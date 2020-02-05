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 Політика України
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Все про:перепис населення (53) Дмитро Дубілет (85)

 Дубілет заперечує фальсифікацію електронного перепису: "Фейк розганяють люди, схеми яких на сотні мільйонів гривень ми нещодавно викрили"

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заперечує фальсифікацію даних електронного перепису. За його словами, дані Держстату і дані, які були отримані з електронних реєстрів, майже повністю збігаються, бо Держстат свої дані вів так само на підставі електронних реєстрів.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, коментуючи заяву Українського центру громадських даних, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора інтернетом поширився фейк про нібито фальсифікацію Оцінки чисельності населення. В основному цей фейк підтримувався платною рекламою і публікаціями на сумнівних сайтах (один з них навіть запропонував нам за $1500 зняти публікацію), але потім його передрукували кілька великих ЗМІ. Так що доводиться реагувати. Отже, головна "сенсація" полягає в тому, що дані по віковій структурі з даних Оцінки і за даними Держстата майже збігаються. "Експерти" розділили числа вікових структур одна на одну і отримали однакове співвідношення - 88.8%. Точніше, майже однакові - від 88.808% до 88.839%. З цього вони роблять висновок, що дані Оцінки були просто сфальсифіковані. Щоб ви зрозуміли, що ніякої сенсації тут нема, я дозволю собі процитувати свій же пост з результатами Оцінки. Нагадаю, ми проводили Оцінку трьома методами. Всі три дали однаковий результат", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубілет сфальсифікував результати електронного перепису, - Український центр громадських даних. ІНФОГРАФІКА

"Ось цитата з мого допису, де я описую Метод 2: Ми взяли кількість пенсіонерів за даними пенсійного фонду. Потім ми екстраполювали ці дані через статевовікову структуру. Соціологи називають такий графік "ялинкою" - можете помилуватися цією ялинкою на слайді 11. Цю ялинку ми взяли відразу з двох джерел: дані Держстату та дані державних реєстрів. На щастя, ці дві ялинки збіглися практично повністю. До речі, коли ми виявили цей збіг, ми почали танцювати від радості. Те ж саме я казав на пресконференції. Чому дані "ялинки" за даними Держстата і за даними, які ми дістали з електронних реєстрів, майже повністю збіглися? Тому що Держстат свою ялинку вів так само на підставі електронних реєстрів. Як тільки хтось помирає або народжується - Держстат відображає це в своїй ялинці. Незрозуміло, навіщо підносити як "сенсацію" те, що було чорним по-білому написано нами ж в описі методології", - пояснив Дубілет.

"Хто стоїть за поширенням цієї "сенсації"? Хто оплатив перші публікації у ЗМІ і рекламу в соцмережах? У мене є дві версії. Одна з версій полягає в тому, що фейк розганяють люди, схеми яких на сотні мільйонів гривень ми нещодавно викрили. Зараз готуємо матеріали до ДБР. Протягом тижня опублікую цю інформацію. Мої друзі радили мені ніяк не реагувати на цей фейк. Мовляв, тільки сприяю його поширенню. Але я так не можу. Для мене моя репутація - головне, що в мене є", - резюмував міністр.

Дубілет заперечує фальсифікацію електронного перепису: Фейк розганяють люди, схеми яких на сотні мільйонів гривень ми нещодавно викрили 01

Нагадаємо, населення України, згідно з даними так званого електронного перепису, станом на 1 грудня 2019 року становить 37 млн 289 тис. осіб. Ця цифра враховує лише чисельність населення на підконтрольній українській владі території України, тобто до неї не ввійшли жителі окупованих територій та окупованого Криму.

4 лютого 2020 року Українська центр громадських даних заявив, що Дубілет нібито сфальсифікував результати електронного перепису.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173850
 
 
 Топ коментарі
 
они просто присвоили деньги на электронную перепись
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точнее, тупые малоросы, хрюкающие при просмотре сватов и квартала.
но не надо называть их украинцами.
украинцы - это немного иное.
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Довб.би йому вірять, а не українці. А з якого буя, ви Зелених малоросів приписали до нас, 24% Українців?
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они просто присвоили деньги на электронную перепись
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Сказав був Каломойша, що в Україні 37 мільйонів населення. От і підтвердили.
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"Альпийское нищенство. Святое дело" ("12 стульев")
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А данные госстата совпали с реестрами потому, что госстат свои динные с реестров и берет. Да и то, что они численность подогнали по контрольное количество совершенно ничего не говорит о достоверности. В той переписи запросто может отсутствовать миллиона 2 реальных людей (которые потом на выборах тупо не найдут себя в списках, а с учетом того, что на выборы ходит процентов 30, так вообще никто не заметит....) и вместе с тем присутствовать тех же 2 миллиона, только уже "мертвых душ" + 2 млн. виртуальных "переселенцев"
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ОЦІНКАкількостіНаселення,не кажучі про інші параметри"перепису", яку провели шлємазли моті дуплєта - ДУРНЯ Дубілет заперечує фальсифікацію електронного перепису - Цензор.НЕТ 5827 САМЕ ЦЕ мотя і визнав Дубілет заперечує фальсифікацію електронного перепису - Цензор.НЕТ 9953
ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ та "інтерполяція" НЕ МАЄ Дубілет заперечує фальсифікацію електронного перепису - Цензор.НЕТ 5827а НАВІЩО Ж ГРОШИ ВИТРАТИЛИ? для саморекламних понтів??? Дубілет заперечує фальсифікацію електронного перепису - Цензор.НЕТ 8566
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українці йому вірять
тобі не зрозуміти
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Довб.би йому вірять, а не українці. А з якого буя, ви Зелених малоросів приписали до нас, 24% Українців?
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вас 5-7%
приблизно так само як комуністів і гомосексуалістів
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твои данные устарели, бобик: нас уже почти 45 %
это по последним опросам - 45% людей, не верящих ишаку и слугам полностью или частично.
а вот малоросов все меньше.
упоротых зебилов осталось около 20 %.

