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Все про:розслідування (1636) Ситник (541) ДБР (844) Дубінський (53)

 ДБР почало досудове розслідування проти директора НАБУ Ситника, - "слуга народу" Дубінський. ДОКУМЕНТ

Держбюро розслідувань розпочало роботу за заявою нардепа від "слуги народу" Олександра Дубінського щодо директора НАБУ Артема Ситника.

Про це нардеп написав у своєму telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Мало не забув. Сьогодні, за моєю заявою, ДБР внесло до реєстру досудових розслідувань і почало роботи за моєю заявою про злочин директора НАБУ Ситника за ст. ККУ 364-1 "зловживання службовими повноваженнями". Корупціонер Ситник навмисно порушує закон про НАБУ, і обіймає посаду директора всупереч вироку суду, яким його визнано винним у корупційному правопорушенні. Обіймає з метою отримання 170 тис. гривень зарплати. Жадібний прокурор - жадібний у всьому", - написав нардеп.

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ДБР почало досудове розслідування проти директора НАБУ Ситника, - слуга народу Дубінський 01
ДБР почало досудове розслідування проти директора НАБУ Ситника, - слуга народу Дубінський 02

Нагадаємо, главі НАБУ інкримінували недекларування елітного відпочинку, який йому оплачували треті особи. Згідно зі свідченнями свідка у справі, за період з 2017 по 2019 рік Ситник відпочивав у мисливському угідді "Поліське-Сарни" Рівненської області п'ять разів.

Ексгенпрокурор Юрій Луценко заявляв, що "за свій відпочинок і відпочинок родини своїх друзів, за письмовими заявами працівників цього господарства, пан Ситник забув заплатити чималу суму готівкою".

Ситник заявляв, що не визнає вину в адміністративному порушенні.

Він звинувачувався в порушенні встановленого законом обмеження для держслужбовців під час отримання подарунків. Зазначена стаття (ст. 172-5 Кодексу про адмінпорушення) передбачає покарання у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією подарунка (1700-3400 гривень).

Пізніше Сарненський районний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф у розмірі 3400 гривень. Захист Ситника подав апеляцію.

13 грудня 2019 року суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у справі про його відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173822
 
 
 Топ коментарі
 
Так! Павуки у банці це зебобіки🤗
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Гаварящая дупа коломойського погано закінчить. Моя інтуїція мене ще ніколи не підводила.
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В одном дворе на солнышке стоял сарай. Возле него росло дерево, ветви которого касались крыши сарая. У самой крыши была большая дыра. Внутри, у самой дыры была полка, на которой стояла пустая жестяная банка. В ней жило несколько пауков.
Когда-то, один из пауков собрал несколько пауков, и они назвались коллекти-вом. Чтобы вместе ловить мух. Сначала они плели паутину каждый для себя. Сначала они плели паутину каждый для себя. Но это мало что давало. Тогда они решили создать общую большую паутину.
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много букоф. зачем нам это читать?
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Гаварящая дупа коломойського погано закінчить. Моя інтуїція мене ще ніколи не підводила.
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что мет животворящий с человеком делает....
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...вор у вора дубинку украл и вор желает за это его в тюрьму закрыть.... ГБР начало досудебное расследование против директора НАБУ Сытника, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 5708...чудны дела творятся.... ГБР начало досудебное расследование против директора НАБУ Сытника, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 5708..или воры, борцуны с ворами , слуги воров, теперь так резвятся..по кайфу им времена такие.. ГБР начало досудебное расследование против директора НАБУ Сытника, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 5708
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"Я же не скрываю ничего… Можно было бы изменить номер автомобиля, и в принципе там вообще не было бы вопроса, кто приезжал на эту встречу", - ответил Сытник на то, что если бы журналисты не засняли его авто, об этом визите, вероятно, никто бы и не узнал.

Речь идет о тайных встречах Грановского и Сытника дома у Петра Порошенка.
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немного грустно. как будто что-то так и не сбылось..
корьчак,трубааа, холодницкый, сытник

в имени, вероятно, все-таки прячется смысл. как и в физиономиях
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как, впрочем, и в нечестивенькой доблести пионерчика павликаморозова - по прозвищу дубиньский - любителя быстрой йэзды на многочисленных колесах старушки-мамы, -

---заложившего оного сытника и др. у эту так называемую "трубу"держбюррас
! ВОТ В ЧЕМ УЖАС ГБР начало досудебное расследование против директора НАБУ Сытника, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 781 всей этой постсовково-средневековой хохмы!
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Это не пауки в банке. Это куски говна в колодце
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Напугали ежика голой попой. Результат - может только исхудать материльно и физически.
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Мамалюбитскорость нашел очередной повод попиариться. А для избирателей что этоь кусок г.на сделал? Прогульщик хренов
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А слуга Бени Дубинский не хочет поинтересоваться, кто проспонсировал поездку в Оман одного государственного чиновника высокого ранга?
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Дубинский-Бенина шестерка на побегушках.В качестве поощрения,может сбегать к маме, и прокатится на одной из 17-и маминых машинок.
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С радостью расскажу гражданину Дубинскому куда засунуть эту бумажку.
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