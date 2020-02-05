 З поставлених президентом завдань Кабміну і ВР 30 виконано, 13 виконано частково і 9 не виконано, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.

"Видано два укази Президента щодо завдань уряду й парламенту з економічних та соціальних питань. 30 завдань виконано, 13 виконані частково або перебувають у процесі виконання, дев’ять завдань не виконано", – сказав Глава держави на початку зустрічі у вівторок.

Зокрема, за його словами, Міністерство розвитку громад та територій не виконало завдання щодо розробки законопроєкту про підвищення спроможності Агенції регіонального розвитку, щодо посилення конкурентоспроможності регіонів, забезпечення розробки та затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2028 роки.

Зеленський зазначив, що Міністерство енергетики та захисту довкілля не виконало завдання щодо укладення угоди про розподіл продукції та щодо запровадження системи інтегрованих дозволів на викиди забруднювальних речовин, а також щодо реформи Держекоінспекції.

"Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства не вжило заходів щодо зменшення нелегальної зайнятості та детінізації доходів населення. Міністерство інфраструктури не розробило законопроєкт про реформування залізничних перевезень", - наголошується в повідомленні.

Зеленський наголосив, що Верховна Рада досі не розглянула законопроєкти про внутрішній водний транспорт, про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо підвищення ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку, щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності.

Президент закликав уряд і парламент активізувати роботу.

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