так что все идет как следует, хотя хотелось бы, чтоб побыстрее.
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в 2024 новіе віборі нового президента, ни раньше ни позже, жди
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выборы будут тогда, когда украинцы решат.
мнение малоросов и "спедставителей избранного народа" неинтересно.
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Тим для вас гірше. Якщо розумних людей в країні стільки, скільки гомосєків, а дебіли є більшістю, то на що ви розраховуєте?
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не треба ображати українців, переважна більшість українців то розумні працювиті порядні люди
останні вибори Президента то підтвердили
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точнее, тупые малоросы, хрюкающие при просмотре сватов и квартала.
но не надо называть их украинцами.
украинцы - это немного иное.
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звидты, что я из них.
а вот откуда тебе, малоросу, знать - это вопрос.
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Элементарно Ватсон! Люди с рабской натурой точно не украинцы
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ТОВАРИЩ АРА родился в Сочи
кто то может обьяснить какой он национальности .почему он попал в еврейскую тусовку ЗЕ. И КАКОГО ФЕРА ОН ПРОДАЕТ УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ ?
И ГДЕ ЕГО ЗЕМЛЯ ?
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с чего ті вдруг решило. что имеешь право о чем-то его спрашивать?
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в отличии от тебя . кацапский троль - ИМЕЮ ПОЛНОЕ ПРАВО СПРАШИВАТЬ
И всех тролей - на гиляку !!!
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дать телефон? приедешь? вздернешь меня на гилляку. тварь?
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Яка мені різниця що цей дебіл говорить? Я сплачую податки не заради того, щоби його слухати. Нехай Рябошапці пояснює!
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а в чем проблема?
слишком много получилось или слишком мало?
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Удивительнейшим образом ВСЕ показатели "переписи" Дубилета оказались меньше переписи, проведенной другими, оказались меньше в 0,888.
Нет ни 0,805, ни 0,9, а только 0,888 по всем цифрам-категориям.
Такое невозможно!

"Дубилет сфальсифицировал результаты электронной переписи, - Украинский центр общественных данных. ИНФОГРАФИКА"

https://censor.net.ua/news/3173812/dubilet_sfalsifitsiroval_rezultaty_elektronnoyi_perepisi_ukrainskiyi_tsentr_obschestvennyh_dannyh_infografika
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то есть, 0,805, или 0,9, то єто никак бі ни ьіло фальсификацией
а вот 0,888. єто явня фальсификация
ті никаких таблеток не принимала с утра?
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Похоже, Вы пропустили прием необходимых Вам таблеток.
Два абсолютно независимых друг от друга исследования никогда не дадут таких удивительных, абсолютных совпадений.
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Потому что Дубилет использовал какие-то безумные идеи учета НЕперсонифицированных симок, что вообще исключает какой-то близкий к реальности результат.
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А почему невозможно? Просто найдено какое то совпадение, а почему оно не возможно просто голословное заявление. Так же как и экстраполяции Дубилета пока не будут подтверждены практически реальной переписью населения тож голословные заявления. Так что с обеих сторон просто голословные заявления, скандал из ничего.
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Теорию вероятности не дураки придумали и обосновали.
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Откуда ему знать, что такое теория вероятности...
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неверно.
фокус в том, что цифра 0,888 вылазит ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ И ГЕНДЕРНО-ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ.
Просто взяты данные Госстата по категориям, и перемножены на эту цифирь.
Посмотрите вот:

https://censor.net.ua/news/3173812/dubilet_sfalsifitsiroval_rezultaty_elektronnoyi_perepisi_ukrainskiyi_tsentr_obschestvennyh_dannyh_infografika


