 Рада сьогодні розгляне зміни Зеленського до Конституції, національну інвентаризацію лісів і питання громадянства

Про це йдеться в порядку денному, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Народні депутати планують продовжити роботу над законопроєктом №1015 "Про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу)", №1016 "Про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції України (щодо уповноважених Верховної Ради України)" та №1017 "Про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України)". Раніше Конституційний суд надав свої висновки щодо цих законопроєктів.

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Запланований також розгляд у першому читанні президентського законопроєкту №2590 "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства".

Крім того, у середу парламентарії планують розглянути в першому читанні урядовий законопроєкт №2483 про внесення змін до закону "Про Вищий антикорупційний суд" у зв'язку з прийняттям закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень". Також у першому читанні планується розгляд законопроєктів №2259 щодо реформи патентного законодавства та №2379 про внесення змін до Лісового кодексу України стосовно проведення національної інвентаризації лісів.

У другому читанні планується розгляд законопроєкту №2042 щодо доступу до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики.

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Згідно з Регламентом, у середу зранку народні депутати працюватимуть в сесійній залі, а в решту дня запланована робота в комітетах, фракціях і групах.