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Все про:заробітна плата (646) Зеленський (4363) Кабмін (3300) премія (158)

 Уряд прив'язав оклади топчиновників до середньої зарплати, Зеленський підтримав це рішення, - ОП

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками Кабміну підтримав рішення уряду щодо обмеження заробітної плати та премій керівникам органів виконавчої влади.

Як повідомляє пресслужба глави держави, під час наради в Офісі Президента у вівторок за участю представників Кабінету міністрів і Верховної Ради прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив Зеленському, що на виконання завдання президента уряд ухвалив рішення впорядкувати питання виплати зарплат керівникам міністерств, передає Цензор.НЕТ.

"Ми домовилися про те, що зарплата міністра, заступника міністра, інших високопосадовців буде прив’язана до середньої зарплати по країні. Зарплата міністрів та їхніх заступників буде в діапазоні від трьох до п’яти середніх заробітних плат. І потрібно припиняти виплати по 200-400% премій – максимальна премія буде не більше ніж один оклад", – заявив Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З поставлених президентом завдань Кабміну і ВР 30 виконано, 13 виконано частково і 9 не виконано, - Зеленський

Також, за його словами, вся інформація про зарплати керівництва Кабінету Міністрів буде публічною та оприлюднюватиметься щомісяця.

"Мені здається, дуже справедливо, що ви прив’язуєте платню з коефіцієнтом до середньої заробітної плати по країні, і якщо вона збільшується, то у всіх збільшується, а якщо зменшується, то й у високопосадовців також", – зазначив зі свого боку Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173820
 
   
 Топ коментарі
 
прив'язка має бути до мінімалки.
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И вообще то не к средней а к медианной, если конечно министры знают что это такое!! а лучше к минимальной как писали в постах!!
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некоторые уже шутят по этому поводу

Водії машин із газовим двигуном платитимуть за транспортування газу

Правительство привязало оклады топ-чиновников к средней зарплате, Зеленский поддержал это решение, - ОП - Цензор.НЕТ 9961

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це пока тільки балачки,побачим по ділах,які будуть зарплати в грошах .
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Ну в общем ясно, что вы пришли зряалаты получать. Поэтому вас и обирали. Из другого - разве подрочить, на самокате покататься, по фонтанам в туфлях, и другие славные достижения. Пора уже на пенсию с такой работой.
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прив'язка максимальних зарплат до середньої (середньоарифметичної) приведе до самозбудження і неконтрольованого росту, бо підвищення жалованія міністрам та топ-менеджерам приведе до значного зростання середньої зарплати, а це в свою чергу призведе до росту жалованія, і т.д.
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Зато буде, як вна Росії - там "середня" в 47 тисяч рупліф, а фактично більшість з них виживає на 12-25 тищ. От і в Україні статистика "середньої з/п" покращиться!
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Да бросьте, несколько десятков таких зарплат, ну никак не повлияют существенно на среднюю по стране.
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Да пошли вы в жопу со своими зарплатами и Зеленский тоже.
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Хтось і щось прив'язав, але в результаті банально розведуть лохів.
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Т.е. тем кто себе начислил 100тыс премия ничего не будет да? т.е. просто АЙ АЙ АЙ!! НЕХОРОШО! МЫ БОЛЬШЕ ТАК НЕ БУДЕМ! Это что детский сад 2я группа?!!
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некоторые уже шутят по этому поводу

