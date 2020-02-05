EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  2805  66
Все про:заробітна плата (646) Нафтогаз (694) премія (158) Гончарук_Олексій (615)

 Кабмін просить наглядову раду "Нафтогазу" утриматися від виплат великих премій, - Гончарук

Уряд ухвалив рішення звернутися до наглядової ради НАК "Нафтогаз України" із проханням утриматися від виплат великих премій керівництву цієї компанії і розглянути питання про їхній перегляд у бік зменшення.

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на нараді у президента Володимира Зеленського, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Зараз ми проводимо необхідні консультації з наглядовою радою і очікуємо, що найближчими тижнями знайдемо рішення", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" продав $500 млн зі сплаченого "Газпромом" боргу за Стокгольмським арбітражем, - Смолій

Нагадаємо, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив позов "Нафтогазу" до "Газпрому" про недостатні обсяги транзиту. Українська компанія домоглася компенсації в сумі $4,63 млрд. З урахуванням того, що арбітраж підтвердив борг української сторони за постачання газу в розмірі понад $2 млрд, "Газпром" мав виплатити "Нафтогазу" $2,56 млрд. За твердженням української компанії, з 1 березня 2018 року на суму боргу нараховувалася пеня. 27 грудня 2019 року російська компанія "Газпром" виплатила Україні $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Андрій Коболєв був одним з учасників команди "Нафтогазу", яка працювала в ході розглядів. Топменеджмент компанії, який брав участь у процесі, отримає премії в розмірі 1% від $2,9 млрд, казав 8 січня 2020 року виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко. Протягом 2018 року Коболєв заробив 286,5 млн грн, з яких 261 млн він отримав за перемогу в Стокгольмському арбітражі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173824
 
 
 Топ коментарі
 
Уряд щось просить у Нафтогазу😄 Це новий стиль керівництва. Кого ви обрали, зебіли?
 показати весь коментар
 
народ Украины просит ганчиркина самоубиться головой о стену. Чтобы это не пришлось делать самому народу.
 показати весь коментар
 
Пожелание кобелеву - шоп ты жил на одну собаку
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Радник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Сергій Сивохо побував з візитом в Слов'янську Донецької області з колишнім членом фракції "Партії регіонів", депутатом Верховної Ради VIII скликання від "Опозиційного блоку" Тетяною Бахтєєвою, що викликало хвилю гніву в мережі.
 показати весь коментар
 
 
Невистачає: Міністра-дебіла, Прем'єра- профана, Президента- пустоголова.

Кабмин просит набсовет "Нафтогаза" воздержаться от выплат больших премий, - Гончарук - Цензор.НЕТ 517
 показати весь коментар
 
 
Вас ЗЕдебилов предупреждали же - похмелье будет жесточайшим. Ничо, сейчас КАЛомойские подсуетятся и начнут новый сериал, и быдло опять будет жрать причмокивая приключения очередного Рейгана из местной обрыгаловки.
 показати весь коментар
 
 
дождались ...
зелёные + опзж = ширка !!!
все дружно голосуют !!! Кабмин просит набсовет "Нафтогаза" воздержаться от выплат больших премий, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2453
 показати весь коментар
 
Да, а нафтогазе все такие воздержанные.
 показати весь коментар
 
 
Уряд щось просить у Нафтогазу😄 Це новий стиль керівництва. Кого ви обрали, зебіли?
 показати весь коментар
 
 
Ну геніально ж чо. за логікою ЗЕбілів, якщо у вашому місті є вокзал, ви будете зобов'язані щомісяця сплачувати касовий/станційний збір навіть якщо не купували квитки і нікуди не їздили. Кабмин просит набсовет "Нафтогаза" воздержаться от выплат больших премий, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4574

Кабмин просит набсовет "Нафтогаза" воздержаться от выплат больших премий, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6682
 показати весь коментар
 
 
Стартапи для Льохи - українці ще можуть платити за транспортування вагонів по рельсам, якщо не користуються то мінімальна 2,8грн. Можна з усіх брати за політ літаків в небі, у всіх же над головою літають, якщо не користуєтесь, то мінімально - 2,8грн. Профіт.
 показати весь коментар
 
