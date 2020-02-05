 Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї зросла до 490, інфіковано 24,3 тис. осіб, - держкомітет КНР

Про це повідомив у середу Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров'я КНР, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.
З огляду на дві смерті, які були зафіксовані за межами материкового Китаю - по одній у Філіппінах і Гонконзі - загалом 492 загиблих.
Згідно з даними центральної влади, під наглядом лікарів у країні перебувають понад 185,5 тис. осіб.
За новими даними порталу, одужали 846 осіб. Серед провінцій, як і раніше, перше місце за кількістю заражених посідає Хубей (16,6 тис. хворих), де померли 479 осіб. Далі йдуть провінції Чжецзян і Гуандун, де від вірусу ніхто не загинув і налічується 829 і 813 інфікованих відповідно. У Пекіні цей показник становить 228 осіб (один помер), у регіонах Хейлунцзян і Внутрішня Монголія - 155 (дві жертви) і 35 хворих відповідно.
Країни ЄС евакуювали понад 440 осіб з ураженого коронавірусом міста Ухань.
Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
Задача о зёрнах на шахматной доске - математическая задача, в которой вычисляется, сколько будет зёрен на шахматной доске, если класть на каждую следующую клетку доски вдвое больше зёрен, чем на предыдущую, начиная с одного.
Как правило, задача решается для стандартной 64-клеточной доски; при удвоении количества зёрен на каждой последующей клетке сумма зёрен на всех 64 клетках определяется выражением:{\displaystyle T_{64}=1+2+4+\cdots +2^{63}=\sum _{i=0}^{63}2^{i}=2^{64}-1},
что составляет 18 446 744 073 709 551 615.
Задача и её вариации используются для демонстрации высокой скорости роста экспоненциальных последовательностей.Количество зерна примерно в 1800 раз превышает мировой урожай пшеницы за год (в 2008/09 аграрном году урожай составил 686 млн тонн[1]), то есть превышает весь урожай пшеницы, собранный за всю историю человечества.