Водії машин із газовим двигуном платитимуть за транспортування газу



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И треккеры обяжут поставить, чтоб платить за транспортировку в литрокилометрах.
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осталось затвердить тарифи за відсутність . використання газу.
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Сукины дети, они таки точно ночей не спят, всё выдумывают схемы, способы, как бы ещё народ ободрать. Они и доллар опустили в конце года, перед праздниками, чтобы люди заначки за бесценок меняли, а толстосумы скупали, теперь подняли. В итоге бедный даже на Новый год не пожрал хорошо, а олигархи стали ещё богаче.
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Так завжди, Свето. Це Коломойського почерк, Ви в Одесі маєте добре це розуміти, там, у Вас, вистачає таких.
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И вообще то не к средней а к медианной, если конечно министры знают что это такое!! а лучше к минимальной как писали в постах!!
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Хтось їсть капусту, а хтось їсть м'ясо. В середньому усі їдять голубці. Але урядовці будуть з'їдати голубці в у п'ять разів більше🙄
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есть надежда, что самый главный "урядовець" настолько сцыкло, что сдохнет от передоза Правительство привязало оклады топ-чиновников к средней зарплате, Зеленский поддержал это решение, - ОП - Цензор.НЕТ 5013
Правительство привязало оклады топ-чиновников к средней зарплате, Зеленский поддержал это решение, - ОП - Цензор.НЕТ 2292
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Только к минимальной зарплате. Вешать надо срочно этих трутней.
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От тепер заживемо. Чекаю офіційну публікацію держстату: "Середня заробітна плата в Україні у лютому 2020 року становить 300000,00 грн". А тому заробітна плата міністрів має бути 5*300000,00 .... + якась там надбавка. Десь на 5 млн зійдуться. Може.
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Это логично, чем выше зарплаты топ-чиновников, тем выше средние зарплаты.
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Hесколько десятков таких зарплат, ну никак не повлияют существенно на среднюю по стране.
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Средняя зарплата в последующие годы:

2020 год - 12 497 гривен;
2021 год - 14 187 гривен;
2022 год - 16 047 гривен.
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Позитивне рішення. Не без недоліку (самим правильним було б прив'язувати до мінімальної зарплати в державі), але за майже 30 років незалежної України всі попередні ненаситні владці навіть на таке не спромоглися. Будьмо чесними.
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приравнивать к средней - почти то же, что к максимальной - т.е. максимизировать зарплату. Такого хамства даже самые бессовестные папередники не совершали - боялись. Но вы смелые - себе платите, и приплачиваете силовикам, которые вас защищают.
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Якщо врахувати фальсифікації Дубілета, то таке рішення щодо обмеження зарплати урядовців є фарісейством. Рівень середньої зарплати по Україні є подібним до середньої температури по лікарні, де у покійників кімнатна температура, а у інших 42 цельсія. При цьому середня температура буде 36,6 цельсія.
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Зарплата министров и их заместителей - в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат.

Средняя зарплата в последующие годы:

2020 год - 12 497 гривен;
2021 год - 14 187 гривен;
2022 год - 16 047 гривен.

