 США мають першими встановити свій прапор на Марсі, - Трамп

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", з відповідною заявою глава Білого дому виступив у вівторок під час звернення до обох палат Конгресу США про стан справ у країні.
"Підтверджуючи нашу спадщину вільної нації, ми маємо пам’ятати, що Америка завжди була християнською країною. Тепер ми маємо досягти наступної доленосної межі – Америки у зорях", - наголосив американський президент.
У цьому контексті він звернувся до Конгресу з проханням "профінансувати програму" щодо освоєння Космосу.
"Наступним чоловіком і першою жінкою на Місяці мають стати американські астронавти, щоби використати це як стартовий майданчик для того, аби Америка стала першою нацією, яка поставить свій прапор на Марсі", - заявив глава Білого дому.
Крім того, Трамп нагадав, що його указом у країні було створено Космічні війська США.
Як повідомлялося, Конгрес США ухвалив закон про оборонний бюджет на 2020 рік, у якому передбачено створення космічних військ. У перший рік вони налічуватимуть близько 200 осіб, їхній річний бюджет становитиме 40 мільйонів доларів.
У доповіді Пентагону в лютому цього року ішлося про те, що Китай і Росія доклали значних зусиль для розробки технологій, які б дали їм можливість "руйнувати або знищувати супутники Сполучених Штатів та їхніх союзників в умовах кризи чи конфлікту".
популизм прям как у зели...
Не та тепер Америка , Гудзон річка не та!
Только пусть летит на Луну лично.
Шах и мат Дони!!!
Тут надо как то впарить народу доставку газа по трубам, которые сам же народ за свои деньги построил.
За.рали тут все. А земля-то одна, деваться некуда . Хоть с триллионом денег.
Вот они теперь марсом бредят
Вот вы тут все злопыхаете а как кто с визитом со штатов приедет то сразу - а о чем говорили и дадут ли денег главное?
Все мы плывем в одной лодке
Мы этих денег не видим. От слова "совсем"
Сумно, що це створіння може потрапити на другий термін до Білого дому.
Краще почитайте хоча б те, що є у відкритому доступі про Трампа та його походенькі у мацквабаді. Воно 100% вербануте ще за часів совка, свинособаче ***** - його товариш, а головне - з чого б "президент дружньої нам держави" намагався повернути лаптєстан до G8?
Дурачек разве не знает шо христианчики должны верить в "твердь небесную", и не пробивать ее ракетами. А не то - "гореть вечно"
клоуны, какие же клоуны то.....
Источник: https://censor.net.ua/n3173831
GOD BLESS USA !
GLORU UKRAINE !
дебилизациюдиджитализацию страны , а вы про космос там спорите.