 
А как иначе? Нафтогаз - акционерная компания, ведет свою деятельность исключительно на основании закона Украины "Про акціонерні товариства вiд 17.09.2008 № 514-VI" со всеми изменениями и дополнениями. Кабмин не имеет никакого права что-то требовать от Нафтогаза, кроме того, что прописано в этом, и других законах Украины. А в рамках текущего законодательства они только могут попросить набсовет Нафтогаза повлиять на руководство Нафтогаза. Вот такая длинная цепочка. И везде в этой цепочке вообще нет отношений "начальник-подчиненный", так что слово "керівництво" в данном случае вообще никак не применимо к их взаимоотношениям. Это ещё что, вот Нафтогаз ещё вполне может зажать эти 3 миллиарда, на которые уже очередь их потратить с выгодой для себя, любимого, начиная с Моники Зеленски и заканчивая её бородатой бабушкой. Вот тупо потратить их все на корпоративы, к примеру. И можно будет сколько угодно звонить Баканову и даже "своему человеку" Рябошапке, но по закону ничего с этим сделать нельзя. Правда, когда у нас это законы работали, о чем это я...
 показати весь коментар
 
 
Не лукавьте, Государство может все. Другое дело, что не хочет.
 показати весь коментар
 
 
Нафтогаз государственная компания, но как-то странно устроенная...
 показати весь коментар
 
А хто створив ************** савет??? Чи не мальдівська шлюха? Чи не вона фактично вивела нафтогаз із управління державою? Ти кинув гівно проти вітру,кацапе. Кабмин просит набсовет "Нафтогаза" воздержаться от выплат больших премий, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1613 Кабмин просит набсовет "Нафтогаза" воздержаться от выплат больших премий, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6398
 показати весь коментар
 
 
У зебилов, ввиду падения рейтинга, началось финансовое воздержание на публику. Кабмин просит набсовет "Нафтогаза" воздержаться от выплат больших премий, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7428
 показати весь коментар
 
 
У порохоботов ввиду невозможности падения и так самого низкого рейтинга - постоянный понос
 показати весь коментар
 
 
Хроника одного Президента ... 04.02.2020 г.
"Доводим до сведения что на 1 февраля на счетах казначейства 10,886 млрд. гривен. А пенсионные выплаты на январь еще не окончены. Видимо наша шутка про то что членом правительства при Зеленском нельзя стать с IQ выше чем него (72) - правда"
 показати весь коментар
 
 
Это ужос... Конкретно - пи...дец.
Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрдИсточник: https://censor.net.ua/n3173824
 показати весь коментар
 
народ Украины просит ганчиркина самоубиться головой о стену. Чтобы это не пришлось делать самому народу.
 показати весь коментар
 
 
Найдешевша вода на Заході))) Ужгород 36.50грн. або або Луцьк західніше?))
 показати весь коментар
 
Не смеши меня Ті видел или слішал чтобі олегофрен самоубился Посмотри на его заточку Погляди как оно катается по премьерскому кабинету на самокате Надо бі в шуфляді его стола заглянуть Уверен там машинки оловянніе солдатики и конфетки
 показати весь коментар
 
А может лучше разогнать эту "филькину" газовую прокладку к коболевой матери.
 показати весь коментар
 
 
Швидше б вже відмінили пенсії, скоротили субсидії, зарплати бюджетникам. І одночасно ще раз підняли зарплати для слуг норот і податки для усних інших. Ну щоб по чесному всьо було - і собі підняли і бидлу, да. Тищща піцот лаєків від мене за ідею.

ЗЕвіслюк дави своїх виборців блд.