Так в чём проблема?
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В тому, що середню зарплату у нас рахують незрозуміло як... Краще б до мінімалки прив'язували, бо мінімалка - це точна цифра...
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намерения у зе и его нукеров явно благие. это нужно одобрить. но "благими намерениями усеяна дорога в ад."(с) дьявол в "мелочах": не к средней зп, а к медиане нужно привязывать, как написал Ruslan Tkachenko. и желательно по отраслям - чтобы дурь каждого видна была всякому. P.S. привязка к минималке - это дурь, забудьте за эту глупость.
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Ого,как в ЕС-там правда в 7-м раз потолок.Выходит-наши мунистры-дешовка.
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За таку роботу треба не гроші платити,а конфісковувати все,що даремно заплочено.Бажано ще й рило бити кожну хвилину.
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То есть в кабмине уменьшат по ведомостям выплачивать. Всю остальную доплату только налом в конверте! А остальные чиновники в гос структурах под это регулирование не подпадают! Им можно и по миллиону выписывать , только Засекретить выплаты, не отсвечивать! Или выплачивать на шестёрок и они донесут , после обналичивания.
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И тем самым если не увеличили, то оставили те же зарплаты. 10000*5 плюс 100% премии равно 100000.
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А понту?! Они тогда себе трехкратные премии и надбавки за
"вредность" навыписывают
p.s.Шоб не пришлось потом развязывать эти оклады.
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это бред - они премии себе в 500%, на оздоровление, подъемные, и еще хрен знает как назовут начислят...)
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Воно то так та тільки чому б не прив"язати їх оплату до мінімальної,скажімо 4-5 мінімалок,бо вони так і не усвідомлять що є така зарплатня і на неї якось існують більшість українців,і якраз вона фіксована.
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А надо бы к минимальной зарплате. Хочешь поднять себе, поднимай всем. Примерно так и сделано в Германии и в Японии в бизнесе. Там разница в 5 или в 7 раз. Хочешь поднять себе, поднимай всем. А средняя - слишком абстрактное число, кто как считать будет.
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Слушайте, нам опять навязывают царя -"что во исполнение задачи президента правительство приняло решение..."
Причем презедент к правительству?
У правительства что, своих мозгов нет?
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"максимальная премия будет не более одного оклада Источник: https://censor.net.ua/n3173820"
какого, какого?? ГОДОВОГО?
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а кроме пиар-акций банда самоката что то умеет?
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Як, що вміє уряд Гончарука? Діра в бюджеті в 100млрд. гр. Падіння помвиробництва 25%. Втеча останніх інвесторів. Держпозика на Чотири мільярди доларів під 17% річних. І це все меньше, ніж за пів роки! Цього мало?
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Средняя зарплата в Украине - это фикция, к ней привязывать ничего нельзя! Потому что эти цифры рисуют с потолка, за их достоверность никто не отвечает, их завышают чтобы вешать лапшу на уши по телевизору. Так что опять развод для лохтората. Надо привязывать все оклады чиновников к минимальной зарплате - это чёткая и ясная цифра, закреплённая в бюджете. Кроме того ограничить премии в 80% оклада. Всё просто. Не надо ничего выдумывать.
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Приемии только за отчетный период - 1год, после отчета КМ перед ВР !!!
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Быдло все равно недовольно
Ну привяжете к минималке, и что? На такую зарплату ни один вменяемый руководитель не пойдет, пойдет только всякое отребье и только для того чтобы воровать.
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Сам ты быдло если не понимаешь разницу между привязкой и "за такую зарплату". Речь не о том чтобы платить им минималку, а о том, чтобы сделать их оклады привязанными к реальной цифре, зарплаты вместе с премиями не должны превышать 7, максимум 10, минималок, как во всех нормальных, богатых странах.
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ну ок, минималка скажем 4,5 тыс.грн. Т.е. ты предлагаешь платить министру 45 тыс.грн.
За такие деньги ты наймешь только какого-то отброса-неудачника. Нормальный руководитель не пойдет.
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И не надо такого кто "не пойдёт", не надо такого, для кого 45 тысяч не деньги. Надо такого, кто не оторван от реалий жизни в нашей стране, нам не надо царьков, Баринов и князей в любом кресле. Почему то в Германии, Швеции, эти рассчёты окладов реальны, а у нас что? Хотят себе европейские зарплаты, и даже гораздо большие, а всем остальным как в Сомали? Удивляюсь как задницы у них до сих пор не послипались, наглые морды!
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Да, для нормального менеджера 45 тыс. - не деньги. За 45 тыс ты возьмешь какого-то Васю из супермаркета.
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И не 45, а уже более 47000, шо мало держиморде? На шлюх не хватает?
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Для бедной страны 1880USD (47000) - очень даже нормальная зарплата ( а если смотреть на олигархов, с которыми нам обещали борьбу , а не договорняк - то это сущий мизер )!
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Хорошо!Сейчас нормальные министры получают нормальные зарплаты.Ты заметил улучшения?Я нет.
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Пояснюю для тих, хто мізки не вмикає... Середня зарплата - показник, який ВИРАХОВУЄТЬСЯ і чомусь показники середньої зарплати від уряду і від незалежних оргиназацій завжди відрізняються. Уряд каже, що середня зарплата умовно 12,5 тис. грн, а незалежний підрахунок показує, що фактично 10-11 тис.

