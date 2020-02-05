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 Жодної води до деокупації, - постпред президента Кориневич спростував можливе відновлення водопостачання в АРК

Інформація про можливе відновлення водопостачання в окупований Крим не відповідає дійсності.

Про це повідомив у Facebook постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв‘язку з появою у ЗМІ чергових спекуляцій щодо можливого відновлення водопостачання до Криму і пов’язаного з цим "візиту комісії з Києва", зазначимо, що ця інформація не відповідає дійсності", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продаж води в Крим - здача позицій щодо деокупації, - Чубаров

Кориневич закликав тих, хто "спекулює на кожному кроці", почати займатися справами і припинити всюди шукати "зраду".

Він повідомив, що 11-12 лютого парламентський комітет з прав людини здійснить виїзд до Херсонської області для ознайомлення з питаннями окупованих територій АР Крим та Севастополя. У ході візиту також заплановано відвідати контрольно-пропускний пункт "Каланчак".

"Логічно під час цього візиту відвідати також дамбу перекритої ділянки Північно-Кримського каналу, оскільки дамба перебуває в безпосередній близькості до КПВВ. Ніхто ні про яке відновлення водопостачання не говорить, вода з каналу піде в Крим тільки після деокупації. Жодної води до деокупації. Виїзне засідання Комітету ніяк не пов‘язане з питанням водопостачання, а має на меті ознайомлення з ситуацією біля адмінмежі з тимчасово окупованою АР Крим", - наголосив постпред президента в Криму.

Жодної води до деокупації, - постпред президента Кориневич спростував можливе відновлення водопостачання в АРК 01

Також читайте: "Якщо Зеленський відновить подачу води до Криму, це означатиме державну зраду", - Білецький

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173823
 
   
 Топ коментарі
 
там перед задвижкой сбросной канал есть , прямо в каркинитский залив. Излишек воды в море уходит. Там все продумано еще 50 лет назад. Так что русне с этой воды ничего не обломится. будут крысьчане сосать путена с причмоком.
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У ЗМІ спекуляції щодо відновлення водопостачання в окупований Крим? Насправді це заява від СН, а не спекуляція.
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а куда угодно. но только не в Крым.. Никакой воды до деоккупации, - постпред президента Кориневич опроверг возможное восстановление водоснабжения в АРК - Цензор.НЕТ 3433
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Соевые сами придумали зраду, воевали с ветряными мельницами , бились головой о компы- и все зря?

Надо придумывать что-то новое опять. Например 'вместо гривны клованы хотят ввести рупли'
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Татьяна Флай Жодної води до деокупації, - постпред президента Кориневич спростував можливе відновлення водопостачання в АРК - Цензор.НЕТ 2425, ти можеш головой апстену, і це буде не дарма.
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Для істоти з відшибленою пам'ятю і мізками ! Ваші слуги не тільки планують її продавати, а й визнають крим мордорським. 1 февраля 2020 "Была идея - продавать воду в Россию", - сказал он. Когда журналист уточнил, куда именно в РФ депутат "СН" хотел бы продавать воду, Аристов ответил: "Речь о Крыме". Навіть кацапи відреагували на цю зебільну пропозицію." " Российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что это пошло бы "на пользу обеим странам".
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Из-за проблемы водоснабжения в Крыму, самопровозглашенный председатель полуострова Сергей Аксенов(он же гоблин) предложил решить проблему путем сбора и накопления дождевой воды.В данном случае можно только пожелать выпускать больше эмалированных тазов..
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Деокупации не будет пока в самом Крыме этого не захочет большинство населения. А оно этого не захочет пока уровень и качество жизни в Украине будет ниже чем в рашке.
Кто там про первичность материи над сознанием в свое время вещал?
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якого насілєнія, понавезеного кацапського бидла, а їх і питати ніхто не буде, для них чімадан-вакзал-підарасія, а Україні Крим.
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Возьму на заметку... ( доверяй но проверяй), а вообще лучше до деоккупации перерыть перешеек и пустить воды Сиваша, для надежности.
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пробный высер не случился..... в обраточку пошли......
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