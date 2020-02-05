 Круїзний лайнер заблокували в Японії: коронавірус виявили у 10 пасажирів, на борту перебувають 3700 осіб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Бі-бі-сі.
Очікується, що карантин на судні триватиме два тижні, весь цей час пасажири перебуватимуть на борту лайнера.
Як пише Euronews, пасажири і члени екіпажу круїзного судна поки не можуть зійти на берег. Рішення про те, коли це станеться, ухвалить влада.
Лікарі обстежують пасажирів і членів екіпажу на наявність коронавірусу. На борту перебуває 3700 осіб. Огляд проводиться через чоловіка, який захворів на пневмонію. Пасажир, який заразився коронавірусом, перебував на судні з 20 по 25 січня і зійшов у Гонконзі. Нині його госпіталізовано, його стан оцінюється як стабільний. Медики намагаються встановити, з ким контактував хворий.
Судно вийшло з Йокогами 20 січня і повернулося назад 3 лютого.
Тим часом Міністерство охорони здоров'я повідомило про трьох нових хворих на пневмонію на території країни. Таким чином, загальна кількість підтверджених випадків зараження новим коронавірусом у Японії сягнула 23.
Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
ведь была новость, что у азиатов заразиться коронавирусом, гораздо высокий процент.
Есть версия, что была утечка в лаборатории по изучению вирусов в китайском городе Ухань (кстати, забавно читается наоборот ).
Может быть поэтому логично смотрится (для меня) версия про азиатов...