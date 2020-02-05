 У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону акустичного насильства в транспорті. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті ВР.
Проєкт закону №3006 від 4 лютого переданий на розгляд керівництву парламенту.
Як зазначив один з ініціаторів законопроєкту, народний депутат Володимир В'ятрович, цей законопроєкт покликаний покласти край акустичному насильству в пасажирському транспорті.
"Разом з 15 колегами з різних фракцій зареєстрував законопроєкт №3006, покликаний покласти край акустичному насильству в пасажирському транспорті. Щиро дякую громадським організаціям, які порушили цю проблему у нещодавній заяві, та колегам-депутатам, які усвідомлюють потребу захистити людей від нав’язливого звуку під час поїздок.
Ухваливши цей законопроєкт, парламент запровадить в Україні правила, які діють в усьому цивілізованому світі. Пасажири на всіх видах транспорту зможуть їхати в тиші, а не доводити водіям своє право не слухати звуки "шансону" чи якогось серіалу. Трансляція звуку музики чи фільмів на пасажирських рейсах дозволятиметься лише через навушники. Сподіваюся, парламент не зволікатиме з ухваленням цього закону", - написав нардеп.
Нагадаємо, 28 січня водії автобуса, який прямував із Луцька до Києва, відмовилися виключити російський серіал на прохання двох пасажирок рейсу - госпітальєрки Ярини Чорногуз і волонтерки аеророзвідки Насті Конфедерат. Пасажирок залишили на трасі, оскільки вони принципово не хотіли залишатися в автобусі, де продовжували дивитися серіал.
Фото: В'ятрович/Facebook
если перевозчиков в маршрутках обяжут выдавать пассажирам наушники))
обойдутся без дыбильной попсы и песенок типа - "Ты целуй меня везде, ведь я взрослая уже"....
Пускай в тетросы на смартфонах играют для развития их мозгов..
а-а-а-а-а-а!
ні - то пішла під три чорти, кацапка
Но они из Донецка и им на всех пох...
А мудрый украинский нарИд только в интернетах сплочен и един как глыба))))
Вот и слушают быдло шансон молча...
У нас полицаи после приезда на вызов...
Могут еще душевно сами сбацать на гитаре разом с нарушителями!)))))
Есть мысль, что это неспроста
Тогда только ЗА!)))
Ибо это одна из причин, по которой невозможно ездить в междугородках.
Та песец какой-то! - сплошные козломордые сериалы (вот она из бедного села приезжает в Москву, ее кидают, она рожает ребенка, ютится в подвале, но упорно работает, и вот она уже миллионерша, а бросивший ее любовник просится назад, но она влюбляется в спецназовца и т.п. - рыгать хочется).
Ти його дийсто так розчулив!))))
Золотые купола...и прочая х..та для него намного ближе чем твои 8 рубасей...
почепили державні прапорці, але
кожен водій вмикає "русськое радіо"
P.s.: ще до зими минулого року шансон у маршрутках я не зустрічав протягом останіх декількох років. Схоже "какая разница" подіяла.