"Я тoчнo знaю, пeнсiонeри лягaють в лiкaрні, щoб пoїсти нaхaлявy", чeргoвий чинoвник oскaндaливcя cвоєю зaявoю

Кабмин просит набсовет "Нафтогаза" воздержаться от выплат больших премий, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3952
 показати весь коментар
 
 
После того, как Нафтогаз корпоратизировали и акционировали - законных путей их разогнать нет. Да и вообще что-то от них требовать - тоже. Можно, конечно, попытаться назад их национализировать, но это сразу будут крупные проблемы с МВФ, ****, Евросоюзом и США. Лучше даже не начинать, оно того не стоит.
 показати весь коментар
 
Вот так, прямо на наших глазах, происходит зарождение украинской криптовалюты - "тузик" (по Брагару). Причем, заметьте, валюта эта не "пустая", она базируется на популяции собак "элитных" пород. Также можно будет ввести и "барсиков" (или "мурзиков"), в расчете один "тузик" равен одному "мурзику". И опять же, основой той валюты будет популяция "элитных" кошек.
Сначала "тузиками" будут расплачиваться по ЖКХ, дальше можно будет зарплату выдавать, начав с нардепов.
Спасибо Брагару, кормильцу.
 показати весь коментар
 
 
Как сказал бы Кобалев, - А кто ты такой Гончарук? Что бы мне указывать что мне делать! Премьеры меняются, а я вечен. И Порошенко и Медведчук в теме, и другие крыши! А ты ни кто, и звать тебя никак.
 показати весь коментар
 
 
Пожелание кобелеву - шоп ты жил на одну собаку
 показати весь коментар
 
 
О у зебнів знов разнарядка - "мочить Нафтогаз". Каци дуже незодоволені що довелося три мільярди долларів платити.
Тож давайте зебіки, піднатужтеся. Ато поки що слабо.
 показати весь коментар
 
"воздержаться от выплат крупных премий" ... воздержаться - не те слово!
Невже всі ці бобикияникипорохишаріки не розуміють, що вони

ДЖЕКИ, ЧТО СТРОЯТ СЕБЕ ДОМИКИ?
 показати весь коментар
 
Підлеглий Дубілета попався на хабарі 2,5 млн. грн.
Брав прямо під КМУ. Яких вам слуг ще потрібно?

Бачу скіл "крадіжка" з Привата підрахуй Дебілету став у нагоді на новому місці роботи...

Якщо серйозно-після такого нормальні люди йдуть у відставку

Електронний перепис населення від Дубілета. Заходиш на сайт Держстату, береш всі дані, множиш на 0,888 і робиш презентацію електронного перепису населення України. Єдине питання, яку суму освоїв Дубілета під час цих нехитрих маніпуляцій?

Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888

Кабмин просит набсовет "Нафтогаза" воздержаться от выплат больших премий, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9387
 показати весь коментар
 
Воздержаться..., ну я понимаю это как не бухать во время работы, не грызть семечки во время заседаний, не спать на собраниях и т.п. Но, млядь, не попросить воздержаться не платить космические зарплаты, это что за ********** в управлении страной????????????????????
Может я чего-то не допонимаю в этом? Народ растолкуйте мне, что за уроды пришли к власти и что они вообще творят там?
 показати весь коментар
 
 
В следующий раз они там друг-друга будут просить не обижать людей, не давить нас всех на дорогах своими кортежами, закапывать в могилы нас не медленно, а быстро, ну и т.п. гнилой бред. Я в АХ. от этой камарильи!!!!! Кабмин просит набсовет "Нафтогаза" воздержаться от выплат больших премий, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4984
 показати весь коментар
 
 
Это ты просто не понимаешь, что Нафтогаз - это не какой-то филиал Кабмина, а акционерное общество, обычная коммерческая компания. И Кабмин может только просить что-то сверх того, что записано в законе "Про акціонерні товариства вiд 17.09.2008 № 514-VI". А руководство компании может прислушаться к просьбе, а может на совершенно законных основаниях послать Кабмин в пешее эротическое путешествие, и сделать всё наоборот. Имеют на это полное право. Финансовую политику компании определяет её директор, на основании рекомендаций (!!!) наблюдательного совета компании. Точка. Нигде в законе не написано право кабмина вмешиваться в управление компанией. Просто все привыкли мерять по совку, когда звонок из ЦК КПСС решал всё и везде, и распоследний председатель захудалого колхоза немедленно брал под козырек и делал, что ему велели. Хотя и он, по советским тогдашним законам, имел полное право всех посылать в известном направлении. Мой дед эти правом злоупотреблял, и потому его быстро "ушли" с волчьим билетом. Но теперь-то времена несколько изменились...
 показати весь коментар
 
