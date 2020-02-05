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Все про:ВР (5732) законопроект (923) медіа (25) Разумков Дмитро (367)

 Законопроєкт про медіа опрацьований, проте зараз на стадії доопрацювання, - Разумков

Законопроєкт про медіа ще навіть не пройшов перше читання, тому говорити зараз, яким він буде, рано.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНИАН", про це в ефірі "112 Україна" заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Станом на сьогодні закон про медіа опрацьований, однак він перебуває на стадії доопрацювання, будуть проводитися і громадські слухання, і додатково ще - з журналістами. Ми чекаємо висновку наших європейських партнерів. І про те, щоб завтра він з'явився в стінах Верховної Ради, не йдеться", - сказав він.

Спікер нагадав, що цей законопроєкт ще навіть не пройшов перше читання, тому говорити зараз, яким він буде, рано.

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Водночас Разумков нагадав, що журналісти і депутати критикують положення законопроєкту про дезінформацію.

"Я думаю, що велика частина, це м'яко кажучи, наших колег не підтримують сьогодні цей законопроєкт. Але він до нас поки не заходив", - сказав голова ВР.

Нагадаємо, 28 грудня "Слуги народу" зареєстрували в Раді законопроєкт про медіа.

Ініціаторами законопроєкту стали 10 нардепів від "Слуги народу" і 1 з депутатської групи "За майбутнє", зокрема, від СН екскерівник каналу 1 + 1, що належить олігархові Ігорю Коломойському, а нині глава комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173846
 
 
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Заткнути рота медіа і спокійно донищувати Україну. От і все. А з Майданом сподіваються зєбіли можливо й пронесе.
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ПРИЗНАЄМО . " Слуги " . Ви АРТИСТИЧНО " Сделалі Нас вместе" - ВИЗНАЄМО помилку - ТЕПЕР забирайте СВОЮ команду 95 кварталу - і ГЕТЬ з ВЛАДИ - ГЕТЬ ..дуже бажано ШВИДКО і мирним шляхом і БЕЗ словоблудства ... НАСНАГИ ....АКТУАЛЬНО Саме в цей ЧАС - Президенту України , Голові ВР України , Прем"єр-міністру України .. Ви здатні ЗУПИНИТИСЯ в крадіжці СвЗемлі України МИРНИМ шляхом .. це запитання КРАЙНІЙ раз ... ( Звернення на сайті КОЖНОГО згаданого посадовця ) .... Будь-ласка відповідь ...
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По состоянию на сегодня закон о медиа проработан, однако он находится на стадии доработки Источник: https://censor.net.ua/n3173846

Це як??? "После сборкі доработать напільніком"??? Якщо щось пропрацьоване, то його не допрацьовують, а затверджують або відхиляють. А обговорення повинно було статися в процесі пропрацювання. А так - це лише розробка колективу однодумців, яка повинна бути обговорена з іншими спеціалістами та доопрацьована разом з ними.
Хто чув висловлювання членів СН, той над Кличком вже не сміється
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Якщо Зрада проголосує за закон про "дезінформацію",
***** приїде в Україну переймати досвід...
🙃
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вас . РОЗУМКОВ . посадят Законопроєкт про медіа опрацьований, проте зараз на стадії доопрацювання, - Разумков - Цензор.НЕТ 3671
Будете жаловаться в сми -а там вам ответ -ДЕЗИНФОРМАЦИЯ !!!
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