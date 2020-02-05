EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Суспільство
  3358  20
Все про:Міноборони (3050) призов (183) Загороднюк (116)

 У всі ОДА розіслані листи щодо питання відстрочки від призову 18-річним, - Загороднюк

Вчора від Міноборони спрямовано роз'яснювальні листи в усі обласні державні адміністрації з рекомендаціями щодо проведення призовних кампаній у 2020 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк.

"Призовна кампанія-2020. Вчора від Міноборони направлено роз'яснювального листа в усі обласні державі адміністрації з рекомендаціями щодо проведення призовних кампаній в 2020 році. В листі головам призовних комісій усіх рівнів надано рекомендації, як саме розглядати питання щодо надання відстрочки від призову 18 та 19-річним юнакам", - йдеться в повідомленні.

Загороднюк нагадав, що це передбачено українським законодавством, а саме законом України "Про військовий обов'язок і військову службу".

"Тож, якщо призовники цієї вікової категорії матимуть бажання пройти військову службу в такому віці, їх буде прийнято до лав ЗСУ та інших військових формувань. Це відбуватиметься виключно за їх письмовою згодою", - зазначив міністр.

Також читайте: Росія продовжує кампанію з призову мешканців Криму до своєї армії, порушуючи міжнародне право, - ООН

Зазначається, що на час проведення призовних кампаній буде організовано надання консультацій.

У всі ОДА розіслані листи щодо питання відстрочки від призову 18-річним, - Загороднюк 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173841
 
 
 Топ коментарі
 
Ну извините, я в 18 отслужил срочную, а в после 2014 восстановился на учете, ибо в 45 лет был снят по возрасту и мне подобные знания не нужны.
 показати весь коментар
 
это не тот самый Загороднюк про которого написал на днях ушедший с ВСУ доброволец Зігфрід ?

"ЗСУ сьогоднішнього дня - це загрузла в боягузтві, лицемірному пафосі й брехливості організація, на чолі якої стоїть пихатий жлоб. По-іншому не можна назвати міністра оборони, під час візиту якого, нас, рядових солдатів, виганяли з казарми, щоб не муляли очі високоблагородному вельможі", - висловився Зігфрід.

Во все ОГА разосланы письма по вопросу отсрочки от призыва 18-летним, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 1584
 показати весь коментар
 
Ну, коль ты сказал "а", то говори и "Б":
"Вся зрелость и воля украинского гражданского общества не смогли сподвигнуть вора и государственного преступника Порошенко, и хорошего, но наивного парня Зеленского на создание действенного концепта обороны и стратегию по освобождению оккупированных земель. Таким образом, Украина сдалась перед повесткой распространения "русского мира", даже не вступив в серьезную схватку".(тот самый ушедший с ВСУ доброволец Зігфрід)
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
это не тот самый Загороднюк про которого написал на днях ушедший с ВСУ доброволец Зігфрід ?

"ЗСУ сьогоднішнього дня - це загрузла в боягузтві, лицемірному пафосі й брехливості організація, на чолі якої стоїть пихатий жлоб. По-іншому не можна назвати міністра оборони, під час візиту якого, нас, рядових солдатів, виганяли з казарми, щоб не муляли очі високоблагородному вельможі", - висловився Зігфрід.

Во все ОГА разосланы письма по вопросу отсрочки от призыва 18-летним, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 1584
 показати весь коментар
 
 
Ну, коль ты сказал "а", то говори и "Б":
"Вся зрелость и воля украинского гражданского общества не смогли сподвигнуть вора и государственного преступника Порошенко, и хорошего, но наивного парня Зеленского на создание действенного концепта обороны и стратегию по освобождению оккупированных земель. Таким образом, Украина сдалась перед повесткой распространения "русского мира", даже не вступив в серьезную схватку".(тот самый ушедший с ВСУ доброволец Зігфрід)
 показати весь коментар
 
 
бостууга - ага

порошенко преступник, а зеленский наивный (читай дурак)...
если бы Зігфрід не уволился... - то через какое то время и Зелоха он назвал бы преступником...
 показати весь коментар
 
 
Вот потому то и надо называть вещи своими именами: что Порошенко, что Зеленский - люди, которые решили просто отпользовать Украину в сугубо своих корыстных целях и не более того, рассказывая красивые бла бла бла с телевизора.
А не сутками тут чесать чес про святого сывочолого гэтьмана и зрадныка бубочку.
 показати весь коментар
 
