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Все про:ВР (5732) законопроект (923) транспорт (411) В'ятрович (179) волонтери (563)

 У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону акустичного насильства в транспорті. ДОКУМЕНТ

У Раді зареєстровано законопроєкт про заборону акустичного насильства в пасажирському транспорті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті ВР.

Проєкт закону №3006 від 4 лютого переданий на розгляд керівництву парламенту.

Як зазначив один з ініціаторів законопроєкту, народний депутат Володимир В'ятрович, цей законопроєкт покликаний покласти край акустичному насильству в пасажирському транспорті.

"Разом з 15 колегами з різних фракцій зареєстрував законопроєкт №3006, покликаний покласти край акустичному насильству в пасажирському транспорті. Щиро дякую громадським організаціям, які порушили цю проблему у нещодавній заяві, та колегам-депутатам, які усвідомлюють потребу захистити людей від нав’язливого звуку під час поїздок.

Ухваливши цей законопроєкт, парламент запровадить в Україні правила, які діють в усьому цивілізованому світі. Пасажири на всіх видах транспорту зможуть їхати в тиші, а не доводити водіям своє право не слухати звуки "шансону" чи якогось серіалу. Трансляція звуку музики чи фільмів на пасажирських рейсах дозволятиметься лише через навушники. Сподіваюся, парламент не зволікатиме з ухваленням цього закону", - написав нардеп.

Також читайте: Прошу не сміятися, але в "СН" теж проти законопроєкту про дезінформацію, - Потураєв

Нагадаємо, 28 січня водії автобуса, який прямував із Луцька до Києва, відмовилися виключити російський серіал на прохання двох пасажирок рейсу - госпітальєрки Ярини Чорногуз і волонтерки аеророзвідки Насті Конфедерат. Пасажирок залишили на трасі, оскільки вони принципово не хотіли залишатися в автобусі, де продовжували дивитися серіал.

У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону акустичного насильства в транспорті 01
У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону акустичного насильства в транспорті 02
У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону акустичного насильства в транспорті 03

Фото: В'ятрович/Facebook

У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону акустичного насильства в транспорті 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173849
 
   
 Топ коментарі
 
Вятрович - красава. Для меня в некоторых вопросах его мнение - истина в последней инстанции. В Раде зарегистрирован законопроект о запрете акустического насилия в транспорте - Цензор.НЕТ 7444
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Неужели исчезнет быдло шансон в маршрутках?
Тогда только ЗА!)))
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Вятрович - красава. Для меня в некоторых вопросах его мнение - истина в последней инстанции. В Раде зарегистрирован законопроект о запрете акустического насилия в транспорте - Цензор.НЕТ 7444
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А що там з законопроектами про антимонопольне законодавство?Зєбіли думу думають?
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у зебилов нет того место, которым люди думают. они обращаются к сценаристу.
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проезд подоражает(
если перевозчиков в маршрутках обяжут выдавать пассажирам наушники))
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в проєкті немає такого обов'язку. є дозвіл здійснювати трансляцію через навушники, але не обов'язок це робити.
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в тишине пускай едут...
обойдутся без дыбильной попсы и песенок типа - "Ты целуй меня везде, ведь я взрослая уже".... У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону акустичного насильства в транспорті - Цензор.НЕТ 4073
Пускай в тетросы на смартфонах играют для развития их мозгов..
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Аргументы любителей шансона отличаются глубиной аргументации...
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ты в каменном веке живешь? простейшая приставка которая позволяет транслировать звук через блутуз. и все проблемы решены. смартфоны есть у всех (у нас же диджитализация). наушники тоже.
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Нараше...шансону этого, ну просто завались
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ну, якщо твої команди мають якусь дію, накомандуй мені мільйон грошей
ні - то пішла під три чорти, кацапка
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А можно еще запретить аккустический терроризм в многоквартирных домах?!
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В моем парадном есть компашка квартирантов которые любят бренчать на гитаре до 2..3 часов ночи!))
Но они из Донецка и им на всех пох...
А мудрый украинский нарИд только в интернетах сплочен и един как глыба))))
Вот и слушают быдло шансон молча...
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Мы не ЕС...
У нас полицаи после приезда на вызов...
Могут еще душевно сами сбацать на гитаре разом с нарушителями!)))))
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да.тут один форумчанин из полиции недавно отстаивал руцкий шансон - говорит шо полиция это очень любит У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону акустичного насильства в транспорті - Цензор.НЕТ 926
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І серіали кацапські про мусорів і їхніх же кацапських військових .
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Та это еще у вас безобидные. Обычно кидаются на пострадавших добропорядочных жильцов.
Есть мысль, что это неспроста
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через акустичний, а також тютюновий тероризм я назавжди відмовився від проживання в квартирах (де провів перші 25 років життя). приватні будинки звісно мають свої недоліки, головний з яких - пожирання абсолютно всіх грошей, які заробиш, але все ж таки плюси проживання у індивідуальному просторі переважають
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Неужели исчезнет быдло шансон в маршрутках?
Тогда только ЗА!)))
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А если детские песни поются детьми, то это какое насилие ?
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назови маршрут, где водила крутит детские песни.
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имхо в транспорте должна звучать исключительно Енигма по кругу....
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Кацапську бидляцьку собач упопсу геть з України і з транспорту.
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Підтримую, по голосуванню побачимо хто з "зелених" малорос, а хто "заблудша вівця".
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Так вот как это называется... А этих пришибленных, которые тупорылые матершиные ролики на ютубе или сторис гламурных 16-летних **** с интеллектом тряпичной куклы включают на полный звук, закон будет касаться?
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Ні. Таких, як правило, потрібно виховувати. Фізично.
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+ 100.
Ибо это одна из причин, по которой невозможно ездить в междугородках.
Та песец какой-то! - сплошные козломордые сериалы (вот она из бедного села приезжает в Москву, ее кидают, она рожает ребенка, ютится в подвале, но упорно работает, и вот она уже миллионерша, а бросивший ее любовник просится назад, но она влюбляется в спецназовца и т.п. - рыгать хочется).
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Я вирішую цю проблему просто. Коли заходжу в маршрутку і там бемкає музика, кажу водію що з музикою їхати не буду і виходжу. Нехай котиться далі і робить висновки.
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))))
Ти його дийсто так розчулив!))))
Золотые купола...и прочая х..та для него намного ближе чем твои 8 рубасей...
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Можно еще такой же закон для улиц? Вывалят колонки из быдломафов и типа веселят прохожих тупой русской попсой. Колхоз покорил Киев.
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у всіх наших маршрутках після 15-го року
почепили державні прапорці, але
кожен водій вмикає "русськое радіо"
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Вчора увечорі їхав у маршрутці по місту. Всю поїздку грав Шансон (Бутирка і т.д.), чи то з флешки , чи то радіо - не зрозуміло. І для того, аби припинити це потрібно було конфліктувати з водієм. Тому вказану ініціативу ПІДТРИМУЮ.
P.s.: ще до зими минулого року шансон у маршрутках я не зустрічав протягом останіх декількох років. Схоже "какая разница" подіяла.
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гарний закон , але хто за нього проголосує? жоден нормальний закон не пройде!
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кацапський блатняк це опора і агресивне насадження рузкава міра в незалежних країнах
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