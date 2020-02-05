 Інформація НВ про висловлювання Помпео недостовірна, - учасниця зустрічі Еміне Джеппар

Про це Джеппар написала на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Медійна маніпуляція, на кштал цієї, є неприпустимою. Як учасник зустрічі, маю наголосити, що вираз обличчя Держсекретаря США жодним чином не демонстрував те, про що йдеться в статті, а також від нього не лунали ті слова, які наводить ЗМІ. Так само для мене є загадкою, хто був тим "джерелом" інформації для медіа. Правдою є те, що спершу заговорили про Крим з моєї ініціативи. По інтерв’ю до мене звернулись тільки Крим.реалії після посту у фейсбук. Прохання також колег-журналістів звертатись до посольства США в Україні для отримання інформації щодо слів Помпео про Крим. Не вважаю етичним коментувати або передавати його цитату зі свого боку", - написала вона.

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Напередодні видання НВ опублікувало матеріал про візит держсекретаря США Майка Помпео під назвою: "Крим втрачений. У Росії неможливо щось забрати". НВ дізналося, про що Майк Помпео говорив в Україні непублічно і навіщо приїжджав.

"От завжди казав: якщо дуже свербить в одному місці поширити фейкову "зраду", зачекай інформації від безпосередніх учасників, а не від "джерел" - навіть якщо ці "джерела" зі, здавалося б, солідного видання", - прокоментував цей факт журналіст Андрій Клименко.