но официально Нафтогаз считается государственной компанией.
 показати весь коментар
 
Все вроде бы и так как ты написал НО --- Нафтогаз компания которая пренадлежит государству Причем это парадоксальная компания Нигде в мире подобного не было Она типа создана за народные деньги Роспоряжается имуществом народа Украины Пользуется недрами народа Украины Но при этом существует лишь только для того чтоб грабить народ Украины Апогей деятельности этой ******** Приходится на время правления офшорника а маланский смехотунчик забздел трогать это кубло милиардеров которое с его помощью Выкачивает из народа бабки А почему ? Думаю потому что сам надеется получить оттуда милиарды Пока его подсрачниками оттуда отганяют
 показати весь коментар
 
Подивився відео. Жалості - нуль. Навіть натяків на співчуття - нуль. Єхидне злорадство? Однозначно.
"..ні на одном тєлєканалє, ні на ньюзван ні на 112 ом о нашєй сітуації нє знают. Доложітє прєзідєнту". Сасать, падла. Вовком вийте ****, дітей в проституцію здавайте, пофуй.

Хроніки "Гірше не буде". Голова Херсонської ОДА Гусєв Юрій проводить зустріч із щасливими виборцями. Обговорюють закінчення епохи бідності.
 показати весь коментар
 
Зверніть увагу на улюблені канали протестантів: 112 і ньюзван, а авторитети в них - маршал устінов і адмірал горшков, бо за їх життя у завода були замовлення Ну, а питаннячко: "Ви прєзідєнту доложилі?" - це вирок. Люди 40 років в летаргії... Тільки коронавірус, тільки хардкор
 показати весь коментар
 
 
понимайт. хай уже буде покищо хардкор.
А з ХАРДРОКОМ пока повременим...
 показати весь коментар
 
Ківа переписувався з жириновським під час засідання ВР - відкрито і зовсім не ховаючись. Краще б вже яйця чухав. І це вже не дивує - слугі наріду відкрито здають державні інтереси. Куди живиться СБУ навіть не питаю - там такі ж зрадники, як і в Раді.

Кабмин просит набсовет "Нафтогаза" воздержаться от выплат больших премий, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2917
 показати весь коментар
 
 
Кабмин просит набсовет "Нафтогаза" воздержаться от

ОТ УЗАКОНЕННОГО ВОРОВСТВА !?
... ... мать! да вы там о"уели !!!

- мечтаю в маркете услышать от охранника,- воздержись и не воруй продукты или от копа,= не грабь пожалуйста
 показати весь коментар
 
 
Не нужно бросаться громкими словами. Какое такое "воровство"? Компания "Нафтогаз Украины" может тратить деньги со своих счетов, как ей заблагорассудится, в пределах законодательства Украины, как и любой другой субъект предпринимательства. Вас, люмпенов, сознательно натравливают на руководство "Нафтогаза", при этом как-то забывая упомянуть, что уровень их доходов вполне обычен для топ-менеджмента любой украинской коммерческой компании. Да что там топ-менеджмент, директор захудалого супермаркета в райцентре имеет зарплату в разы больше премьер-министра, но это почему-то никого не волнует. Наверно потому, что об этом не говорят по телевизору?
 показати весь коментар
 
Вообще-то он государственый чиновник, а не предприниматель.
 показати весь коментар
 
 
Это чего это вдруг? Даже директор совсем уж государственного предприятия, типа какой-нибудь АЭС, государственным чиновником не является. Смотри закон о госслужбе, там есть исчерпывающий список, кто им является.
 показати весь коментар
 
