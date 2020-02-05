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Все про:Зеленський (4363) Крим (7173) ЗМІ (703) Помпео (225) Джепар Еміне (7)

 Інформація НВ про висловлювання Помпео недостовірна, - учасниця зустрічі Еміне Джеппар

Учасниця зустрічі президента України Володимира Зеленського і держсекретаря США Майка Помпео Еміне Джеппар спростувала інформацію, оприлюднену НВ.

Про це Джеппар написала на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Медійна маніпуляція, на кштал цієї, є неприпустимою. Як учасник зустрічі, маю наголосити, що вираз обличчя Держсекретаря США жодним чином не демонстрував те, про що йдеться в статті, а також від нього не лунали ті слова, які наводить ЗМІ. Так само для мене є загадкою, хто був тим "джерелом" інформації для медіа. Правдою є те, що спершу заговорили про Крим з моєї ініціативи. По інтерв’ю до мене звернулись тільки Крим.реалії після посту у фейсбук. Прохання також колег-журналістів звертатись до посольства США в Україні для отримання інформації щодо слів Помпео про Крим. Не вважаю етичним коментувати або передавати його цитату зі свого боку", - написала вона.

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Напередодні видання НВ опублікувало матеріал про візит держсекретаря США Майка Помпео під назвою: "Крим втрачений. У Росії неможливо щось забрати". НВ дізналося, про що Майк Помпео говорив в Україні непублічно і навіщо приїжджав.

"От завжди казав: якщо дуже свербить в одному місці поширити фейкову "зраду", зачекай інформації від безпосередніх учасників, а не від "джерел" - навіть якщо ці "джерела" зі, здавалося б, солідного видання", - прокоментував цей факт журналіст Андрій Клименко.

Інформація НВ про висловлювання Помпео недостовірна, - учасниця зустрічі Еміне Джеппар 01

Інформація НВ про висловлювання Помпео недостовірна, - учасниця зустрічі Еміне Джеппар 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173839
 
   
 Топ коментарі
 
вчера с этим фейком выскочили все.. абсолютно все Рашкины интернет СМИ и весь пул прокремлевских блоХеров.. а за ними, этот фейк запостили все твиторски и фейсбучные долбоЙобы-рускамирцы.. Массовый "георгиевский пердеж" и мантры "Пукин всех переиграл", льется со всех страниц..
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"Новое время" Сыча фейкометят не первый раз.
В предыдущие годы были замечены в фейках против министерства обороны.
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мне как то сложно поверить что это фейк или правда или неправда как обычно в политике истина где то посредине может Помпео говорил это или в таком ключе приватно высказывал как версию хотя по факту жизни на сегодня что то по реалиям дел нашей власти вернее не фига не делая в вопросах Крыма.... да и при Порошенко как то Крым был менее активным вопросом.. хотя у Зеленсого о Крыме не говорят практически вообще , как ни странно больше упоминаний О Крыме у России и в мире, чем в Украине.. парадокс.. так что....
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вчера с этим фейком выскочили все.. абсолютно все Рашкины интернет СМИ и весь пул прокремлевских блоХеров.. а за ними, этот фейк запостили все твиторски и фейсбучные долбоЙобы-рускамирцы.. Массовый "георгиевский пердеж" и мантры "Пукин всех переиграл", льется со всех страниц..
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мне как то сложно поверить что это фейк или правда или неправда как обычно в политике истина где то посредине может Помпео говорил это или в таком ключе приватно высказывал как версию хотя по факту жизни на сегодня что то по реалиям дел нашей власти вернее не фига не делая в вопросах Крыма.... да и при Порошенко как то Крым был менее активным вопросом.. хотя у Зеленсого о Крыме не говорят практически вообще , как ни странно больше упоминаний О Крыме у России и в мире, чем в Украине.. парадокс.. так что....
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я всегда считал, что в политике истина не посередине, а в целесообразности..
насчет Зеленского - согласен.. в повестке Зеленой коМанды Крым "поставлен на антресоль"..
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А праХоботи так веселилися і лайном кидалися...))
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"Новое время" Сыча фейкометят не первый раз.
В предыдущие годы были замечены в фейках против министерства обороны.
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Читал с утра. Имхо, слишком грубо слеплено. На уровне Спид-инфо текст.
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кацапы вчера уже обкончались от этой новости от двух "украинских" интернет-газет
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По хорошему на НВ надо подать в суд за дезинформацию, но есть один нюанс - чтобы доказать ложь необходимо опубликовать правду. Очень сомневаюсь что на такое пойдут.
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Патриотически-сороССосодержательное издание под руководством Баранова "обосралось" не случайно.Спонсоры сказали-ФАС!
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Ніколи НВ не було патріотичними, вони були і є підкацапниками.
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Крим це - Україна і все рівно що, хто і де сказав.
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