 У всі ОДА розіслані листи щодо питання відстрочки від призову 18-річним, - Загороднюк

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк.
"Призовна кампанія-2020. Вчора від Міноборони направлено роз'яснювального листа в усі обласні державі адміністрації з рекомендаціями щодо проведення призовних кампаній в 2020 році. В листі головам призовних комісій усіх рівнів надано рекомендації, як саме розглядати питання щодо надання відстрочки від призову 18 та 19-річним юнакам", - йдеться в повідомленні.
Загороднюк нагадав, що це передбачено українським законодавством, а саме законом України "Про військовий обов'язок і військову службу".
"Тож, якщо призовники цієї вікової категорії матимуть бажання пройти військову службу в такому віці, їх буде прийнято до лав ЗСУ та інших військових формувань. Це відбуватиметься виключно за їх письмовою згодою", - зазначив міністр.
Зазначається, що на час проведення призовних кампаній буде організовано надання консультацій.
"ЗСУ сьогоднішнього дня - це загрузла в боягузтві, лицемірному пафосі й брехливості організація, на чолі якої стоїть пихатий жлоб. По-іншому не можна назвати міністра оборони, під час візиту якого, нас, рядових солдатів, виганяли з казарми, щоб не муляли очі високоблагородному вельможі", - висловився Зігфрід.
"Вся зрелость и воля украинского гражданского общества не смогли сподвигнуть вора и государственного преступника Порошенко, и хорошего, но наивного парня Зеленского на создание действенного концепта обороны и стратегию по освобождению оккупированных земель. Таким образом, Украина сдалась перед повесткой распространения "русского мира", даже не вступив в серьезную схватку".(тот самый ушедший с ВСУ доброволец Зігфрід)
порошенко преступник, а зеленский наивный (читай дурак)...
если бы Зігфрід не уволился... - то через какое то время и Зелоха он назвал бы преступником...
А не сутками тут чесать чес про святого сывочолого гэтьмана и зрадныка бубочку.
ты это про что?
я считал порошенко коллабарантом и преступником, а зе предателем+пидером, когда здесь на Цензоре и тому и другому большинство в ладошки хлопали...
Отсрочка бывает только до 27.
НЕТ!
Ну на НЕТ и суда НЕТ.
самі приймають, самі закликають не виконувати - неосвічені падли.