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 Політика України, Суспільство
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Все про:ОДА (726) Голик (67)

 Роботу голів обладміністрацій будуть оцінювати поквартально, - радник прем'єра Голик

Кабінет міністрів затвердив правила, за якими будуть оцінювати ефективність роботи голів обласних державних адміністрацій.

Про нові KPI або ключові показники ефективності для губернаторів розповів у Facebook радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

"Як цілі вказані такі, впливати на які голови ОДА можуть через зрозумілі управлінські дії. Погодьтеся, показники, які були раніше в подібному рейтингу, типу "обсяг інвестицій на душу населення", мають мало спільного з ОДА та її головою в принципі. Ось як може голова ОДА впливати на обсяг інвестицій умовного меткомбінату? Та ніяк. Обсяг інвестицій меткомбінату від голови ОДА не залежить ніяк. Крім зовсім вже клінічних випадків", - коментує Голик.

Роботу голів обладміністрацій будуть оцінювати поквартально, - радник премєра Голик 01

Серед показників, які безпосередньо залежать від голови ОДА - кількість дітей з інвалідністю, які відвідують звичайні школи. Для цього будівлі повинні бути 100% -во інклюзивні, в них мають бути ресурсні кімнати, корекційні педагоги тощо.

Ще один показник - рівень використання Дорожнього фонду.

"У цьому році Дорожній фонд обласними адміністраціями не виконаний на 10%, тобто до доріг не дійшло 1,4 млрд грн. Більш того, є області, які не використали 20-25% Дорожнього фонду. Як можна не використовувати гроші на дороги? Тільки через відсутність банального менеджменту", - зазначив Голик.

Крім того, треба оцінювати якість використання Дорожнього фонду - чи пішли кошти на капітальний або ямковий ремонт, який доведеться через рік робити знову.

Роботу голів обладміністрацій будуть оцінювати поквартально, - радник премєра Голик 02

Серед критеріїв оцінки також середня кількість учасників тендерів на платформі ProZorro.

"Це - конкуренція. Закуповує обласна лікарня рентген-плівку, на торги прийшло два учасники? Значить в ОДА не потурбувалися написанням стандартного ТЗ, що описує якість і залучає максимум учасників, які конкурують між собою ціною, і замість цього виписали в ТЗ щось типу "плівка повинна бути поставлена ​​в конверті синього кольору, запечатаному клеєм з двох сторін, в конверті повинно бути 17 плівок", - коментує Голик.

Він уточнив, що перші результати оцінки роботи голів обладміністрацій будуть вже скоро.

Раніше радник прем'єр-міністра Юрій Голик розказав про проект "Зшити країну", згідно з яким у 2020 році буде капітально відремонтовано понад 6 тис км доріг.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173854
 
 
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не хочу засмучувати, але вона буде херовою
хоч поквартально, хоч погодинно
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Работу зелёной власти народ уже оценил, гнать в шею и чем быстрее, тем лучше. А лучше на фонарные столбы.
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Почему поквартально оценивать?
ОЦЕНИТЕ ОДИН РАЗ "ПОДВОРНО" НА КАКОЕ БАБЛО ПОСТРОЕНЫ ДОМИЩА И НА КАКОЕ БАБЛО КУПЛЕНЫ МАШИНЫ, ШО ВО ДВОРЕ ТОРЧАТ?
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как можно оценивать работу СБОРИЩА БАЛБЕСОВ . которые просто проедают бюджетные гроши ?
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Київстар падлюки!!!!
Понавидумували тарифів, якщо не вистачає однієї гривні до зняття абонплати, то здирають по 10грн./день і вимкнути неможливо!!!
Держава в сматфоні, а владі похрін, що робиться з тарифами!
Пенсія 2000 грн., а за абонплату віддай 125 грн., щоб ви подавились!!!
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Що там оцінювати? ОДА вже давно потрібно було ліквідувати!
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Цікаво а як ви оцінити роботу глав РДА якими стали родичи одноіменних секретарей ..Думаю що зразу на відмінно)))) ***...ь цирк якийсь ..знову сімейні підряди ...
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