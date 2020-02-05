 Дубілет заперечує фальсифікацію електронного перепису: "Фейк розганяють люди, схеми яких на сотні мільйонів гривень ми нещодавно викрили"

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, коментуючи заяву Українського центру громадських даних, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора інтернетом поширився фейк про нібито фальсифікацію Оцінки чисельності населення. В основному цей фейк підтримувався платною рекламою і публікаціями на сумнівних сайтах (один з них навіть запропонував нам за $1500 зняти публікацію), але потім його передрукували кілька великих ЗМІ. Так що доводиться реагувати. Отже, головна "сенсація" полягає в тому, що дані по віковій структурі з даних Оцінки і за даними Держстата майже збігаються. "Експерти" розділили числа вікових структур одна на одну і отримали однакове співвідношення - 88.8%. Точніше, майже однакові - від 88.808% до 88.839%. З цього вони роблять висновок, що дані Оцінки були просто сфальсифіковані. Щоб ви зрозуміли, що ніякої сенсації тут нема, я дозволю собі процитувати свій же пост з результатами Оцінки. Нагадаю, ми проводили Оцінку трьома методами. Всі три дали однаковий результат", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубілет сфальсифікував результати електронного перепису, - Український центр громадських даних. ІНФОГРАФІКА

"Ось цитата з мого допису, де я описую Метод 2: Ми взяли кількість пенсіонерів за даними пенсійного фонду. Потім ми екстраполювали ці дані через статевовікову структуру. Соціологи називають такий графік "ялинкою" - можете помилуватися цією ялинкою на слайді 11. Цю ялинку ми взяли відразу з двох джерел: дані Держстату та дані державних реєстрів. На щастя, ці дві ялинки збіглися практично повністю. До речі, коли ми виявили цей збіг, ми почали танцювати від радості. Те ж саме я казав на пресконференції. Чому дані "ялинки" за даними Держстата і за даними, які ми дістали з електронних реєстрів, майже повністю збіглися? Тому що Держстат свою ялинку вів так само на підставі електронних реєстрів. Як тільки хтось помирає або народжується - Держстат відображає це в своїй ялинці. Незрозуміло, навіщо підносити як "сенсацію" те, що було чорним по-білому написано нами ж в описі методології", - пояснив Дубілет.

"Хто стоїть за поширенням цієї "сенсації"? Хто оплатив перші публікації у ЗМІ і рекламу в соцмережах? У мене є дві версії. Одна з версій полягає в тому, що фейк розганяють люди, схеми яких на сотні мільйонів гривень ми нещодавно викрили. Зараз готуємо матеріали до ДБР. Протягом тижня опублікую цю інформацію. Мої друзі радили мені ніяк не реагувати на цей фейк. Мовляв, тільки сприяю його поширенню. Але я так не можу. Для мене моя репутація - головне, що в мене є", - резюмував міністр.

Нагадаємо, населення України, згідно з даними так званого електронного перепису, станом на 1 грудня 2019 року становить 37 млн 289 тис. осіб. Ця цифра враховує лише чисельність населення на підконтрольній українській владі території України, тобто до неї не ввійшли жителі окупованих територій та окупованого Криму.

4 лютого 2020 року Українська центр громадських даних заявив, що Дубілет нібито сфальсифікував результати електронного перепису.