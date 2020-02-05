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 Політика України, Економіка
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Все про:Зеленський (4363) Кабмін (3300)

 З поставлених президентом завдань Кабміну і ВР 30 виконано, 13 виконано частково і 9 не виконано, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду за участю представників Кабінету міністрів і Верховної Ради, присвячену виконанню поставлених перед урядом завдань і планів на найближче майбутнє.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.

"Видано два укази Президента щодо завдань уряду й парламенту з економічних та соціальних питань. 30 завдань виконано, 13 виконані частково або перебувають у процесі виконання, дев’ять завдань не виконано", – сказав Глава держави на початку зустрічі у вівторок.

Зокрема, за його словами, Міністерство розвитку громад та територій не виконало завдання щодо розробки законопроєкту про підвищення спроможності Агенції регіонального розвитку, щодо посилення конкурентоспроможності регіонів, забезпечення розробки та затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2028 роки.

Зеленський зазначив, що Міністерство енергетики та захисту довкілля не виконало завдання щодо укладення угоди про розподіл продукції та щодо запровадження системи інтегрованих дозволів на викиди забруднювальних речовин, а також щодо реформи Держекоінспекції.

"Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства не вжило заходів щодо зменшення нелегальної зайнятості та детінізації доходів населення. Міністерство інфраструктури не розробило законопроєкт про реформування залізничних перевезень", - наголошується в повідомленні.

Зеленський наголосив, що Верховна Рада досі не розглянула законопроєкти про внутрішній водний транспорт, про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо підвищення ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку, щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності.

Президент закликав уряд і парламент активізувати роботу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський запропонував направити $2,9 млрд, отриманих від "Газпрому", на інфраструктурні проєкти і розвиток медицини

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173817
 
 
 Топ коментарі
 
Всё хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут и жизнь легка
Ни одного, печального сюрприза
За исключеньем пустяка…
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Профан:
На 30 вопросов получилось удачно сорвать, на 13 - со скрипом, ну а по 9 - ну сАвсем ничего в башку не приходит!
Из поставленных президентом задач Кабмину и ВР 30 выполнены, 13 выполнены частично и 9 не выполнены, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3468
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Мы бы хотели услышать список "выполненного". То, что нифига не выполнено и так видно!
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Всё хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут и жизнь легка
Ни одного, печального сюрприза
За исключеньем пустяка…
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я всегда знал что зелёная гнида говно.
всегда ненавидел 95 и не ошибался .
а что делать ??? Из поставленных президентом задач Кабмину и ВР 30 выполнены, 13 выполнены частично и 9 не выполнены, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4306
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так понимаю, что
- падение промпроизводства
- недобор бюджета
были в числе поставленных задач, которые успешно выполнили.

потому как никакой обеспокоенности по этим вопросам у ишака не возникло.
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Слабак! І до рішучих та потужних рехворм свиночолого гетьмана бубочка не дотягує навіть приблизно!😂
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ЗЕбіл, Порошенко передав ЗЕшмарклі країну, яка рухалась шляхом реформ, в якій росла економіка та яка мала скоро вступити в ЄС та НАТО.
але клята ЗЕлупа все це перекреслила і менше чим за рік перетворила Україну в бідний, корумпований європейський пакістан...
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Зебіл, ти сам то хоч розумієш, що пишеш?😂
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ЗЕбіл...
Казна Яценюка
Прийшов - 108 тис грн.
Пішов - 90 млрд.
Гройсман
Прийшов - 90 млрд.
Пішов - 130 млрд.
Гончарук
Прийшов - 130 млрд.
Зараз - 12 млрд.
А як у вас настрій, малорос-ЗЕбіл?
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Единый казначейский счет в 2019 г.ДатаОстатки (млн. грн.)
на 1.01.20199 861,0-7344.0. -42.69%
на 1.02.2019 11 928,32067.32 0.96%
на 1.03.20198 196,5-3731.8-31.29%
на 1.04.201914 862,86666.381.33%
на 1.05.201936 850,321987.5147.94%
на 1.06.201929 538,9-7311.4-19.84%
на 1.07.201912 958,2-16580.7-56.13%
на 1.08.201948 967,536009.3277.89%
на 1.09.201961 829,512862.026.27%
на 1.10.201961 617,9-211.6-0.34%
на 1.11.201953 085,8-8532.1-13.85%
на 1.12.201955 006,21920.43.62%
Як бачимо рік тому у свині Парашенки із гросьою бабла було менше ніж наразі - а Ти просто тупа брехлива потвора
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ЗЕлена Шмаркля...якщо доживуть березень будуть починати з мінусом у казні.
Из поставленных президентом задач Кабмину и ВР 30 выполнены, 13 выполнены частично и 9 не выполнены, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6683 Из поставленных президентом задач Кабмину и ВР 30 выполнены, 13 выполнены частично и 9 не выполнены, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6011Из поставленных президентом задач Кабмину и ВР 30 выполнены, 13 выполнены частично и 9 не выполнены, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3255
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Це маніпуляція. Не дозволяйте себе так примітивно дурити.
Подивіться офіційну інформацію по місяцях за той період. Вивчить динаміку змін на єдиному казначейському рахунку. Ви ніколи більше не запостите цю довідку.
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рома ты хоть текст свой редактируй Из поставленных президентом задач Кабмину и ВР 30 выполнены, 13 выполнены частично и 9 не выполнены, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9721на 1.01.20199
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Профан:
На 30 вопросов получилось удачно сорвать, на 13 - со скрипом, ну а по 9 - ну сАвсем ничего в башку не приходит!

