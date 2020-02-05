 ДБР почало досудове розслідування проти директора НАБУ Ситника, - "слуга народу" Дубінський. ДОКУМЕНТ

Про це нардеп написав у своєму telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Мало не забув. Сьогодні, за моєю заявою, ДБР внесло до реєстру досудових розслідувань і почало роботи за моєю заявою про злочин директора НАБУ Ситника за ст. ККУ 364-1 "зловживання службовими повноваженнями". Корупціонер Ситник навмисно порушує закон про НАБУ, і обіймає посаду директора всупереч вироку суду, яким його визнано винним у корупційному правопорушенні. Обіймає з метою отримання 170 тис. гривень зарплати. Жадібний прокурор - жадібний у всьому", - написав нардеп.
Нагадаємо, главі НАБУ інкримінували недекларування елітного відпочинку, який йому оплачували треті особи. Згідно зі свідченнями свідка у справі, за період з 2017 по 2019 рік Ситник відпочивав у мисливському угідді "Поліське-Сарни" Рівненської області п'ять разів.
Ексгенпрокурор Юрій Луценко заявляв, що "за свій відпочинок і відпочинок родини своїх друзів, за письмовими заявами працівників цього господарства, пан Ситник забув заплатити чималу суму готівкою".
Ситник заявляв, що не визнає вину в адміністративному порушенні.
Він звинувачувався в порушенні встановленого законом обмеження для держслужбовців під час отримання подарунків. Зазначена стаття (ст. 172-5 Кодексу про адмінпорушення) передбачає покарання у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією подарунка (1700-3400 гривень).
Пізніше Сарненський районний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф у розмірі 3400 гривень. Захист Ситника подав апеляцію.
13 грудня 2019 року суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у справі про його відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині.
Когда-то, один из пауков собрал несколько пауков, и они назвались коллекти-вом. Чтобы вместе ловить мух. Сначала они плели паутину каждый для себя. Сначала они плели паутину каждый для себя. Но это мало что давало. Тогда они решили создать общую большую паутину.
Речь идет о тайных встречах Грановского и Сытника дома у Петра Порошенка.
корьчак,трубааа, холодницкый, сытник
в имени, вероятно, все-таки прячется смысл. как и в физиономиях
---заложившего оного сытника и др. у эту так называемую "трубу"держбюррас
! ВОТ В ЧЕМ УЖАС всей этой постсовково-средневековой хохмы!