Они злоупотребляют своим монопольным положением. И если в нищей стране, где мищерные щарплаты и нищкая себестоимость услуг, товаров, у нафтоназа сверхприбыли, это щначит ю, что у них завышенные цены на их услуги и товар.
Так что не трындите
 показати весь коментар
 
 
Вы правы и неправы. Нафтогаз- гос компания. Я согласна, что зарплаты топ менеджеров должны быть высокими. Но эффективность работы гос компании в данном случае должна быть выражена в увеличении добычи украинского газа, диверсификации потоков, снижении цены на газ за счёт экономии -для населения и других потребителей.А получается, что ничего этого нет. Например, если менеджмент Нафтогаза успешен и путём уничтожения коррупционных схем, увеличения собственной добычи и тд. цена на газ ежемесячно снижается , плюс реагирует на общемировые рынки и цены сразу, что возможно- тогда не будет никакого возмуще6ия. А так , возможно перестали воровать, но стали себе начислять огромные премии- кто нас спросил? Нам от этого что?
 показати весь коментар
 
 
"...Вас, люмпенов, сознательно натравливают на руководство "Нафтогаза", при этом..." (с)
Люмпен это как раз Вы, ибо при вас субъектов предпринимательской деятельности власть в лице мера разоряла снося их киоски по Киеву (МАФЫ) и Ваш доклад про то, что "Нафтогаз" имеет право как то не вписывается в украинскую реальность.
Ваше понимание этого вопроса самое что ни на есть люмпенское, - ТОТ, КТО МЕНЯ ОБДИРЕТ ПО КРУПНОМУ - ХОРОШИЙ, ИБО Я СЦУ С НИМ СВЯЗЫВАТЬСЯ. Другое дело нагнать бабушку с семечками в переходе или поддержать снос МАФОВ в угоду крупным маркетам... снос радиорынка в угоду застройщику, которому похер то, что инфраструктура района
не расчитана на прибавление населения.
 показати весь коментар
 
Просит? Как вы думаете, кто-то откажется от халявных миллионов добровольно? Если закон позволяет? А почему бы Гончаруку не установит в законе максимальную допустимую премию, как для пенсии например. Они же даже конституцию под себя перекраивают, а тут всего лишь закон.
 показати весь коментар
 
 
Так законы соблюдать надо. Причём всем.
 показати весь коментар
 
ну, Нафтогаз законы формально наверное соблюдает. Просто законы такие, что они могут распоряжаться государственными деньгами по своему усмотрению. И это просто какое-то украинское ноу-хау. Не?
 показати весь коментар
 
Не юрист. Но, как минимум, антимонопольные законы нарушает !!!
Не могут они распоряжаться нашими деньгами по своему усмотрению. Они же не частная лавка по производству сковородок
 показати весь коментар
 
 
когда Коболеву премия - то по контракту, по закону,
а когда быдло отработало трудовой стаж и
собирается на пенсию, то можно поменять закон
и накинуть годков пять,
идите на °°° , мрази
 показати весь коментар
 
 
гончарук брехливая дрянь, шарящая по карманам лохобанов
зепадлы обязали лохов платить за услуги, которыми те не пользуются
 показати весь коментар
 
иннтересно, слугибандитов прописали в говнозаконе, что
«абоненты?» обязаны допускать ублюдков из горгаза с мусорами
в жилище,
но ведь за эксплуатацию жилья Граждане вправе требовать $$,
или только Коболеву государство положенное выплачивает ?
пусть мрази 1% от стоимости жилья за каждый визит отслюнявливают
 показати весь коментар
 
Раньше у МВФ просили теперь просят у нафтогаза. Геть соросятские прокладки.
 показати весь коментар
 
Официально Нафтогаз - государственная компания, но реально - государство в государстве, которое делает, что хочет. Не понятно, почему так. Кабмин просит набсовет "Нафтогаза" воздержаться от выплат больших премий, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4888
 показати весь коментар
 
 
Не просить надо, хотя без толку учить не обучаемых.
 показати весь коментар
 
Нарушать условия контракта когда люди впервые выиграли для страны дело и лишать их премии за это (Гончарука жаба душит, что с ним не так)
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору