 Ворог застосував на Донбасі 120- та 82-мм міномети. За добу - 12 обстрілів, втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п'ять обстрілів по позиціях українських сил, а саме:

- поблизу Мар'їнки - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

- неподалік Красногорівки - зі станкового протитанкового гранатомета противник здійснив 4 постріли, а також вів вогонь з великокаліберного кулемета;

- у районі населеного пункту Авдіївка - з протитанкового ракетного комплексу - 3 постріли, а також здійснив обстріл зі станкового протитанкового гранатомета;

- поблизу н.п. Піски - з автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї;

- поблизу Старогнатівки - з підствольного гранатомета та іншої стрілецької зброї.

Сім ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- двічі поряд із Новотошківським - з міномета калібру 120 мм - 5 мін і 82-мм міномета - 8 мін;

- двічі поблизу Травневого - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- двічі в районі населеного пункту Оріхове - зі 120-мм міномета - 3 міни та міномета калібру 82 мм - 6 мін;

- неподалік Новолуганського - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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"Учора, 4 лютого, унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї двічі відкривали вогонь по захисниках Новотроїцького.

За поточну добу втрат немає.