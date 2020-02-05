 Ворог застосував на Донбасі 120- та 82-мм міномети. За добу - 12 обстрілів, втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстрілював позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п'ять обстрілів по позиціях українських сил, а саме:
- поблизу Мар'їнки - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- неподалік Красногорівки - зі станкового протитанкового гранатомета противник здійснив 4 постріли, а також вів вогонь з великокаліберного кулемета;
- у районі населеного пункту Авдіївка - з протитанкового ракетного комплексу - 3 постріли, а також здійснив обстріл зі станкового протитанкового гранатомета;
- поблизу н.п. Піски - з автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї;
- поблизу Старогнатівки - з підствольного гранатомета та іншої стрілецької зброї.
Сім ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
- двічі поряд із Новотошківським - з міномета калібру 120 мм - 5 мін і 82-мм міномета - 8 мін;
- двічі поблизу Травневого - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- двічі в районі населеного пункту Оріхове - зі 120-мм міномета - 3 міни та міномета калібру 82 мм - 6 мін;
- неподалік Новолуганського - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
"Учора, 4 лютого, унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї двічі відкривали вогонь по захисниках Новотроїцького.
За поточну добу втрат немає.
Я їду додому
З цієї війни
За вашої втоми,
Та мабуть вини.
Везуть мене «бусом»
«Двісті» на вікні.
Я їхати мушу,
У вічнім я сні.
Хіба не стріляють,
Як ми відійшли?
Вже міни жбурляють,
З тих місць, де були.
Як їхав містами,
Чуть ще раз не вмер.
Там п'ють кілограми,
«Кабак» їх всіх зжер.
З квітками стрічають,
Знайомі мені.
Та ні, не вінчають,
Лежу я в труні.
Стоять на колінах,
Все плаче село.
У зігнутих спинах,
Склонились чолом.
Батьки зустрічають,
Наш батюшка тут.
Всі разом стихають,
Мене в дім несуть.
Молитви читають,
Ще ладан димить.
Як вбили всі знають,
Для снайпера мить.
Із ними в молитвах,
Мій ангел стоїть.
За душу він в битвах,
Перед Богом гоїть.
Все свічками пахне,
Квіток тут гора.
А мамочка чахне,
Мені вже пора.
Прийшли побратими,
Всі рідні мені.
Я там був із ними-
Російській війні.
Нарешті із дому,
Мене понесли.
В дорогу відому,
Селом пронесли.
Я бачу ту школу,
І милий ставок.
Ще дядька стодола,
Й вишневий садок…
Оркестр військовий,
Зіграв ще разок.
Зупинився вартовий,
Що ніс образок.
На цвинтарі стали,
Спустили труну.
Мої хлопці встали,
В хвилину смутну.
Сказали ще слово,
І залп вояків…
Заплакали знову,
Сини козаків.
Священик кадилом,
Чортів відігнав.
Молитвою й димом
Мене з небом єднав.
04.02.2020 рАнатолій Березенський