А от мінімалка - ФІКСОВАНА ЦИФРА, зараз це 4723 гривні. Тому, щоб не було махінацій і ще більшого завищення (на папері) середньої зарплати, краще міряти зарплати чиновників у мінімалках.
Якщо зарплата умовно в районі 25 тис. грн, то краще записати її не як 2 середніх, а як 5 мінімалок! Так ясно???
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нет не ясно. Разница будет в 10 тыс.грн. - это так принципиально?
Ты собираешься из кассиров Сильпо министров набирать?
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а сча министра из барист сделаны и что? что то сильно поменялось?!
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Так если не принципиально, то о чём базар? Пусть получают максимум 10 минималок, всё равно миллионы тырят, ими зарплата на кофе, бензин и шлюх тратится
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Ти не врубився, сума зарплати ОДНАКОВА, але міряти її в мінімалках, а не в середніх зарплатах!
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"Договорілісь"???? ЛЯ, "ДОГОВОРІЛІСЬ"???? Утирки, для того, щоб це виконувалось, треба внести зміни у відповідні положення, де чітко прописаний посадовий оклад держ.службовця та розмір премії (мін. та макс.), а також всі надбавки. ДзЮристи, ля! Ніц не розуміють в законодавстві та законотворчості. А те своє "договорілісь" розвішуй зебілоїдам на вуха та засунь собі в дупу (або спочатку засунь, а потім розвішуй)!
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Навіщо потрібні топ-чиновники? Щоб вони своїм розумним управлінням робили країну успішною. Якщо дебілам і профанам, які за пів року довели країну фактично до дефолту, платити меньшу зарплатню, то вони зроблять її успішною?
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Вовік! Ти не з того почав! Тобі треба починати з заяви про відставку і дострокові президентські!
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Взагалі ідея непогана (от бачите, я в дечому можу навіть підтримувати слуг народу Уряд прив'язав оклади топчиновників до середньої зарплати, Зеленський підтримав це рішення, - ОП - Цензор.НЕТ 9844 ), але виконання трохи хромає.

По-перше, це все треба виписати в офіційних документах. Взагалі, бажано виписати всю сітку зарплат чиновників та депутатів.
По-друге, бажано зарплати міряти у мінімальних зарплатах, бо мінімалка це точна цифра, а середню зарплату вираховують і по Україні вона загалом виглядає завищена.

Потрібно прописати в нормативних документах, що міністр отримує умовно 8-10 мінімалок, його зам - 6-7... І так аж до останнього клерка в Кабміні!
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к минимальной пенсии , пля,...хотя и к средней-чистой воды популизм..
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Премії? За обвал економіки? Чи ви не окуїли зелені уроди?
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В Україні немає достовірних даних про реальну середню зарплату. Те, що використовує Держстат, це середня по держсектору.
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ЭТО всё популизм, когда зарплата у простых гос. чиновников по Украине по 100 тыс.гр. и более, когда руководители гор. водоканалов и теплосетей получают более чем 100 тыс. гр, а их работа по всей Украине полностью провальная, А министры и их заместители будут получать меньше ИХ - то ЭТО не нормально. Понятно, что в ОСОБЕННОСТИ ПЕНСИИ да и зарплаты у жителей Украины не большие, но мы с вами не обращаем внимание НА ТО, что руководители гор. водоканалов в городах получают более чем 100 тыс.гр., а все дороги и улицы перерыты от порывов воды и вода утекает днями В не куда - НО ТАКОГО ВНИМАНИЯ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДО ТАКИХ НЕРАДИВЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОЧЕМУ ТО НЕ ОБРАЩАЮТ - ПОЧЕМУ!!!???.
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зарплата у простых гос. чиновников по Украине по 100 тыс.гр. и более? Можно приклад? простий держслужбовець повіситься якщо прочитає ваш пост. Буде думати що він лох, і довкола нього усі колеги лохи, які отримують менше 10 тис., коли десь аж 100.

руководители гор. водоканалов и теплосетей получают более чем 100 тыс. гр, Це де так? Я знаю скільки отримують керівники цих структур у моєму місті... Те що ви назвали, якийсь "КОСМОС"!!! А чого ви їх до держслужбовців віднесли? Вони навіть не службовці органів місцевого самоврядування...






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При возможности безнаказанно стырить , кого из чиновников будет волновать эта привязка ???! Пока работает самый гуманный Печерский и подобные ему суды - ложили чиновники на эту привязку .
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