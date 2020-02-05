 З поставлених президентом завдань Кабміну і ВР 30 виконано, 13 виконано частково і 9 не виконано, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.
"Видано два укази Президента щодо завдань уряду й парламенту з економічних та соціальних питань. 30 завдань виконано, 13 виконані частково або перебувають у процесі виконання, дев’ять завдань не виконано", – сказав Глава держави на початку зустрічі у вівторок.
Зокрема, за його словами, Міністерство розвитку громад та територій не виконало завдання щодо розробки законопроєкту про підвищення спроможності Агенції регіонального розвитку, щодо посилення конкурентоспроможності регіонів, забезпечення розробки та затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2028 роки.
Зеленський зазначив, що Міністерство енергетики та захисту довкілля не виконало завдання щодо укладення угоди про розподіл продукції та щодо запровадження системи інтегрованих дозволів на викиди забруднювальних речовин, а також щодо реформи Держекоінспекції.
"Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства не вжило заходів щодо зменшення нелегальної зайнятості та детінізації доходів населення. Міністерство інфраструктури не розробило законопроєкт про реформування залізничних перевезень", - наголошується в повідомленні.
Зеленський наголосив, що Верховна Рада досі не розглянула законопроєкти про внутрішній водний транспорт, про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо підвищення ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку, щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності.
Президент закликав уряд і парламент активізувати роботу.
Дела идут и жизнь легка
Ни одного, печального сюрприза
За исключеньем пустяка…
всегда ненавидел 95 и не ошибался .
а что делать ???
а в шоке !!! слышен стук со дна !!!
- падение промпроизводства
- недобор бюджета
были в числе поставленных задач, которые успешно выполнили.
потому как никакой обеспокоенности по этим вопросам у ишака не возникло.
але клята ЗЕлупа все це перекреслила і менше чим за рік перетворила Україну в бідний, корумпований європейський пакістан...
Казна Яценюка
Прийшов - 108 тис грн.
Пішов - 90 млрд.
Гройсман
Прийшов - 90 млрд.
Пішов - 130 млрд.
Гончарук
Прийшов - 130 млрд.
Зараз - 12 млрд.
А як у вас настрій, малорос-ЗЕбіл?
на 1.01.20199 861,0-7344.0. -42.69%
на 1.02.2019 11 928,32067.32 0.96%
на 1.03.20198 196,5-3731.8-31.29%
на 1.04.201914 862,86666.381.33%
на 1.05.201936 850,321987.5147.94%
на 1.06.201929 538,9-7311.4-19.84%
на 1.07.201912 958,2-16580.7-56.13%
на 1.08.201948 967,536009.3277.89%
на 1.09.201961 829,512862.026.27%
на 1.10.201961 617,9-211.6-0.34%
на 1.11.201953 085,8-8532.1-13.85%
на 1.12.201955 006,21920.43.62%
Як бачимо рік тому у свині Парашенки із гросьою бабла було менше ніж наразі - а Ти просто тупа брехлива потвора
Подивіться офіційну інформацію по місяцях за той період. Вивчить динаміку змін на єдиному казначейському рахунку. Ви ніколи більше не запостите цю довідку.
На 30 вопросов получилось удачно сорвать, на 13 - со скрипом, ну а по 9 - ну сАвсем ничего в башку не приходит!
"Выдано два указа президента относительно задач правительства и парламента по экономическим и социальным вопросам. 30 заданий выполнено, 13 выполнены частично или находятся в процессе выполнения, 9 задач не выполнены,"
Вопрос: 1) Сколько задач правительства и парламента находилось в двух указах президента?
2) Сколько экономических и социальных задач президента выполнено, если из Х заданных им заданий 30 заданий выполнено, 13 выполнены частично, 9 задач не выполнены вообще?
Ребята, это не страна, где на одной персоне пытаются замкнуть все институты власти. Это призрак диктатуры.
Вовік!!!! У відставку подавай!!!! Твій уряд за пів року майже довів країну до дефолту!!!!!
Діра в бюджеті в 100млрд. гр. Падіння помвиробництва 25%. Втеча останніх інвесторів. Держпозика на Чотири мільярди доларів під 17% річних. Які в дупу "виконані завдання президента"???