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Якщо рахували по кількістю телефоних номерів, то в Мене їх
Три...
🤔
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Так у чому ФІШКА?
Зверніть увагу, тут ніде, не наведено число населення України згідно Держкомстата, 42 МІЛЬЙОНИ :
«http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ds/kn/kn_u/kn1218_u.html 1.Населення Україна, на 2019 рік БЕЗ УРАХУВАННЯ тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя. Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання 42 МІЛЬЙОНИ 153 ТИСЯЧІ 201 людей.»
А згідно цього самодєльного перепису, 37 мільйонів.
А це значить, що грошову РІЗНИЦЮ субсидій, пільг, та ін., які були виділені Державою у розрахунку на 42 мільйони людей, тобто 42-37= 5 мільйонів, можна РОЗСУВАТИ СОБІ ПО КАРМАНАМ.
А, ще ж як бонус: «Украіна бєз россіі виміраіть !!!!»
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ну не хочется, вот не хочется мальчику возвращать присвоенные миллионы.
вот не хочется!

тем более, что там уже доля пошла Богдану, доля пошла зелупе, Юзику и т.д. и т.п.
мама любит скорость - уже вот и Мазератти прикуплен.
ну не хочется возвращать!
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Дуплет шмарклі підітри і слухай що тобі каже український народ.
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Дубилет это шмаркач и урод, как и вся Зелёная погань.
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А я смотрю: любят они "круглые" цифры -- 88,8 , 33.6... Магия! Дубілет заперечує фальсифікацію електронного перепису - Цензор.НЕТ 9619

Дубілет заперечує фальсифікацію електронного перепису - Цензор.НЕТ 7785
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так если "совпали" то почему не совпадают?
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Дубилет отрицает фальсификацию электронной переписи/ Буратина изображает работу мысли.Но мысли у Буратино маленькие-маленькие, коротенькие-коротенькие, пустяковые-пустяковые: В Кабмине закрыли парикмахерскую, Дубилет/ Законопроект может быть принят ,Дубилет /перепись не работает, Дубилет /перепись проводить не стоит, Дубилет/Наверное, мы этим путем не будем идти, Дубилет о переписи .
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Скажите, для чего рассказывать о том, что данные брались из нескольких источников, если на поверку оказывается, что источник один - данные госреестров?
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Для початку Дебіла шматок вибачся за свою бредову ідею ліквідувати спец.зв'язок, а потім казки розповідай...
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Посмотрите на этот честный фейс(не путать с фейком). Что вы видите? Этот взгляд не может врать, эти глаза не могут обманывать. Если он сказал что-либо, значит так оно и есть. И если пенсионер не разбирается в полово-возрастной экстраполяции, то при чем здесь Дубилет? С другой стороны, какого @..я жаловаться на жизнь, если вы сами эту жизнь избрали: своей глупостью, леностью, недальновидностью, жадностью и скудоумием? Когда бросали в избирательную урну бюллетень, вы руководствовались именно этими критериями отбора. Теперь у вас есть Дубилет. Только подумайте: Дубилету-то вы на кой нужны? Ну а пока наслаждайтесь представлением. Уже скоро оно будет в самом разгаре.
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же физики и математики над Дубилетом стебаются..
Всем посвященным в тему понятно какой он идиот..

Дубілет заперечує фальсифікацію електронного перепису - Цензор.НЕТ 5149
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сколько у нас еще дебилов Дубілет заперечує фальсифікацію електронного перепису - Цензор.НЕТ 661 а теперь и у власти
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Фальсификации переписи небыло!!
Была фальсификация, точнее профанация, алгоритма.
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Это все Порошенко пакостит, никак не угомонится
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А найстрашніше в цій історії те що недоумкуваті шлємазли не лукавлять і обманюють людей, а щиро вірять в той ідіотизм який вони сповідують. Дубілет заперечує фальсифікацію електронного перепису - Цензор.НЕТ 6899
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гениальная методика Дубилета доступна каждому. взять число в столбце госстата и умножить на 0,888. И вуаля! - перепись проведена. Нас посчитали. Так зачем нам министр Дубилет?
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То есть как это "зачем"?
А зарплату платить этому министру без министерства кто тогда будет?
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математика это наука которую распространяют схематозники! мы кабмин и лично дубилет нагнЁм всех схематозников и всех математиков! от же казлы эти математики умеют умножать, 100% признак схематозников и мы выведем их на чистую воду!!
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" Одна из версий заключается в том, что фейк разгоняют люди, чью схемы на сотни миллионов гривен мы недавно разоблачили"
Имя, сестра!
Имя!
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"Эту елку мы взяли сразу из двух источников: данные Госкомстата и данные государственных реестров"

Источник: https://censor.net.ua/n3173850

Дубилет, да нафига вы тогда головы то всем морочили?
Раз вы просто взяли данные у Госкомстата, то не проще было бы обратиться к Госкомстату, чтобы он вам данные и проэкстраполировал?
Но это было бы сильно дешеве, верно, чем эта ваша "перепись"?
И деньги пошли бы не в ваши карманы?
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Дубілєт, а де розділ "Пенсіонери з собаками"?
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