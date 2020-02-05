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 Політика України
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Все про:Кабмін (3300) Донбас (13216) Міністерство з питань окупованих територій (369)

 В Україні створюють Міністерство з питань окупованих територій

Відповідно до завдання президента України Кабмін ухвалив рішення про створення Міністерства з питань окупованих територій.

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на нараді у Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Це дасть нам можливість набагато ефективніше працювати над питаннями реінтеграції Донбасу та питаннями роботи з людьми, які залишилися на окупованих територіях або переїхали на підконтрольну територію і є тимчасово переміщеними особами", – повідомив прем’єр на нараді.

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Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський зі свого боку зазначив, що триває робота над запуском українського телеканалу, який транслюватиметься на окуповані території.

Також вивчається можливість посилення напрямку спорту у вказаному відомстві, зокрема шляхом створення відповідної агенції.

Крім того, планується посилити в уряді блок сільського господарства – щодо цього питання тривають консультації.

Гончарук зазначив, що було проаналізовано роботу уряду за останні 5 місяців і ухвалено кадрові рішення. Зокрема, Верховна Рада призначила віцепрем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля, який працюватиме з регіонами.

Нагадаємо, в січні 2020 року президент України Володимир Зеленський ініціював розділення низки раніше об’єднаних міністерств. Зокрема, йшлося про Мінекономіки, Міністерство культури, молоді і спорту, Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173821
 
 
 Топ коментарі
 
СИВОХА в министры собрался ?
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Ну, заданіє президента треба виконувати, а як жеж. Дармоїдів побільше, зарплати захмарні, в міністерство набрати всіх з російським походженням та громадянством. Та шо я вам розсказую, ви й так все вмієте.
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Как назовёшь… может пора по освобожденным создавать?
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Ну, заданіє президента треба виконувати, а як жеж. Дармоїдів побільше, зарплати захмарні, в міністерство набрати всіх з російським походженням та громадянством. Та шо я вам розсказую, ви й так все вмієте.
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Міністерства! Плодітєсь і розмножуйтеся, бо зелохи вас прогодують🤢
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Все міністерство вислати на окуповані теріторії.Нехай там харчуються.Досить Україні кормити бидлоту при владі,при тому ще й дебільну.
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Не, ну а как иначе? Совсем забросить Керченский мост? Кто-то ж должен за министерскую зарплату в пару-тройку соток косарей в месяц учитывать сдвиги, прогибы и смещения вышеупомянутого моста, насылать на него всякие порчи и десятилетиями ванговать ему скорейшее разрушение.
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ну таки да - не В Украине, а НА Укране... может быть если бы очередное создавалось В Украине, то была бы может быть какая-то польза, а так как НА Украине, то будут только кровь и соки пить... агов, бутусов... ты хоть вычитывай зашквары... а то всю жизнь "КОРАБЛЬ" был "сУдном" по-украински, а после прихода "знатоков" стал "суднОм", то есть парашей для тех, кто не может ходить в туалет сам... а может вся вот та безмозглая братия так и планировала сделать всех украинцев идиотами, верящим на слово мазурам-фуязурам?
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Министром назначат дебила-алкоголика Сивохо? Ну того что сожрал пицу для освобожденных из плена наших сограждан? Свинарчуки Петручоэто детсад по сравнению с ЗЕлеными свиньями.
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Новое министерство это сотни новых иждиенцев в нашем бюджете страны из тысячами помощниками и обслуживающего персонала не говоря уже об зданиях и техническом парке которые надо содержать и обслуживать.
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Конкурс на сотрудников нового министерства, срочно нужны : сепаратисты , террористы , фашисты - )(уйла, бандиты, коллаборационисты , коммунофашисты, боевики.... И очень желательно кандидатам предоставить официальную рекомендацию -ходатайство от кремлёвских фашистов )(уйла.
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Міністерство по окупованих територіях -- це надовго. Краще було б поставити високу стіну з колючим дротом, бо ті люди давно вже не наші.
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ну послухайте,але ж Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України було створене ще 20 квітня 2016 року.
потім "зеленське та ко" це міністерство об'єднало з агенцією по справах вітеранів, а тепер знов виділяє в окреме міністерство?
що це ***** за така державна політика? це ж можна нескінченно щось ліквідовувати потім теж саме створювати й видавати це як роботу та реформи? довбні та падли.

жеремо й далі.
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И как то неспроста все подумали про пожирателя пицы для пленных. Явно под сепара старого это все делаеться.
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А почему обязательно нужно создавать министерство по вопросам оккупированных территорий? А почему бы не создать комитет или агентство? И чем же будет это министерство заниматься? Задавать вопросы представителям ОРДЛО? Новая кормушка для чиновников.Почему создаются министерства потребители бюджетных средств,а не создаются министерства ,которые бы занимались бы наполнением бюджета.Почему не создано министерство промышленности? Вот есть мегаминистерство экономики,сельского хозяйства и еще чего-то,которое занимается промышленностью,но толку от этого мало.Необходимо создать министерство промышленности и торговли или министерство промышленности и по развитию малого и среднего бизнеса,которое не будет "задавать вопросы",а заниматься делом.Почему не разделяют министерство экономики и сельского хозяйства,такого соединения функций нет нигде в мире,а почему Украина,в очередной раз,отличается в худшую сторону? А потому-что премьер -министр Гончарук "закiнчив в 2019 р.нацiональну академiю КВН i отримав базову вищу освiту за спецiалнiстью "Водiй самоката".
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Чекайте, так вже ж є МінТОТ, нє? Чи якійсь Сивусі статус в РНБО вже малий став, міністром стати хоче? Імбіцили, БЛД!
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Чиновників "скорочують", аж гай гуде. Саме ж це Оманський і обіцяв лохторату, перед виборами
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Ви, дебіли зелені, треба займатися реінтеграцією підконтрольного Донбасу, а не Лугандона. Окупованими територіями (в т. ч. і Кримом) займемося після їх звільнення, а тепер треба займатися "вичісуванням" вати з голів малоросів.
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