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 Політика України
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 Рада сьогодні розгляне зміни Зеленського до Конституції, національну інвентаризацію лісів і питання громадянства

Серед питань порядку денного на сьогодні, 5 лютого, - робота над трьома законопроєктами про внесення змін до Конституції, ініційованими Президентом.

Про це йдеться в порядку денному, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Народні депутати планують продовжити роботу над законопроєктом №1015 "Про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу)", №1016 "Про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції України (щодо уповноважених Верховної Ради України)" та №1017 "Про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України)". Раніше Конституційний суд надав свої висновки щодо цих законопроєктів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми тут, бо вони на небі" - в залі ВР на відкритті третьої сесії вивісили банер із портретами Небесної Сотні. ФОТО ДНЯ

Запланований також розгляд у першому читанні президентського законопроєкту №2590 "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства".

Крім того, у середу парламентарії планують розглянути в першому читанні урядовий законопроєкт №2483 про внесення змін до закону "Про Вищий антикорупційний суд" у зв'язку з прийняттям закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень". Також у першому читанні планується розгляд законопроєктів №2259 щодо реформи патентного законодавства та №2379 про внесення змін до Лісового кодексу України стосовно проведення національної інвентаризації лісів.

У другому читанні планується розгляд законопроєкту №2042 щодо доступу до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики.

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Згідно з Регламентом, у середу зранку народні депутати працюватимуть в сесійній залі, а в решту дня запланована робота в комітетах, фракціях і групах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173837
 
 
 Топ коментарі
 
Сегодня гражданство, завтра земля. Даже референдум не нужен будет, чтобы оставить зебилов голодными.
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Двойное хотят разрешить для усиленного подвоза парнокопытных из мордора
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Сегодня гражданство, завтра земля. Даже референдум не нужен будет, чтобы оставить зебилов голодными.
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Одно с другим связано связано. Будет типо запрещено продавать иностранцам, но вместо этого будут выдавать им украинское гражданство (без отказа от другого гражданства) и продавать нужное количество земли
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А что с гражданством? кто знаком с сутью предлагаемых изменений?
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Двойное хотят разрешить для усиленного подвоза парнокопытных из мордора
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И видимо это как то связано с фальсифицированной так называемой "переписью населения"
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С какой целью интересуетесь?

Кстати, Иудея, это южная часть округа Иудея и Самария
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Согласно последним соцопросам, лидером антирейтинга в Украине является Петр Порошенко, которому не доверяют 78% опрошенных украинцев. Стесняюсь спросить, а это в каждый стране политик с наивысшим антирейтингом считается "Гетьманом" или это только в Украине?
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У зебилов гетьманом может быть только клоун, который отпускает на волю убийц украинских детей.
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ludmila deyalta



Организатор одесского фестиваля «Укроп» объявился в Москве,a ровно шесть лет назад, этот "активист" - Сергей Бакуменко - продавал в Одессе обереги от «колорадов» и «ватников». 5 февраля в 19.00 он собирается презентовать свои книги в московском парке «Сокольники».

Рада сегодня рассмотрит изменения Зеленского в Конституцию, национальную инвентаризацию лесов и вопросы гражданства - Цензор.НЕТ 1866
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Кожен хоче щоб згадка про нього в Конституції залишилась назавжди.
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Сууупппер!!!,клоуны добрались до Конституции!,*** вы дэбилы!
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Запланировано также рассмотрение в первом чтении президентского законопроекта №2590 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства". - наверное с будущей Хазарией связано.
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Украина это страна шапито во главе с клоунами, которые по чьей то указке уничтожают ее, прикидываясь дураками. Но и для психов найдется палата #6, пожизненно.
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Про громадянство :"Фактично законодавча ініціатива Зеленського узаконює множинне, подвійне громадянство, що прямо порушує статтю 4 Конституції:

"В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства визначаються законом."

Нагадаю, також, що цю статтю Розділу 1 можна змінити лише після затвердження Всеукраїнським референдумом, а не 300, а тим паче 226 голосами! (дивись статтю 156).
Тепер щодо неконституційності норм законопроекту.
В ньому пропонується визначити категорії іноземців, яким для отримання громадянства України достатньо подати декларацію замість теперішнього зобов`язання припинити іноземне громадянство.
Хто ж ці спеціальні іноземці, без яких нам щасливо не жити:

- іноземці, які мають визначні заслуги перед Україною або прийняття яких до громадянства становить державний інтерес для України. Звісно, що Президент і його офіс будуть відбирати правильних державників-іноземців. І тут помилитися важко що, це будуть або охочі до посад або ласих до землі.

Далі більше.

Спрощена процедура набуття громадянства або точніше подвійного громадянства узаконюється лише складанням присяги громадянина, яка нікого й ні до чого не зобов`язує, а лише "засвідчує, що іноземець у правових відносинах з Україною визнає себе громадянином України".
Як приклад, вона не зобов`язує перевірку бодай елементарних знань з історії України та української мови, як це ведеться у Латвії, Естонії, Польщі… Про відповідальність за невиконання присяги годі й говорити - вона відсутня!

Є також реальні загрози через спрощену процедуру отримання громадянства України громадянами країни-агресора"Н.Томенко у блозі "Обозревателя"
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Без году неделя у власти, а уже и в Конституции всё этом нелоху не так...
Что оно там менять надумало?
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С миру по гривне - олигарху яхта

Рада сьогодні розгляне зміни Зеленського до Конституції, національну інвентаризацію лісів і питання громадянства - Цензор.НЕТ 7512

Инга Нессен: Сегодня решила заплатить за .. нет, не так. Сегодня решила отдать свои деньги не понятно за что, то что официально называется "транспортировка газа". Пытливый ум заинтересовало кого же я и вся страна содержу. Ну, то что деньги идут не в казну, это и ежу понятно. Ага. Платежка. Банк получателя АБ Клиринговый Дом. Я, человек, имеющий и банковский стаж более 10 лет, и опыт работы с банками по сей день, такого банка не знаю. Смотрим рейтинг по активам. 33 место. Ну да, очень неплохое место, для банка которому платит вся страна. Чей же это банк? О! А тут, как обычно, в нашей стране, на манеже все те же. Ю.В.Левочкина - сестра С.Левочкина, И.Фурсин - младший партнёр Д.Фирташа. Дальше читать про остальных не стала - начало тошнить. Ну и как обычно, стандартный набор компаний.. Кипр, Сейшелы.
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Якось "стрёмно" за Конституцію, коли до неї тянуть руки малороси.
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Сначала подмена конституции без учета мнения громодян а потом и кража активов страны .
Останется одна выв-Украина понад усе.-
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