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 Сильний сніг, хуртовини, ожеледиця і мороз до -16°С: синоптики попередили про різке погіршення погоди

Погода в Україні 5 лютого різко погіршилася, очікуються сильний сніг, хуртовини, ожеледиця, а 7-9 лютого прогнозується похолодання до -16.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"За прогнозом "Укргідрометцентру", 5 лютого сильний сніг (приріст снігового покриву 10-20 см, в горах 35-40 см); пориви вітру 15-20 м/с (в горах 25 м/с), хуртовини, на дорогах снігові замети, ожеледиця, в Карпатах сильний сніг (приріст снігового покриву 30-50 см).

5-6 лютого в центральних областях значний сніг та у східних областях значний сніг з дощем, пориви вітру 15-20 м/с; місцями ожеледь та налипання мокрого снігу; хуртовини; на дорогах ожеледиця; утворення снігового покриву заввишки 10-15 см", - йдеться в повідомленні.

У Кіровоградській та Дніпропетровській, на півдні Харківської, півночі Донецької та Луганської областей утворення снігового покрову 30-50 см, на дорогах снігові замети, ожеледиця.

У південних областях значний дощ з переходом у мокрий сніг, утворення снігового покриву заввишки 10-15 см, пориви вітру 17-22 м/с, хуртовини; на дорогах ожеледиця.

Також повідомляється, що в Києві внаслідок впливу південного циклону очікується зміна погодних умов: протягом доби 5 лютого значні опади переважно у вигляді мокрого снігу та снігу, налипання мокрого снігу, вранці та вдень пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця, утворення снігового покриву заввишки 5-10 см (1 рівень небезпечності).

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7-9 лютого послаблення та припинення опадів і явищ; зниження температури вночі до 7-13° морозу, вдень до 1-6° морозу; у східних областях та Карпатах вночі 11-16° морозу, вдень 5-10° морозу.

Рятувальники попереджають, що очікувані погодні умови можуть призводити до порушення та припинення руху транспорту на дорогах і вулицях, ускладнювати роботу підприємств енергетики і комунального господарства.

Водночас, за даними "Укравтодору", станом на 06:00 05.02.2020 р. в центральних, південних областях йде дощ, місцями сильний дощ, в західних, північних, північно-східних областях невеликий сніг.

Середня температура повітря від -3° на півночі до +5°С, на півдні.

Покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокре. В Дніпропетровській області місцями ожеледиця.

На перевальних ділянках доріг протягом ночі значні снігові опади, де випало до 30см. (Ужоцький перевал). Температура повітря -3+2°С. Стан покриття на більшості перевалів мокре, на Ужоцькому, Торунському та Вишківському засніжене.

"Для координації дій служб відповідальних за належне транспортне сполучення при Укравтодорі працює Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у складі представників ДСНС, Нацполіції, АТ "ДАК", АсМАП, Київська міська та обласна державні адміністрації.

На дорогах державного значення виконуються роботи з очистки від снігу та обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок тощо.

Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Для оперативного забезпечення проїзду доргами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 578 одиниць техніки та 773 робітники.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173840
 
 
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10 февраля 1985 года в Харькове было -33°С.
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Нечем хвастаться, ничего хорошего в этом нет. Это враждебное человеку явление.
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дааа... расслабились...а февраль, он же лютий, може лютувати .... до березня )))
знов згадаю мою бабуню, яка казали - лютий - такий вередливий, що я йому б і 28 (29) днів не дала б )))
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Порошенко! Перестань красти градуси Цельсыю! Бубочка вже замахався їх возити з Оману майже рейсовим літаком за майже власний рахунок!
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5 дней будет целая зима. а потом снова наступит весна приблизительно в воскресенье. ну и погодка.
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Какое, мля, УХУДШЕНИЕ ПОГОДЫ ?! Это улучшение погоды, ибо на полях должен лежать снег! Вы не подумали что будет с озимыми при такой теплой погоде? Что будет с отцветшими в не положенное время плодовыми? Как повлияет на био обстановку гибель сотни тысяч животных не впавших в спячку и сдохших от голода? и тп. и тд. ...
Дождитесь лета и... и природа вам воздаст и за парниковый эффект... и за вырубку леса... и вообще за то, что вы гады вообще великие ********!
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