 Кабмін просить наглядову раду "Нафтогазу" утриматися від виплат великих премій, - Гончарук

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на нараді у президента Володимира Зеленського, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
"Зараз ми проводимо необхідні консультації з наглядовою радою і очікуємо, що найближчими тижнями знайдемо рішення", - повідомив він.
Нагадаємо, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив позов "Нафтогазу" до "Газпрому" про недостатні обсяги транзиту. Українська компанія домоглася компенсації в сумі $4,63 млрд. З урахуванням того, що арбітраж підтвердив борг української сторони за постачання газу в розмірі понад $2 млрд, "Газпром" мав виплатити "Нафтогазу" $2,56 млрд. За твердженням української компанії, з 1 березня 2018 року на суму боргу нараховувалася пеня. 27 грудня 2019 року російська компанія "Газпром" виплатила Україні $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу.
Андрій Коболєв був одним з учасників команди "Нафтогазу", яка працювала в ході розглядів. Топменеджмент компанії, який брав участь у процесі, отримає премії в розмірі 1% від $2,9 млрд, казав 8 січня 2020 року виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко. Протягом 2018 року Коболєв заробив 286,5 млн грн, з яких 261 млн він отримав за перемогу в Стокгольмському арбітражі.
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они тупо нас продают !!!
зелёные + опзж = ширка !!!
все дружно голосуют !!!
"Доводим до сведения что на 1 февраля на счетах казначейства 10,886 млрд. гривен. А пенсионные выплаты на январь еще не окончены. Видимо наша шутка про то что членом правительства при Зеленском нельзя стать с IQ выше чем него (72) - правда"
Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрдИсточник: https://censor.net.ua/n3173824
ТАРИФИ НА ВОДОПОСТАЧАННЯ ЗРОСТУТЬ НА 15-20%. НАЦКОМІСІЯ ЗАТВЕРДИЛА НОВІ ЦІНИ
ЗЕвіслюк дави своїх виборців блд.
"Я тoчнo знaю, пeнсiонeри лягaють в лiкaрні, щoб пoїсти нaхaлявy", чeргoвий чинoвник oскaндaливcя cвоєю зaявoю
Сначала "тузиками" будут расплачиваться по ЖКХ, дальше можно будет зарплату выдавать, начав с нардепов.
Спасибо Брагару, кормильцу.
Тож давайте зебіки, піднатужтеся. Ато поки що слабо.
Невже всі ці бобикияникипорохишаріки не розуміють, що вони
ДЖЕКИ, ЧТО СТРОЯТ СЕБЕ ДОМИКИ?
Брав прямо під КМУ. Яких вам слуг ще потрібно?
Бачу скіл "крадіжка" з Привата підрахуй Дебілету став у нагоді на новому місці роботи...
Якщо серйозно-після такого нормальні люди йдуть у відставку
Електронний перепис населення від Дубілета. Заходиш на сайт Держстату, береш всі дані, множиш на 0,888 і робиш презентацію електронного перепису населення України. Єдине питання, яку суму освоїв Дубілета під час цих нехитрих маніпуляцій?
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
Может я чего-то не допонимаю в этом? Народ растолкуйте мне, что за уроды пришли к власти и что они вообще творят там?
"..ні на одном тєлєканалє, ні на ньюзван ні на 112 ом о нашєй сітуації нє знают. Доложітє прєзідєнту". Сасать, падла. Вовком вийте ****, дітей в проституцію здавайте, пофуй.
Хроніки "Гірше не буде". Голова Херсонської ОДА Гусєв Юрій проводить зустріч із щасливими виборцями. Обговорюють закінчення епохи бідності.
А з ХАРДРОКОМ пока повременим...
ОТ УЗАКОНЕННОГО ВОРОВСТВА !?
... ... мать! да вы там о"уели !!!
- мечтаю в маркете услышать от охранника,- воздержись и не воруй продукты или от копа,= не грабь пожалуйста
Так что не трындите
Люмпен это как раз Вы, ибо при вас субъектов предпринимательской деятельности власть в лице мера разоряла снося их киоски по Киеву (МАФЫ) и Ваш доклад про то, что "Нафтогаз" имеет право как то не вписывается в украинскую реальность.
Ваше понимание этого вопроса самое что ни на есть люмпенское, - ТОТ, КТО МЕНЯ ОБДИРЕТ ПО КРУПНОМУ - ХОРОШИЙ, ИБО Я СЦУ С НИМ СВЯЗЫВАТЬСЯ. Другое дело нагнать бабушку с семечками в переходе или поддержать снос МАФОВ в угоду крупным маркетам... снос радиорынка в угоду застройщику, которому похер то, что инфраструктура района
не расчитана на прибавление населения.
Не могут они распоряжаться нашими деньгами по своему усмотрению. Они же не частная лавка по производству сковородок
а когда быдло отработало трудовой стаж и
собирается на пенсию, то можно поменять закон
и накинуть годков пять,
идите на °°° , мрази
зепадлы обязали лохов платить за услуги, которыми те не пользуются
«абоненты?» обязаны допускать ублюдков из горгаза с мусорами
в жилище,
но ведь за эксплуатацию жилья Граждане вправе требовать $$,
или только Коболеву государство положенное выплачивает ?
пусть мрази 1% от стоимости жилья за каждый визит отслюнявливают