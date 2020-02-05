 Дубілет заперечує фальсифікацію електронного перепису: "Фейк розганяють люди, схеми яких на сотні мільйонів гривень ми нещодавно викрили"

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, коментуючи заяву Українського центру громадських даних, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора інтернетом поширився фейк про нібито фальсифікацію Оцінки чисельності населення. В основному цей фейк підтримувався платною рекламою і публікаціями на сумнівних сайтах (один з них навіть запропонував нам за $1500 зняти публікацію), але потім його передрукували кілька великих ЗМІ. Так що доводиться реагувати. Отже, головна "сенсація" полягає в тому, що дані по віковій структурі з даних Оцінки і за даними Держстата майже збігаються. "Експерти" розділили числа вікових структур одна на одну і отримали однакове співвідношення - 88.8%. Точніше, майже однакові - від 88.808% до 88.839%. З цього вони роблять висновок, що дані Оцінки були просто сфальсифіковані. Щоб ви зрозуміли, що ніякої сенсації тут нема, я дозволю собі процитувати свій же пост з результатами Оцінки. Нагадаю, ми проводили Оцінку трьома методами. Всі три дали однаковий результат", - заявив він.
"Ось цитата з мого допису, де я описую Метод 2: Ми взяли кількість пенсіонерів за даними пенсійного фонду. Потім ми екстраполювали ці дані через статевовікову структуру. Соціологи називають такий графік "ялинкою" - можете помилуватися цією ялинкою на слайді 11. Цю ялинку ми взяли відразу з двох джерел: дані Держстату та дані державних реєстрів. На щастя, ці дві ялинки збіглися практично повністю. До речі, коли ми виявили цей збіг, ми почали танцювати від радості. Те ж саме я казав на пресконференції. Чому дані "ялинки" за даними Держстата і за даними, які ми дістали з електронних реєстрів, майже повністю збіглися? Тому що Держстат свою ялинку вів так само на підставі електронних реєстрів. Як тільки хтось помирає або народжується - Держстат відображає це в своїй ялинці. Незрозуміло, навіщо підносити як "сенсацію" те, що було чорним по-білому написано нами ж в описі методології", - пояснив Дубілет.
"Хто стоїть за поширенням цієї "сенсації"? Хто оплатив перші публікації у ЗМІ і рекламу в соцмережах? У мене є дві версії. Одна з версій полягає в тому, що фейк розганяють люди, схеми яких на сотні мільйонів гривень ми нещодавно викрили. Зараз готуємо матеріали до ДБР. Протягом тижня опублікую цю інформацію. Мої друзі радили мені ніяк не реагувати на цей фейк. Мовляв, тільки сприяю його поширенню. Але я так не можу. Для мене моя репутація - головне, що в мене є", - резюмував міністр.
Нагадаємо, населення України, згідно з даними так званого електронного перепису, станом на 1 грудня 2019 року становить 37 млн 289 тис. осіб. Ця цифра враховує лише чисельність населення на підконтрольній українській владі території України, тобто до неї не ввійшли жителі окупованих територій та окупованого Криму.
4 лютого 2020 року Українська центр громадських даних заявив, що Дубілет нібито сфальсифікував результати електронного перепису.
ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ та "інтерполяція" НЕ МАЄ а НАВІЩО Ж ГРОШИ ВИТРАТИЛИ? для саморекламних понтів???
тобі не зрозуміти
приблизно так само як комуністів і гомосексуалістів
это по последним опросам - 45% людей, не верящих ишаку и слугам полностью или частично.
а вот малоросов все меньше.
упоротых зебилов осталось около 20 %.
так что все идет как следует, хотя хотелось бы, чтоб побыстрее.
мнение малоросов и "спедставителей избранного народа" неинтересно.
останні вибори Президента то підтвердили
но не надо называть их украинцами.
украинцы - это немного иное.
а вот откуда тебе, малоросу, знать - это вопрос.
кто то может обьяснить какой он национальности .почему он попал в еврейскую тусовку ЗЕ. И КАКОГО ФЕРА ОН ПРОДАЕТ УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ ?
И ГДЕ ЕГО ЗЕМЛЯ ?
И всех тролей - на гиляку !!!
слишком много получилось или слишком мало?
Нет ни 0,805, ни 0,9, а только 0,888 по всем цифрам-категориям.
Такое невозможно!
"Дубилет сфальсифицировал результаты электронной переписи, - Украинский центр общественных данных. ИНФОГРАФИКА"
https://censor.net.ua/news/3173812/dubilet_sfalsifitsiroval_rezultaty_elektronnoyi_perepisi_ukrainskiyi_tsentr_obschestvennyh_dannyh_infografika
а вот 0,888. єто явня фальсификация
ті никаких таблеток не принимала с утра?
Два абсолютно независимых друг от друга исследования никогда не дадут таких удивительных, абсолютных совпадений.
фокус в том, что цифра 0,888 вылазит ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ И ГЕНДЕРНО-ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ.
Просто взяты данные Госстата по категориям, и перемножены на эту цифирь.
Посмотрите вот:
https://censor.net.ua/news/3173812/dubilet_sfalsifitsiroval_rezultaty_elektronnoyi_perepisi_ukrainskiyi_tsentr_obschestvennyh_dannyh_infografika
Три...
🤔
Зверніть увагу, тут ніде, не наведено число населення України згідно Держкомстата, 42 МІЛЬЙОНИ :
«http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ds/kn/kn_u/kn1218_u.html 1.Населення Україна, на 2019 рік БЕЗ УРАХУВАННЯ тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя. Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання 42 МІЛЬЙОНИ 153 ТИСЯЧІ 201 людей.»
А згідно цього самодєльного перепису, 37 мільйонів.
А це значить, що грошову РІЗНИЦЮ субсидій, пільг, та ін., які були виділені Державою у розрахунку на 42 мільйони людей, тобто 42-37= 5 мільйонів, можна РОЗСУВАТИ СОБІ ПО КАРМАНАМ.
А, ще ж як бонус: «Украіна бєз россіі виміраіть !!!!»
вот не хочется!
тем более, что там уже доля пошла Богдану, доля пошла зелупе, Юзику и т.д. и т.п.
мама любит скорость - уже вот и Мазератти прикуплен.
ну не хочется возвращать!
Всем посвященным в тему понятно какой он идиот..
Была фальсификация, точнее профанация, алгоритма.
А зарплату платить этому министру без министерства кто тогда будет?
Имя, сестра!
Имя!
Источник: https://censor.net.ua/n3173850
Дубилет, да нафига вы тогда головы то всем морочили?
Раз вы просто взяли данные у Госкомстата, то не проще было бы обратиться к Госкомстату, чтобы он вам данные и проэкстраполировал?
Но это было бы сильно дешеве, верно, чем эта ваша "перепись"?
И деньги пошли бы не в ваши карманы?