТСТВЕНО В ПРАВИЛЬНОМ ПОНИМАНИИ РЕБЁНКОМ.
И НЕЗАБЫВАЙ ЧТО ,,НАСИЛИЕ" В СЕМЬЯХ ЭТО ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ ОРУЖАЮЩЕЙ СЕМЬЮ СРЕДЫ И САМОЕ ГЛАВОЕ ВОСПРИЯТИЕ СЕМЬЁЙ ЭТОЙ СРЕДЫ. НЕЗАБЫАЙ ТАКЖЕ ЧТО ,,РОДИТЕЛЬСКОЕ ВОСПИТАНИЕ" ЭТО ВСЕДА ТОЛЬКО МАКСИМУМ ЧЕТВЕРТЬ ПОЛУЧЕННОГО РЕБЁНКОМ ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА, И ,,ВОСПИТАНИЯ".
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Очень распространённое в наше время явление.
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Скорее всего, так и есть. Быдло-мама била дочку, а дочка, беря пример с мамы, переняла от нее все быдло-замашки. Это семейное.
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Я тоже ткого же мнения, мама показывала дочке всю ее сознательную жизнь , как легко решать все ремнем и силой, дочка почувствола в себе силу и с помощью ножа тоже хотела решить свои проблемы, но что то пошло не так
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Суспільство хворе, а це один з проявів...
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Гормоны взыграли... Против природы не попрешь!
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Діти розуміють що таке добре а що таке погано з поведінки батьків... На жаль. Дуже велика імовірність того що мама така ж сама. Яблуко від яблоні...
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Мамка за ЗЕленского голосовала! Я бы тоже зарезал!
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