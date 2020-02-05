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Все про:обстріл (5947) Донбас (13216) операція Об'єднаних сил (2025)

 Ворог застосував на Донбасі 120- та 82-мм міномети. За добу - 12 обстрілів, втрат немає, - штаб ОС

4 лютого збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п'ять обстрілів по позиціях українських сил, а саме:

- поблизу Мар'їнки - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- неподалік Красногорівки - зі станкового протитанкового гранатомета противник здійснив 4 постріли, а також вів вогонь з великокаліберного кулемета;
- у районі населеного пункту Авдіївка - з протитанкового ракетного комплексу - 3 постріли, а також здійснив обстріл зі станкового протитанкового гранатомета;
- поблизу н.п. Піски - з автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї;
- поблизу Старогнатівки - з підствольного гранатомета та іншої стрілецької зброї.

Сім ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- двічі поряд із Новотошківським - з міномета калібру 120 мм - 5 мін і 82-мм міномета - 8 мін;
- двічі поблизу Травневого - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- двічі в районі населеного пункту Оріхове - зі 120-мм міномета - 3 міни та міномета калібру 82 мм - 6 мін;
- неподалік Новолуганського - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація в районі Новотошківського напружена: найманці РФ випустили по позиціях ОС 8 мін 82-мм калібру, втрат немає, - Міноборони

"Учора, 4 лютого, унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї двічі відкривали вогонь по захисниках Новотроїцького.

За поточну добу втрат немає.

Ворог застосував на Донбасі 120- та 82-мм міномети. За добу - 12 обстрілів, втрат немає, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173825
 
 
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Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган, который ранее сделал жесткое заявление в адрес России, в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил инцидент с обстрелом турецких военных в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию президента Турции.Во время беседы Эрдоган подчеркнул, что нападение со стороны сил сирийского режима Башара Асада нанесло урон совместным усилиям, направленным на достижение мира в Сирии.Он заявил, что законное право Турции на самооборону в случае подобных атак будет использоваться в самой жесткой форме.Кроме того, Эрдоган и Путин обсудили сферы интересов в Ливии.Напомним, ранее в Министерстве обороны Турции заявили, что в результате обстрела сирийскими правительственными силами в районе провинции Идлиб погибли как минимум четверо турецких военных, еще пять получили ранения.Как отметил президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ Турция сделала удары по 40 сирийских объектах, в результате были ликвидированы 35 сирийцев.Ранее президент Турции Реджеп ***** Эрдоган заявил, что турецкая военная операция в Сириибудет продолжаться, пока не будут достигнуты поставленные цели.А глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что если курдские военизированные формирования не покинут приграничные районы на северо-востоке Сирии, то Анкара может начать новую военную операцию.Он указал, что Вашингтон и Москва пока не выполнили в полной мере свои обязательства по Сирии, которые были согласованы с Анкарой.
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Одужання пораненнии воїнам України!!! палай у пеклі клята масковія та путін-*****!!!!
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«ДОДОМУ»
Я їду додому
З цієї війни
За вашої втоми,
Та мабуть вини.
Везуть мене «бусом»
«Двісті» на вікні.
Я їхати мушу,
У вічнім я сні.
Хіба не стріляють,
Як ми відійшли?
Вже міни жбурляють,
З тих місць, де були.
Як їхав містами,
Чуть ще раз не вмер.
Там п'ють кілограми,
«Кабак» їх всіх зжер.
З квітками стрічають,
Знайомі мені.
Та ні, не вінчають,
Лежу я в труні.
Стоять на колінах,
Все плаче село.
У зігнутих спинах,
Склонились чолом.
Батьки зустрічають,
Наш батюшка тут.
Всі разом стихають,
Мене в дім несуть.
Молитви читають,
Ще ладан димить.
Як вбили всі знають,
Для снайпера мить.
Із ними в молитвах,
Мій ангел стоїть.
За душу він в битвах,
Перед Богом гоїть.
Все свічками пахне,
Квіток тут гора.
А мамочка чахне,
Мені вже пора.
Прийшли побратими,
Всі рідні мені.
Я там був із ними-
Російській війні.
Нарешті із дому,
Мене понесли.
В дорогу відому,
Селом пронесли.
Я бачу ту школу,
І милий ставок.
Ще дядька стодола,
Й вишневий садок…
Оркестр військовий,
Зіграв ще разок.
Зупинився вартовий,
Що ніс образок.
На цвинтарі стали,
Спустили труну.
Мої хлопці встали,
В хвилину смутну.
Сказали ще слово,
І залп вояків…
Заплакали знову,
Сини козаків.
Священик кадилом,
Чортів відігнав.
Молитвою й димом
Мене з небом єднав.
04.02.2020 рАнатолій Березенський
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