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Все про:космос (152) Марс (11) Трамп (2155)

 США мають першими встановити свій прапор на Марсі, - Трамп

Президент США Дональд Трамп закликав американських законодавців затвердити програму, яка передбачає відновлення присутності людей на Місяці, а також висадку першими американських астронавтів на Марсі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", з відповідною заявою глава Білого дому виступив у вівторок під час звернення до обох палат Конгресу США про стан справ у країні.

"Підтверджуючи нашу спадщину вільної нації, ми маємо пам’ятати, що Америка завжди була християнською країною. Тепер ми маємо досягти наступної доленосної межі – Америки у зорях", - наголосив американський президент.

У цьому контексті він звернувся до Конгресу з проханням "профінансувати програму" щодо освоєння Космосу.

"Наступним чоловіком і першою жінкою на Місяці мають стати американські астронавти, щоби використати це як стартовий майданчик для того, аби Америка стала першою нацією, яка поставить свій прапор на Марсі", - заявив глава Білого дому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск хоче до 2050 року відправити на Марс 1 млн землян

Крім того, Трамп нагадав, що його указом у країні було створено Космічні війська США.

Як повідомлялося, Конгрес США ухвалив закон про оборонний бюджет на 2020 рік, у якому передбачено створення космічних військ. У перший рік вони налічуватимуть близько 200 осіб, їхній річний бюджет становитиме 40 мільйонів доларів.

У доповіді Пентагону в лютому цього року ішлося про те, що Китай і Росія доклали значних зусиль для розробки технологій, які б дали їм можливість "руйнувати або знищувати супутники Сполучених Штатів та їхніх союзників в умовах кризи чи конфлікту".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173831
 
   
 Топ коментарі
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_Ну да, на Солнце-то первыми уже опоздали... ким, падла. Пока ты спишь, враг высаживается на Солнце.
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Американский флаг на Марсе с Земли ни видно.
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Північна корея вже усю сонячну систему підкорила))
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говорит всякую чепуху чтобы лохторат от своего импичмента отвернуть... даешь Нью Васюки!
популизм прям как у зели...
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Так он же шизик. Чего ещё от него ожидать?
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Какой Марс? Они даже аборигенов с России поставить на место не могут.
Не та тепер Америка , Гудзон річка не та!
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Как он посмел предложить первым установить флаг США а не рашки?? Патрон валодья будет очень недоволен своей шестеркой.
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Этот с фото уже давно на Марсе.Янки в пролете .
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Что и там свои отели будет на рашистские деньги строить??
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Нет. будет поводить конкурсы красоты молодых марсианок.
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У Трампа нет других забот - для начала можно нарисовать американский флаг на Луне.
Только пусть летит на Луну лично.
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Пока Америка разрабатывает программу освоения Марса Роиссия планирует ввести в школах горячие обеды.
Шах и мат Дони!!!
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Украина же вообще в стороне от космических проблем.
Тут надо как то впарить народу доставку газа по трубам, которые сам же народ за свои деньги построил.
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Украина как раз впереди: цены за тепло вышли в космос.
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Зате у нас в смартфоні вся Галактика і єйо окрєсності.
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Бахатые мира сего совсем звезданулись.
За.рали тут все. А земля-то одна, деваться некуда . Хоть с триллионом денег.
Вот они теперь марсом бредят
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Завидовать нехорошо, грех это.
Вот вы тут все злопыхаете а как кто с визитом со штатов приедет то сразу - а о чем говорили и дадут ли денег главное?
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Чему завидовать? Что олигархат всего мира нажился на рабах и уничтожении природы, а теперь даже со своими мильярдами не может купить чистый воздух ??
Все мы плывем в одной лодке
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Какие деньги дают американские олигархи украинским, мне все равно . Они перекладывают деньги из одного кармана в другой.
Мы этих денег не видим. От слова "совсем"
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Рудий блазень-шоумен знову верзе усіляку муйню.
Сумно, що це створіння може потрапити на другий термін до Білого дому.
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Як це по кацапськи, топити президента дружньої країни в лайні, обзивати різними словами....,за те в нас п'ять попередників були світилами нації, зробили прорив у всіх напрямах, довили добробут нації до світових вершин..., Здобули, радійте..,слів нема...
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а ви не плутайте яєчню з сонцем, це різні речи (я маю на увазі ваше порівняння президента США та наших очильників).
Краще почитайте хоча б те, що є у відкритому доступі про Трампа та його походенькі у мацквабаді. Воно 100% вербануте ще за часів совка, свинособаче ***** - його товариш, а головне - з чого б "президент дружньої нам держави" намагався повернути лаптєстан до G8?
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Амери запіздалі. Каци вже закинули туди свою лєпьошку.

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это же с америкосовского чемпионата, там в каждом штате такой чемпионат есть.
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Это с расейского. Но вообще да, идея американская. Русня даже это спёрла
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"Подтверждая наше наследие свободной нации, мы должны помнить, что Америка всегда была христианской страной. Теперь мы должны достичь следующей судьбоносной границы - Америки в звездах" Источник: https://censor.net.ua/n3173831\\\\\\\\\\\\\\\

Дурачек разве не знает шо христианчики должны верить в "твердь небесную", и не пробивать ее ракетами. А не то - "гореть вечно"
клоуны, какие же клоуны то.....
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Украина должна всех опередить, во всем.
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Да этими флагами и советскими, и американскими уже и и Венера и Марс утыканы А вот когда человек своей рукой этот флаг воткнёт... Скорее конец 2030-х, а то и позже.
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Якби перших собака у космос відправили не за часів Совка, а зараз, то звали би їх Платіжка та Субсидія...
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9. Беленькую собаку сначала назвали Альбиной, светлую в коричневых подпалинах - Маркизой. Главнокомандующий ракетными войсками стратегического назначения Митрофан Иванович Неделин потребовал поменять иностранные имена. Так Альбина и Маркиза стали Белкой и Стрелкой.
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"Подтверждая наше наследие свободной нации, мы должны помнить, что Америка всегда была христианской страной. Теперь мы должны достичь следующей судьбоносной границы - Америки в звездах", - подчеркнул американский президент.
Источник: https://censor.net.ua/n3173831
GOD BLESS USA !
GLORU UKRAINE !
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Жители Мордовии пошли дальше,они если прикажет дорогой кремлёвский Фюрер, могут разместят флаг с двуглавым бройлером хоть на Солнце США мають першими встановити свій прапор на Марсі, - Трамп - Цензор.НЕТ 4190
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немного в тему: сайт космополитан - это все что нужно знать про дебилизацию диджитализацию страны , а вы про космос там спорите.
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