 Законопроєкт про ринок землі стоїть на порядку денному Ради на четвер, - Разумков

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав в ефірі телеканалу "112 Україна", відповідаючи на запитання, чи може парламент на цьому тижні в цілому ухвалити закон про відкриття ринку землі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Він стоїть на порядку денному на четвер. Якщо всі норми, передбачені Регламентом, будуть пройдені, якщо буде можливість розглядати його в сесійній залі Верховної Ради за Регламентом, ми будемо це робити", - зазначив голова ВР.
в центрі Києва і всього -навсього за 12$, Європа заздрить
голосуйте.
і нічого сунути своє брудне рило до моєї землі і обмежувати мене у праві розпоряджатися своєю приватною власністю
дійшло чи ні?
Хамство по відношенню до незнайомої тобі людини є ознакою меньшовартості.
Щодо брудного рила - подивись у дзеркало, там його й побачиш.
А головне: тобі ніхто не заважає розпоряджуватися, але мова йде про розпродаж земель, що складають головну цінність держави та мають без перебільшення світове значення, але опиняться в руках купки злодіїв (це ви знову готові зробити разом?).
и почемук же єто стадион можно продать, а участок земли нет
почему стадион и магазин можно заложить в банк. взять кредит, внести в УФ, а землю нет? За что половине украинцам такая лютая дискриминация?
можешь добавить, что Зеленский призвал на помощь марсиан и они помогут уничтожить украинцев
вторжение марсиан не будет как-то віделяться из всех твоих умозаключений, оно будет в ровень с остальніми
Для чего по вашему они приняли законопроект о сокращении количества депутатов до 300?! А я сразу сказал, что раз кинули эту подачку, то готовят протолкнуть зашквар либо по "рынку земли" либо по Донбасу.
И вот, не заставило себя долго ждать....сейчас будут проталкивать с удвоенной силой, пока благодарные бараны еще не забыли про подарок в "300 депутатов"
лавку частенько используют в єтих играх
а есть вещи. на которіе ті лично можешь повлиять. сконцентрируйся на них
Нам во власти нужны опытные инженеры. Инженеры это созидатели. А не примитивы с экономическим или юридическим образованием из номенклатуры СССР. У них соображения кроме как управлять своей сетью ломбардов никак не хватит. Имею ввиду Разумкова и подобных.