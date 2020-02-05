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 Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї зросла до 490, інфіковано 24,3 тис. осіб, - держкомітет КНР

Кількість інфікованих пневмонією, викликаною вірусом 2019-nCoV, у материковому Китаї перевищила 24,3 тис. осіб, померли 490 осіб.

Про це повідомив у середу Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров'я КНР, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

З огляду на дві смерті, які були зафіксовані за межами материкового Китаю - по одній у Філіппінах і Гонконзі - загалом 492 загиблих.

Згідно з даними центральної влади, під наглядом лікарів у країні перебувають понад 185,5 тис. осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епідемія, але не пандемія, - ВООЗ про коронавірус

За новими даними порталу, одужали 846 осіб. Серед провінцій, як і раніше, перше місце за кількістю заражених посідає Хубей (16,6 тис. хворих), де померли 479 осіб. Далі йдуть провінції Чжецзян і Гуандун, де від вірусу ніхто не загинув і налічується 829 і 813 інфікованих відповідно. У Пекіні цей показник становить 228 осіб (один помер), у регіонах Хейлунцзян і Внутрішня Монголія - ​​155 (дві жертви) і 35 хворих відповідно.

Країни ЄС евакуювали понад 440 осіб з ураженого коронавірусом міста Ухань.

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173828
 
 
 Топ коментарі
 
В тому мурашнику це навіть не помітно.
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цифри у 2000 -3000 щодня - це лише кількість комплектів, якими можна визначити хворих - буде більше комплектів - буде більше підтверджених!
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В тому мурашнику це навіть не помітно.
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Зе уже предложил защитную маску от вируса. Разработана лучшими трускавецкими учеными! Выдавать будут исключительно для членов слуги народа и голосовавших за них.
Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї зросла до 490, інфіковано 24,3 тис. осіб, - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 5879
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Воно по експоненті росте. Таким темпом через місяць-два неінфіковані китайці закінчаться.
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я б так не казав, бо вже 62 авіакомпанії повністю припинили сполучення з Китаєм. Згідно джерел, яким можна довіряти, там коїться повний піпець. Всі ті показники, що публікуються Китайською владою стосовно кількості ураженних та загиблих від 2019ncov, мають дуже віддалений стосунок до дійсності, бо в їхніх лікувальних закладах зараз існує дуже обмежена кількість тестувальних засобів, та ще обробка результатів триває 48 годин. Тобто, те, що зараз відомо, то є по-суті вже інформація двуденної давнини, і навіть вона не відображає реальний стан речей. В свою чергу власну беспорадність верховна китайська влада намагаєтся транслювати в, нібито, "поганих" місцевих чиновників, на кшталт того, як Зєлупа виконував для лохів "Вийди, розбійник..." і решта bullshit, заарештовує будь-кого, в т. ч. і лікарів, які щось там публікували у соцмережах. Якщо стисло, то картину, яку ми спостерігаємо, є дуже сфальсифікованою Бейджіном.
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Гончарук за себя уверен: к заразе зараза не пристаёт/ Коронавирус…я не вижу оснований для беспокойства,-Гончарук
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Береш ту мікробу і молотком по башкє. Всі діла. (Шютка)
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зачем сразу по башке, он же признал, что он профан
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Если все колотят такие понты , то скорее всего цифры надо умножать на 1000😐 Я думаю там за день в дтп погибает столько же😐
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цифри у 2000 -3000 щодня - це лише кількість комплектів, якими можна визначити хворих - буде більше комплектів - буде більше підтверджених!
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Касаби всіх, хто повертається з Китаю, поміщають в побудований в Сибіру концтабір(два ряди кол. дроту і росгвардія). Охочих повертатись стає все менше, воліють лікуватись в Китаю.
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Блин, такой кипишь подняли в стране с населением 1,4 млд.чел. Миллионом больше, миллионом меньше, никто даже не заметит
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Згідно вашому оптимізму ви, мабуть, на Марсі мешкаєте? Або ще в якій-небудь ізоляції.
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херово херово знать математику. Извините за каламбур.

Задача о зёрнах на шахматной доске - математическая задача, в которой вычисляется, сколько будет зёрен на шахматной доске, если класть на каждую следующую клетку доски вдвое больше зёрен, чем на предыдущую, начиная с одного.
Как правило, задача решается для стандартной 64-клеточной доски; при удвоении количества зёрен на каждой последующей клетке сумма зёрен на всех 64 клетках определяется выражением:{\displaystyle T_{64}=1+2+4+\cdots +2^{63}=\sum _{i=0}^{63}2^{i}=2^{64}-1}Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї зросла до 490, інфіковано 24,3 тис. осіб, - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 141,
что составляет 18 446 744 073 709 551 615.
Задача и её вариации используются для демонстрации высокой скорости роста экспоненциальных последовательностей.Количество зерна примерно в 1800 раз превышает мировой урожай пшеницы за год (в 2008/09 аграрном году урожай составил 686 млн тонн[1]), то есть превышает весь урожай пшеницы, собранный за всю историю человечества.
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Сказали пандемии нет, а так всего на всего эпидемия.
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То не епідемія, то так, окремі випадки захворювання, а якби в Китай відправить десант у складі Гончарука-Скалецької, то дуже швидко з"ясувалось-би, що там взагалі ніякої зарази нема!
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