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 Круїзний лайнер заблокували в Японії: коронавірус виявили у 10 пасажирів, на борту перебувають 3700 осіб

Пневмонію, викликану вірусом, виявили у 10 пасажирів круїзного судна "Даймонд принцес", яке з понеділка стоїть біля японського порту Йокогама.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Бі-бі-сі.

Очікується, що карантин на судні триватиме два тижні, весь цей час пасажири перебуватимуть на борту лайнера.

Як пише Euronews, пасажири і члени екіпажу круїзного судна поки не можуть зійти на берег. Рішення про те, коли це станеться, ухвалить влада.

Лікарі обстежують пасажирів і членів екіпажу на наявність коронавірусу. На борту перебуває 3700 осіб. Огляд проводиться через чоловіка, який захворів на пневмонію. Пасажир, який заразився коронавірусом, перебував на судні з 20 по 25 січня і зійшов у Гонконзі. Нині його госпіталізовано, його стан оцінюється як стабільний. Медики намагаються встановити, з ким контактував хворий.

Судно вийшло з Йокогами 20 січня і повернулося назад 3 лютого.

Тим часом Міністерство охорони здоров'я повідомило про трьох нових хворих на пневмонію на території країни. Таким чином, загальна кількість підтверджених випадків зараження новим коронавірусом у Японії сягнула 23.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї зросла до 490, інфіковано 24,3 тис. осіб, - держкомітет КНР

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Також читайте: Епідемія, але не пандемія, - ВООЗ про коронавірус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173833
 
 
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Класно пассажирам, на халяву теперь будут на люксовом круизном лайнере отдыхать с олл инклюзив неограниченное время. Такой фарт бывает только раз в жизни Круизный лайнер заблокировали в Японии: коронавирус выявили у 10 пассажиров, на борту находятся 3700 человек - Цензор.НЕТ 4144
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ну это тем, кто не заболеет и не скопытится...
ведь была новость, что у азиатов заразиться коронавирусом, гораздо высокий процент.
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думаю что зараза одинаковая. вопрос в симптомах - может у азиатов симптоматика выражаеться сильнее чем у белых, но время покажет. то что вирус давно гуляет по миру это понятно.
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Сейчас версий, вагон и маленькая тележка!
Есть версия, что была утечка в лаборатории по изучению вирусов в китайском городе Ухань (кстати, забавно читается наоборот ).
Может быть поэтому логично смотрится (для меня) версия про азиатов...
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Так им и надо зажравшимся, че выдумали, в круизах плавают, а вот лепешку на 25 метров бросить - кишка тонка, или выпить литр с горла, ну туппыыыее.

Круїзний лайнер заблокували в Японії: коронавірус виявили у 10 пасажирів, на борту перебувають 3700 осіб - Цензор.НЕТ 8066
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а наши сотнями прилетают и свободно разносят заразу...
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