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 Політика України
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 Законопроєкт про ринок землі стоїть на порядку денному Ради на четвер, - Разумков

Парламент у четвер, 6 лютого, планує розпочати розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі.

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав в ефірі телеканалу "112 Україна", відповідаючи на запитання, чи може парламент на цьому тижні в цілому ухвалити закон про відкриття ринку землі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Він стоїть на порядку денному на четвер. Якщо всі норми, передбачені Регламентом, будуть пройдені, якщо буде можливість розглядати його в сесійній залі Верховної Ради за Регламентом, ми будемо це робити", - зазначив голова ВР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада цього тижня планує розглянути законопроєкт про ринок землі, - "слуга народу" Корнієнко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173842
 
 
 Топ коментарі
 
А где референдум, подонки зелёные? На столбы всех мразей, поголовно!
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отдай, украинец, землю еврейскому капиталу и тебе враз похорошеет-убеждает барыга из кодлана Коломойского. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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такими заголовками админ откровенно издевается над расшатанной психикой петиков
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борщ, картопляне пюре, відбивна, червона рниба. салат, перепилині яйця
в центрі Києва і всього -навсього за 12$, Європа заздрить
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це особисто моя земля. мій пай. моя приватна власність.
і нічого сунути своє брудне рило до моєї землі і обмежувати мене у праві розпоряджатися своєю приватною власністю
дійшло чи ні?
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тобто ти - єдиний, хто володіє земельним паєм в Україні?
Хамство по відношенню до незнайомої тобі людини є ознакою меньшовартості.
Щодо брудного рила - подивись у дзеркало, там його й побачиш.
А головне: тобі ніхто не заважає розпоряджуватися, але мова йде про розпродаж земель, що складають головну цінність держави та мають без перебільшення світове значення, але опиняться в руках купки злодіїв (це ви знову готові зробити разом?).
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нету никакой разницы между участком земли и стадионом или магазином
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Alter Nator Разница в том, что на участке земли можно выращивать хлеб, а на стадионе, или в магазине - нет. Так тебе доходчиво будет? И еще: если кому хочется земли, то народ может нарезать - метр на два.
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на сталионе можно првести международній футбольній матч, а в поле нет
и почемук же єто стадион можно продать, а участок земли нет
почему стадион и магазин можно заложить в банк. взять кредит, внести в УФ, а землю нет? За что половине украинцам такая лютая дискриминация?
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Alter Nator Землю можно и нужно продавать, но только не при этой "власти" дебилов, кретинов и идиотов и не во время войны. Соросята хотят распродать, самую лучшую землю в мире, за полторы тыс. баксов за гектар и дешевле. Украинскую землю хотели многие, но стали удобрением для нее. Помните об этом.
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у тебя явній старческий маразм
можешь добавить, что Зеленский призвал на помощь марсиан и они помогут уничтожить украинцев
вторжение марсиан не будет как-то віделяться из всех твоих умозаключений, оно будет в ровень с остальніми
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Законопроєкт про ринок землі стоїть на порядку денному Ради на четвер, - Разумков - Цензор.НЕТ 8121 Alter Nator Слышь, петух, а что ты хамишь здесь всем? Тебе, лично, пока никто не оскорблял, чучело, но теперь буду. Ты за своих питеров, из зеленой мрази обиделся? Или ты шлюха кого-то из них? Признайся, чушок?
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А где референдум, подонки зелёные? На столбы всех мразей, поголовно!
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Какой референдум?!
Для чего по вашему они приняли законопроект о сокращении количества депутатов до 300?! А я сразу сказал, что раз кинули эту подачку, то готовят протолкнуть зашквар либо по "рынку земли" либо по Донбасу.
И вот, не заставило себя долго ждать....сейчас будут проталкивать с удвоенной силой, пока благодарные бараны еще не забыли про подарок в "300 депутатов"
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отдай, украинец, землю еврейскому капиталу и тебе враз похорошеет-убеждает барыга из кодлана Коломойского. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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просто интересно, какой IQ у авторо єтого опуса?
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Сеть ломбардов Разумкова кредитует под 400% годовых. Ломбарды семьи Разумкова «Про100Кредит». Когда же твари будут создавать наукоемкое производство. Паразиты на теле народа.
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у тебя с головой все в порядке? или єто не голова?
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точно не голова
лавку частенько используют в єтих играх
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Разумков достойный сын своего отца - одного из ключевых фигур номенклатуры УССР последних лет СССР. Главный идеолог комсомола Украины. Мрази и предатели.
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заяву в СБУ написала? или так и будешь безропотно терпеть геноцид украинского народа проклятіми зеленіми слугами?
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понимаешь, Натаха, есть вещи (или явления. или собітия), на которіе ті никак не можешь повлиять. плюнь на них
а есть вещи. на которіе ті лично можешь повлиять. сконцентрируйся на них
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Во власть надо брать людей не по тому как они говорят, а что они в жизни сделали.
Нам во власти нужны опытные инженеры. Инженеры это созидатели. А не примитивы с экономическим или юридическим образованием из номенклатуры СССР. У них соображения кроме как управлять своей сетью ломбардов никак не хватит. Имею ввиду Разумкова и подобных.
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