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Мы бы хотели услышать список "выполненного". То, что нифига не выполнено и так видно!
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"Дякую", президенту, дуже, за "покращення"!!! Щоб ви все життя так жив як живем зараз ми, "дякуючи" вам!!!
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Объясните зеленому укурышу, что в парламентско-президентской республике парламент не выполняет заданий президента. А *********** - и подавно.
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Так ведь он у нас идет по стопам своего кумира - величайшего пуйла, скоро догонит и перегонит (если никто не помешает)
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Президент призвал правительство и парламент активизировать работу!Из поставленных президентом задач Кабмину и ВР 30 выполнены, 13 выполнены частично и 9 не выполнены, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9166
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Вочевидь одне з 30 виконаних доручень - збільшення в рази зарплатні урядовців і депутатів з суддями? Чи поверненнч/виплата Коломойському придуманих боргів/судових виграшів?
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чудо, ти вже навіть Лєнці своїй поставити не можеш...
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Жаловалась петикам?
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Так бубочка на весь мир пожаловался, что на семью времени нет. Или тебе этого мало?
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30 выполненных задач ох...но изменили жисть нарида. Теперь есть что не просто намазать на хлеб, а даже можно жрать без хлеба и запивать "зеленой божьей росой"
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Напоминает лукашизм с постоянным отстранение несправившихся и разгонах на селекторных совещания вроде - "уходи отсюда разбойник"...
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Так лукашизм і виріс із сталінщини, яка постійно шукала "ворогів народу".
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Они указывают народу - кто мешает им счастливо жить, а завтра мог бы быть коммунизм, прекращение войны, посадка Порошенко, цена на газ в 2 раза и много чего, что должно быть счастьем для народа, а если это кто-то не считает счастьем, то те мешают народу счастливо жить...
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Звичайно, що такі дії є гра на заздрощах натовпу, в даному випадку 73%.
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У нелоха рейтинг котиться до низу. Весь негатив спихне на уряд та ВР, використовуючи їх як громовідвід. Але це твоє кодло і ти за них відповідаєш.
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Спихнет, спихнет. И рейтинг подымется после этого. Петиков никто не услышит.
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Там справжній рейтинг на півшостого. Це доведено Дубілетом 🤗
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Подымится, подымится, как у Бати в 2014. Так поднялся, до сих пор ищут Из поставленных президентом задач Кабмину и ВР 30 выполнены, 13 выполнены частично и 9 не выполнены, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6800
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Каждый день новое задание - бутылка виски и шаурма. В сутках 25 дней, а в неделе 8 часов. Работы невпроворот.
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Интересно, в эту х...ню кто-то верит? Хотя зебилам х...й на заборе нарисуй, скажи икона, будут верить Из поставленных президентом задач Кабмину и ВР 30 выполнены, 13 выполнены частично и 9 не выполнены, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3081
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Наш гріх і сміх на весь світ....соромно,,ой як соромно.Ніколи й на думці не було -голосувати за невігласа,невже ніхто не знав і не здогадувався,хто його хазяїн...?
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с такой постановкой задач, контролем и отчетностью Украина напоминает дешевый бордель, возглавляемый бывшим капитаном дальнего плавания на короткие расстояния... г-н Зеленский, проснитесь... если в парашенке ненависть росла пять лет, то ненависть к Вам - аз-за вашего ничегонеделания, обещания мира сранному даунбасу - Вы становитесь очень токсичным для нормальных людей...
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Загадочная задачка:
"Выдано два указа президента относительно задач правительства и парламента по экономическим и социальным вопросам. 30 заданий выполнено, 13 выполнены частично или находятся в процессе выполнения, 9 задач не выполнены,"
Вопрос: 1) Сколько задач правительства и парламента находилось в двух указах президента?

2) Сколько экономических и социальных задач президента выполнено, если из Х заданных им заданий 30 заданий выполнено, 13 выполнены частично, 9 задач не выполнены вообще?
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Профан раздал оценки дебилам. Ни он ни они ничего не поняли. но поржали вместе над экспертами
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Президент не має права "ставить задачи" Верховній Раді.
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Почему этого заморыша никто не послал выполнять свои прямые обязанности, например главнокомандующего.
Ребята, это не страна, где на одной персоне пытаются замкнуть все институты власти. Это призрак диктатуры.
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Ще один крєндєль чеше про "144 рєформи".
Вовік!!!! У відставку подавай!!!! Твій уряд за пів року майже довів країну до дефолту!!!!!
Діра в бюджеті в 100млрд. гр. Падіння помвиробництва 25%. Втеча останніх інвесторів. Держпозика на Чотири мільярди доларів під 17% річних. Які в дупу "виконані завдання президента"???
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І хоч би одна з тих задач була на благо і розвиток України. Ан ні. Все про баго ордло і мокшандії
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