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 Політика України, Економіка
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Все про:заробітна плата (646) Кабмін (3300) шахтарі (132) Ткаченко Максим (5)

 Кабмін виділив 169 млн грн на погашення боргів із зарплати перед шахтарями, - депутат від СН Ткаченко

Кабінет міністрів направив 169 млн грн на погашення заборгованостей із заробітної плати перед шахтарями по всій Україні.

Про це повідомив заступник глави фракції "Слуга народу" Максим Ткаченко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні відбулася моя з Русланом Горбенком (народний депутат фракції "Слуга народу". – Ред.) зустріч у Кабінеті Міністрів. Ми зустрічалися з Оржелем і Гончаруком. Вони озвучили інформацію, що виділили 169 мільйонів гривень на погашення виплат шахтарям. Сьогодні Мінфін доправив цю суму і протягом доби вугільні об'єднання мають отримати кошти і почати виплати співробітникам", - сказав Ткаченко.

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Він зазначив, що йдеться про погашення заборгованості з виплати заробітних плат на вугільних об'єднаннях у всій країні.

"Цієї суми, як нам сказали, має вистачити на погашення 80% виплат із заробітної плати за грудень", - додав нардеп.

Нагадаємо, в грудні 2019 року прем'єр Олексій Гончарук визнав чергове накопичення боргів із зарплати, після чого глава Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомляв, що станом на 12 грудня заборгованість із зарплати на вугледобувних підприємствах України становить 1,072 млрд грн. 14 грудня президент Володимир Зеленський повідомив про виділення Мінфіном 1 млрд грн на виплату зарплати і про повне погашення заборгованості перед шахтарями.

Держбюджет України на 2020 рік передбачає держфінансування вугільної галузі сумою 3,5 млрд грн.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173819
 
 
 Топ коментарі
 
Шахти є приватними або госпрозрахунковими підприємствами, а Кабмін бере гроші з бюджету. Як називаються такі дії?
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за декабрь Кабмин выделил 169 млн грн на погашение долгов по зарплате перед шахтерами, - депутат от СН Ткаченко - Цензор.НЕТ 8815 , ne v obidu, no tak bilo v konec 80tih i samo nacjalo 90tih prosjlova veka, rebjata, vi v kakom veke zjivjote to.
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Дотації йдуть лише на розвиток виробництва, а не на зарплату.
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А шахтёры на фото какие довольные - радуются, что им зарплаты задержали.
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Шахти є приватними або госпрозрахунковими підприємствами, а Кабмін бере гроші з бюджету. Як називаються такі дії?
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Дотації йдуть лише на розвиток виробництва, а не на зарплату.
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Рабський труд там є, але я говорю про оплату роботи Кабміном шахтарям, які Кабміну не продавали вугілля.
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не, Кабмин зарплату не платит. Он только выделяет деньги. Не выделил деньги - зарплаты нет. Выделил - есть зарплата. Что тут не ясно? Может просто уголь забрать и не заплатить. Может заплатить, но через год. Очень лояльный.
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Тільки віддає гроші🤗 На основі якого закону віддає ці гроші, якщо такі дії є нецільовим використанням цих грошей?
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Але не на виплату зарплати. Тобто такі дії уряду є порушенням бюджетної дисципліни та підпадають під порушення законів України.
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Написано одне - а кошти проведуть за іншою статтею. Де ти бачив бюджетну дисципліну в Україні? Її в найкращі часи не було. Ти подивись хто держпосади займає. Усі як один зайняті по знайомству. Це ж не місця для діточок, яких треба навчати, прощати й заоохочувати какати на горщик. Це ж посади для головастих серйозних дядьків. А зайняті пустоголовими ідіотами. Яка дисципліна? Те кодло кілька разів спалити - то настане дисципліна. А це - пуста трата часу.
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за декабрь Кабмин выделил 169 млн грн на погашение долгов по зарплате перед шахтерами, - депутат от СН Ткаченко - Цензор.НЕТ 8815 , ne v obidu, no tak bilo v konec 80tih i samo nacjalo 90tih prosjlova veka, rebjata, vi v kakom veke zjivjote to.
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Т.е. так и не выплатили задолженность за декабрь. Зачем торопиться? Февраль же только начался! Вспоминаются 90-е. 20% зарплаты за ноябрь, 30% за декабрь, 50%за январь, мешок сахара и мешок муки в счет зарплаты за ноябрь и т.п. (ну или что-то около того). Счастливые времена для шахтеров возвращаются? Только из-за развития банковской системы не хватает очереди на кассе в несолько сотен человек. Хуже быть не может?
Немного радует то, что эти шахтеры уже никогда за Зелю не проголосуют. Но сильно печалит, что скорей всего теперь они будут голосовать за жопоблок.
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так это называется воровство... гончарук ворует деньги кабмина, чтобы государство оплатило долги частных шахт... это КОРРУПЦИЯ...ВОРОВСТВО... место гончарука вместе с его кабмином и владельцами шахт - в тюрьме... или залог в размере погашения задолженности и плюс еще 10 таких же сумм в качестве гарантии...
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З 14 грудня по 31 це половина робочого місяця. Виділили на погашення 80% боргу за половину місяця 169млн грн. Тобто на повний місяць треба 169*2:0.8=422.5 млн грн. Тоді на рік 422.5млн грн*12міс= 5.07 млрд грн/рік. А в бюджеті на 20 рік на це виділено 3.5 млрд грн. Тобто недостає 1.5млрд грн.
Оце вмєстє так вмєстє.
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выделил 169
А СКОЛЬКО ДОЙДЕТ ПРОЙДЯ ЧЕРЕЗ ЧИНОВНИЧЬИ РУЧЕНКИ ?
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странно, а где гончарук дел деньги которые должны были пойти на зарплату ?
или где уголь ?
жульё
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