 Законопроєкт про ринок землі стоїть на порядку денному Ради на четвер, - Разумков

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав в ефірі телеканалу "112 Україна", відповідаючи на запитання, чи може парламент на цьому тижні в цілому ухвалити закон про відкриття ринку землі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Він стоїть на порядку денному на четвер. Якщо всі норми, передбачені Регламентом, будуть пройдені, якщо буде можливість розглядати його в сесійній залі Верховної Ради за Регламентом, ми будемо це робити", - зазначив голова ВР.

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