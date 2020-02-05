 Рада сьогодні розгляне зміни Зеленського до Конституції, національну інвентаризацію лісів і питання громадянства

Про це йдеться в порядку денному, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Народні депутати планують продовжити роботу над законопроєктом №1015 "Про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу)", №1016 "Про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції України (щодо уповноважених Верховної Ради України)" та №1017 "Про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України)". Раніше Конституційний суд надав свої висновки щодо цих законопроєктів.
Запланований також розгляд у першому читанні президентського законопроєкту №2590 "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства".
Крім того, у середу парламентарії планують розглянути в першому читанні урядовий законопроєкт №2483 про внесення змін до закону "Про Вищий антикорупційний суд" у зв'язку з прийняттям закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень". Також у першому читанні планується розгляд законопроєктів №2259 щодо реформи патентного законодавства та №2379 про внесення змін до Лісового кодексу України стосовно проведення національної інвентаризації лісів.
У другому читанні планується розгляд законопроєкту №2042 щодо доступу до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики.
Згідно з Регламентом, у середу зранку народні депутати працюватимуть в сесійній залі, а в решту дня запланована робота в комітетах, фракціях і групах.
Кстати, Иудея, это южная часть округа Иудея и Самария
ludmila deyalta
Организатор одесского фестиваля «Укроп» объявился в Москве,a ровно шесть лет назад, этот "активист" - Сергей Бакуменко - продавал в Одессе обереги от «колорадов» и «ватников». 5 февраля в 19.00 он собирается презентовать свои книги в московском парке «Сокольники».
"В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства визначаються законом."
Нагадаю, також, що цю статтю Розділу 1 можна змінити лише після затвердження Всеукраїнським референдумом, а не 300, а тим паче 226 голосами! (дивись статтю 156).
Тепер щодо неконституційності норм законопроекту.
В ньому пропонується визначити категорії іноземців, яким для отримання громадянства України достатньо подати декларацію замість теперішнього зобов`язання припинити іноземне громадянство.
Хто ж ці спеціальні іноземці, без яких нам щасливо не жити:
- іноземці, які мають визначні заслуги перед Україною або прийняття яких до громадянства становить державний інтерес для України. Звісно, що Президент і його офіс будуть відбирати правильних державників-іноземців. І тут помилитися важко що, це будуть або охочі до посад або ласих до землі.
Далі більше.
Спрощена процедура набуття громадянства або точніше подвійного громадянства узаконюється лише складанням присяги громадянина, яка нікого й ні до чого не зобов`язує, а лише "засвідчує, що іноземець у правових відносинах з Україною визнає себе громадянином України".
Як приклад, вона не зобов`язує перевірку бодай елементарних знань з історії України та української мови, як це ведеться у Латвії, Естонії, Польщі… Про відповідальність за невиконання присяги годі й говорити - вона відсутня!
Є також реальні загрози через спрощену процедуру отримання громадянства України громадянами країни-агресора"Н.Томенко у блозі "Обозревателя"
Что оно там менять надумало?
Инга Нессен: Сегодня решила заплатить за .. нет, не так. Сегодня решила отдать свои деньги не понятно за что, то что официально называется "транспортировка газа". Пытливый ум заинтересовало кого же я и вся страна содержу. Ну, то что деньги идут не в казну, это и ежу понятно. Ага. Платежка. Банк получателя АБ Клиринговый Дом. Я, человек, имеющий и банковский стаж более 10 лет, и опыт работы с банками по сей день, такого банка не знаю. Смотрим рейтинг по активам. 33 место. Ну да, очень неплохое место, для банка которому платит вся страна. Чей же это банк? О! А тут, как обычно, в нашей стране, на манеже все те же. Ю.В.Левочкина - сестра С.Левочкина, И.Фурсин - младший партнёр Д.Фирташа. Дальше читать про остальных не стала - начало тошнить. Ну и как обычно, стандартный набор компаний.. Кипр, Сейшелы.
Останется одна выв-Украина понад усе.-