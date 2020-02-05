 Історичні суперечки між Україною і Польщею активно використовуються Росією для провокацій, - віцемаршалок Сейму Госевська

Таку думку під час форуму "Європа-Україна" у вівторок у Ряшеві (Польща) висловила віцемаршалок Сейму Малгожата Госевська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Чути голоси, що з Росією можна домовитися. Але чи дійсно з нею можна домовлятися? Я думаю, що ні", - заявила Госевська.

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Вона підкреслила, що Росія здійснила агресію проти Грузії в 2008 році, а з 2014 року продовжує тероризувати Україну.

Польський політик наголосила, що на сході України Київ захищає спокій Заходу і європейські цінності.

Щодо польсько-українських відносин вона зазначила, що Варшава виступає за поглиблення польсько-українських відносин, утім, неможливо забути про історичні проблеми. При цьому Госевська наголосила, що у Варшаві усвідомлюють: тема Волинської трагедії використовується третьою стороною для розпалювання ворожнечі між Києвом та Варшавою.

"Польща завжди та безумовно підтримувала європейський шлях України. Так, одночасно ми порушуємо питання історії, тому що це важливо для нас, і ми не можемо зупинитися, поки всі загиблі поляки не отримають гідного поховання", - цитує політика Європейська правда.

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Відповідаючи на запитання ведучого, чи можуть історичні суперечки заблокувати шлях України до ЄС, політик від партії влади "Право і справедливість" відповіла негативно.

"Ми не робимо зв’язку між цим. Наша підтримка України є безумовною, і вона не залежить від нашого діалогу у сфері історії. Інша справа, що наявні суперечки між Україною та Польщею у сфері історії активно використовуються Росією для численних провокацій, щоб вбити клин між нами", - заявила вона.

Водночас Госевська висловила задоволення перебігом історичного діалогу між Україною та Польщею. "Розблокування пошуків поховань загиблих поляків (на території України) є дуже добрим сигналом, який свідчить, що ми рухаємося правильним шляхом", - вважає вона.

У межах XIII форуму "Європа-Україна" в польському Жешуві в 30 дискусійних панелях беруть участь близько 800 експертів.

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