бостууга - У всі ОДА розіслані листи щодо питання відстрочки від призову 18-річним, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 2222

ты это про что?
я считал порошенко коллабарантом и преступником, а зе предателем+пидером, когда здесь на Цензоре и тому и другому большинство в ладошки хлопали...
 показати весь коментар
 
 
Проехали. Меня просто бесит, что с одного из них ныне святого лепят.
 показати весь коментар
 
 
А вывод какой? Что вам подходит: 1. Просто перестать стрелять и сойтись посередине или 2. Армия, мова, вiра? Мне - второй вариант. И, кроме того, пока не установлено судом, то, в чем вы обвинили П.Порошенко, вы - лжец. Точно так можно сказать о вас, что вы невменяемый (без экспертизы), или вор (без приговора суда), или московский злопыхатель (без каких бы то ни было доказательств).
 показати весь коментар
 
 
Стопоудово я- агент крымля, который считает мудаками Порошенко, Тимошенко, Зеленского, Бойко, Мертвечука и прочих "ляшков". Теми мудазвонами, которые 28 лет, как когда то комуняки, втирают про "надо потерпеть - будет счастливое завтра!".
 показати весь коментар
 
Люблю самокритичность.Четко и ясно сказал о себе. Бостууга- ты враг.
 показати весь коментар
 
 
Я понимаю, что твой самый лютый враг - это психиатр, который тебе капельницы и уколы приписывает. Но ты ошибся - мне до тебя дела совершенно нету.
 показати весь коментар
 
И об отсрочке для 42-летнего четырежды призывника не забудьте, а то каждый раз когда в ВР или ОПУ звучит фраза "На повестке дня... ", Зе метафизически исчезает. Пожалейте Бубочку!
 показати весь коментар
 
 
Непередергивай.
Отсрочка бывает только до 27.
 показати весь коментар
 
 
Ну извините, я в 18 отслужил срочную, а в после 2014 восстановился на учете, ибо в 45 лет был снят по возрасту и мне подобные знания не нужны.
 показати весь коментар
 
 
Військово зобов"язані повинні по повістці з"являтися у воєнкомат і не важливо хто він: простий роботяга, бізнесмен чи комедіант. Чому я в 45 рочків пішов на комісію по повістці, а бубочка в 36 ні? У нього ж такі кубіки і він афішував себе як здорового і сильного мужика - деякі зебобічки до цих пір оргазмують ві його ню.
 показати весь коментар
 
 
Вы согласны идти служить в 18 лет?
НЕТ!
Ну на НЕТ и суда НЕТ.
 показати весь коментар
 
Ну всьо. Зебилы снова могут спать спокойно.
 показати весь коментар
 
 
Спочатку сказали, що з 18 років можна іти до лав за бажанням, а виявилось, що це просто відтермінування. Моя порада призовникам - поступайте так, як це робив ваш президент.
 показати весь коментар
 
У обласных адиинистраций нет полномочий по призыву. Надо было письма в военкомат слань. НО НЕ МОЖНА ПИСЬМА В ВОЕНКОМАТ ТАКИЕ СЛАТЬ.ТАК КАК ЭТО БУДЕТ НАРУЩЕНИЕМ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА О ПРИЗЫВЕ НА ВОИНСКУЮ СЛУЖБУ.А ЭТО УЖЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ. Мамашки и папашки 18 летних пауанов- ждите повесток.Их как раз военкоматы рассылают а не обладминистрации. Всех поздравляю.
 показати весь коментар
 
То, во что превращает Украину дорвавшаяся до власти шайка политических авантюристов и клоунов, называется ПОЖАР в БАРДАКЕ во время НАВОДНЕНИЯ. Они за полгода успели основательно разрушить систему государственных органов и теперь дают задний ход - сначала прикрыли министерство по делам оккупированных территорий, теперь начинают с нуля. Объединили Минкульт со спортом, теперь разделяют... То же с экологией и энергетикой. Снова выделяют в отдельное министерство сельское хозяйство... Вывод: эта зелёная команда - сборище наглых, вороватых дилетантов с завышенной самооценкой.
 показати весь коментар
 
 
хіба це не показник повної профнепридатності "зеленського та ко", коли щодо законів, які вони вносять та приймають, потім розсилаються листи, роз'яснення та інш., як ухилитися від виконання такого закону.
самі приймають, самі закликають не виконувати - неосвічені падли.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору