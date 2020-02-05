 Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї зросла до 490, інфіковано 24,3 тис. осіб, - держкомітет КНР

Про це повідомив у середу Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров'я КНР, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

З огляду на дві смерті, які були зафіксовані за межами материкового Китаю - по одній у Філіппінах і Гонконзі - загалом 492 загиблих.

Згідно з даними центральної влади, під наглядом лікарів у країні перебувають понад 185,5 тис. осіб.

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За новими даними порталу, одужали 846 осіб. Серед провінцій, як і раніше, перше місце за кількістю заражених посідає Хубей (16,6 тис. хворих), де померли 479 осіб. Далі йдуть провінції Чжецзян і Гуандун, де від вірусу ніхто не загинув і налічується 829 і 813 інфікованих відповідно. У Пекіні цей показник становить 228 осіб (один помер), у регіонах Хейлунцзян і Внутрішня Монголія - ​​155 (дві жертви) і 35 хворих відповідно.

Країни ЄС евакуювали понад 440 осіб з ураженого коронавірусом міста Ухань.

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.