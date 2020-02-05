 Уряд прив'язав оклади топчиновників до середньої зарплати, Зеленський підтримав це рішення, - ОП

Як повідомляє пресслужба глави держави, під час наради в Офісі Президента у вівторок за участю представників Кабінету міністрів і Верховної Ради прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив Зеленському, що на виконання завдання президента уряд ухвалив рішення впорядкувати питання виплати зарплат керівникам міністерств, передає Цензор.НЕТ.
"Ми домовилися про те, що зарплата міністра, заступника міністра, інших високопосадовців буде прив’язана до середньої зарплати по країні. Зарплата міністрів та їхніх заступників буде в діапазоні від трьох до п’яти середніх заробітних плат. І потрібно припиняти виплати по 200-400% премій – максимальна премія буде не більше ніж один оклад", – заявив Гончарук.
Також, за його словами, вся інформація про зарплати керівництва Кабінету Міністрів буде публічною та оприлюднюватиметься щомісяця.
"Мені здається, дуже справедливо, що ви прив’язуєте платню з коефіцієнтом до середньої заробітної плати по країні, і якщо вона збільшується, то у всіх збільшується, а якщо зменшується, то й у високопосадовців також", – зазначив зі свого боку Зеленський.
Водії машин із газовим двигуном платитимуть за транспортування газу
2020 год - 12 497 гривен;
2021 год - 14 187 гривен;
2022 год - 16 047 гривен.
Средняя зарплата в последующие годы:
2020 год - 12 497 гривен;
2021 год - 14 187 гривен;
2022 год - 16 047 гривен.
Так в чём проблема?
"вредность" навыписывают
p.s.Шоб не пришлось потом развязывать эти оклады.
Причем презедент к правительству?
У правительства что, своих мозгов нет?
какого, какого?? ГОДОВОГО?
Ну привяжете к минималке, и что? На такую зарплату ни один вменяемый руководитель не пойдет, пойдет только всякое отребье и только для того чтобы воровать.
За такие деньги ты наймешь только какого-то отброса-неудачника. Нормальный руководитель не пойдет.
А от мінімалка - ФІКСОВАНА ЦИФРА, зараз це 4723 гривні. Тому, щоб не було махінацій і ще більшого завищення (на папері) середньої зарплати, краще міряти зарплати чиновників у мінімалках.
Якщо зарплата умовно в районі 25 тис. грн, то краще записати її не як 2 середніх, а як 5 мінімалок! Так ясно???
Ты собираешься из кассиров Сильпо министров набирать?
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Вовік! Ти не з того почав! Тобі треба починати з заяви про відставку і дострокові президентські!
По-перше, це все треба виписати в офіційних документах. Взагалі, бажано виписати всю сітку зарплат чиновників та депутатів.
По-друге, бажано зарплати міряти у мінімальних зарплатах, бо мінімалка це точна цифра, а середню зарплату вираховують і по Україні вона загалом виглядає завищена.
Потрібно прописати в нормативних документах, що міністр отримує умовно 8-10 мінімалок, його зам - 6-7... І так аж до останнього клерка в Кабміні!
руководители гор. водоканалов и теплосетей получают более чем 100 тыс. гр, Це де так? Я знаю скільки отримують керівники цих структур у моєму місті... Те що ви назвали, якийсь "КОСМОС"!!! А чого ви їх до держслужбовців віднесли? Вони навіть не службовці органів місцевого самоврядування...