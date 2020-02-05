 У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону акустичного насильства в транспорті. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті ВР.

Проєкт закону №3006 від 4 лютого переданий на розгляд керівництву парламенту.

Як зазначив один з ініціаторів законопроєкту, народний депутат Володимир В'ятрович, цей законопроєкт покликаний покласти край акустичному насильству в пасажирському транспорті.

"Разом з 15 колегами з різних фракцій зареєстрував законопроєкт №3006, покликаний покласти край акустичному насильству в пасажирському транспорті. Щиро дякую громадським організаціям, які порушили цю проблему у нещодавній заяві, та колегам-депутатам, які усвідомлюють потребу захистити людей від нав’язливого звуку під час поїздок.

Ухваливши цей законопроєкт, парламент запровадить в Україні правила, які діють в усьому цивілізованому світі. Пасажири на всіх видах транспорту зможуть їхати в тиші, а не доводити водіям своє право не слухати звуки "шансону" чи якогось серіалу. Трансляція звуку музики чи фільмів на пасажирських рейсах дозволятиметься лише через навушники. Сподіваюся, парламент не зволікатиме з ухваленням цього закону", - написав нардеп.

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Нагадаємо, 28 січня водії автобуса, який прямував із Луцька до Києва, відмовилися виключити російський серіал на прохання двох пасажирок рейсу - госпітальєрки Ярини Чорногуз і волонтерки аеророзвідки Насті Конфедерат. Пасажирок залишили на трасі, оскільки вони принципово не хотіли залишатися в автобусі, де продовжували дивитися серіал.







Фото: В'ятрович/Facebook