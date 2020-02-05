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 Політика України, За кордоном
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Все про:історія (697) Польща (2087) Росія (15460) Госевська Малгожата (2)

 Історичні суперечки між Україною і Польщею активно використовуються Росією для провокацій, - віцемаршалок Сейму Госевська

З Росією зараз домовлятися неможливо, з огляду на її дії протягом останнього десятиліття.

Таку думку під час форуму "Європа-Україна" у вівторок у Ряшеві (Польща) висловила віцемаршалок Сейму Малгожата Госевська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Чути голоси, що з Росією можна домовитися. Але чи дійсно з нею можна домовлятися? Я думаю, що ні", - заявила Госевська.

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Вона підкреслила, що Росія здійснила агресію проти Грузії в 2008 році, а з 2014 року продовжує тероризувати Україну.

Польський політик наголосила, що на сході України Київ захищає спокій Заходу і європейські цінності.

Щодо польсько-українських відносин вона зазначила, що Варшава виступає за поглиблення польсько-українських відносин, утім, неможливо забути про історичні проблеми. При цьому Госевська наголосила, що у Варшаві усвідомлюють: тема Волинської трагедії використовується третьою стороною для розпалювання ворожнечі між Києвом та Варшавою.

"Польща завжди та безумовно підтримувала європейський шлях України. Так, одночасно ми порушуємо питання історії, тому що це важливо для нас, і ми не можемо зупинитися, поки всі загиблі поляки не отримають гідного поховання", - цитує політика Європейська правда.

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Відповідаючи на запитання ведучого, чи можуть історичні суперечки заблокувати шлях України до ЄС, політик від партії влади "Право і справедливість" відповіла негативно.

"Ми не робимо зв’язку між цим. Наша підтримка України є безумовною, і вона не залежить від нашого діалогу у сфері історії. Інша справа, що наявні суперечки між Україною та Польщею у сфері історії активно використовуються Росією для численних провокацій, щоб вбити клин між нами", - заявила вона.

Водночас Госевська висловила задоволення перебігом історичного діалогу між Україною та Польщею. "Розблокування пошуків поховань загиблих поляків (на території України) є дуже добрим сигналом, який свідчить, що ми рухаємося правильним шляхом", - вважає вона.

У межах XIII форуму "Європа-Україна" в польському Жешуві в 30 дискусійних панелях беруть участь близько 800 експертів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173818
 
   
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Госевська щодо використання історії росією права, але і сама Польща не раз перекручувала історію. Жаль, але і в Україні багато тих, хто перекрутив і хоче перекручувати історію. У багатьох в голові сидять штампи щодо УПА, Степана Бандери, Червоної армії, відмінностей СРСР та нацистської Німеччини, походження української нації...
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...еще известный канцлер писал , о договорах с Московией....только в рыло сапогом и мордой в унитаз....вот тогда и договор такой долго работать будет.. Исторические споры между Украиной и Польшей активно используются Россией для провокаций, - вице-маршалок Сейма Госевская - Цензор.НЕТ 1356...
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Так конченный ********* так всегда, разделяй и властвуй. Одним словом - пид.расы.
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"Наша поддержка Украины является безусловной, и она не зависит от нашего диалога в области истории"
Наша підтримка Польщі, пані, теж є безумовною, І вона не залежить від наших кревних історій - наших минулих сутичок і непорозумінь. Пам"ятайте краще наші спільні поневіряння під чужою злою кров"ю, і наші спільні звитяжні радощї.
Єще Польска нє згнієла! Ще не вмерла Україна!

Чуйте рідний мотив і рідну поезію, і рідну рицарську породу!
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В "історичних суперечках" ясновельможні воліють згадувати лише т.з. "Волинську трагедію". Але чомусь не згадують про столітню окупацію Польщею українських земель (Волині, Галичини, Брацлавщини та ін.) де поляки принижували і нищили українців, їхню мову, школу, церкву, експлуатували їхню працю, ресурси. Скільки українців не вивчилося, не лікувалося, бо не мали на те права і коштів, скільки НЕ НАРОДИЛОСЯ, скільки змушені були покинути Батьківщину, скільки ("бидва" - так нас називали, ТА Й ПРОДОВЖУЮТЬ НАЗИВАТИ новоспечені друзі і адвокати)) убито і скалічено польськими жандарями, жовнірами, панами і підпанками - ЦЬОГО ЯСНОВЕЛЬМОЖНІ НЕ СПРОБУВАЛИ ПОРАХУВАТИ? Волинська акція УПА була адекватною відповіддю польській Армії Крайовій і Хлопським батальонам за криваві злодіяння поляків супроти мирного українського населення на окупованих поляками українських землях. Цікаве панське розуміння "геноциду"... геноцид українців проти поляків на окупованих поляками українських землях(!!!). З таким же успіхом Німеччина могла би звинуватити москалів у геноциді німців під Сталінградом...
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Все правильно, но что теперь то? Поляки продвинулись , укрепили свою государственность, создали людям достойные условия жизни, а мы что? Новые вообще вон, с московитами мириться собрались, нужно расставить приоритеты, а так болтаемся в ополонке, и просвета не видно.
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Це ******* реалії - вони мінливі, Ще якихось 35 років тому (хто пам"ятає)поляки сиділи "на мєлі", їздили до Львова, купували все, що попадало під руку від цигарок до цукру і консервів... вигрібали з магазинів усе. Зараз по- іншому, завтра буде ще інакше.
Я говорю про історію у якій не було добра, але і не було так, що одні (поляки) - втілення добра і користі, а інші (українці) бидло,вороги і убивці. На таке ми не підемо.
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Всякое было, но на мели они не были, торговали нашим дешевым совецким хламом, я помню то время. И всегда помнили кто они и откуда. А у нас все иначе, выбрали жидовина президентом, и ждём от него побед.
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я знову ж, в 3356-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Когда то была Польско Литовско Украинска уния и гнали бармалеев до урала
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