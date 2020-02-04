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 Політика України
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Все про:Зеленський (4351) медицина (841) інфраструктура (102)

 Зеленський запропонував направити $2,9 млрд, отриманих від "Газпрому", на інфраструктурні проєкти і розвиток медицини

Президент України Володимир Зеленський запропонував спрямувати кошти в розмірі $2,9 млрд, які НАК "Нафтогаз України" отримав від "Газпрому" в рамках виконання російською компанією рішення Стокгольмського арбітражу, на реалізацію інфраструктурних проєктів і розвиток медицини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.

"Ми плануємо додатково спрямувати кошти на будівництво доріг - це наш інфраструктурний пріоритет, на інші інфраструктурні проєкти, на медичну сферу і енергоефективність. Один із планів - побудувати понад 200 прийомних відділень медичної допомоги по всій Україні", - зазначив він на нараді з представниками Кабінету міністрів і Верховної Ради.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173815
 
 
 Топ коментарі
 
Знаємо ми ваші проекти. Знов поїдеш до Оманії офшорити бабло.Зеленский предложил направить $2,9 млрд, полученных от "Газпрома", на инфраструктурные проекты и развитие медицины - Цензор.НЕТ 9548
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и 100 стадионов и 100 школ и 100 детсадов......
а хватит на 5 дворцов и 5 бассейнов и 5 причалов...а на яхты...уже...неа ))))
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Когда слышишь "дороги"и "медицина"-сразу понимаешь-будут красть! Особенно на дорогах,недаром вся строительная мафия в друзьях у руководителей ОПы.
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Знаємо ми ваші проекти. Знов поїдеш до Оманії офшорити бабло.
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"Читаю, вроде "перемога", пригляделся- "зрада!" (порохобот)
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Патамушта брехуну ніхто вже не вірить.
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будем справедливы- Общая явка 21 апреля составила 62,09% без учета избирательных участков за пределами страны. Скажем так 4% + порохоботы с "Цензора" Зеленський запропонував направити $2,9 млрд, отриманих від "Газпрому", на інфраструктурні проєкти і розвиток медицини - Цензор.НЕТ 6883
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Не, я имел в виду выборы в Раду ) Там явка 49% была
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точно, на выборах же определился процент украинской "элиты"))
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Тратить бабки к которым не имеешь отношения, конечно перемога великая.))) А если бы при Порохе раком газпром не поставили откуда бы Бубочка на это бабосики брал, собак бы оптом продавали?)))
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Опять дороги к родычам будет строить и лечит свое слабоумие по оманам. Зеленський запропонував направити $2,9 млрд, отриманих від "Газпрому", на інфраструктурні проєкти і розвиток медицини - Цензор.НЕТ 8297
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Тобто тепер не бюджетний комітет пропонує, а ОП. Просто у зевладі не знають хто і за що відповідає.
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и 100 стадионов и 100 школ и 100 детсадов......
а хватит на 5 дворцов и 5 бассейнов и 5 причалов...а на яхты...уже...неа ))))
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Что строить , необходимо сохранить от Разрушения , то , что есть. А не закопать , что бы спрятать, без Надежды на Урожай, а если Урожай , то Свой и на своем огороде, - Буратино в помощь
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а вчителям на зарплату 4000 доларів? Знов збрехав!
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это просто выборы , он жэ не лох.
.
как избиратели...
ему 42 года
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а чем будем возвращать кредит который овощ взял у раши ?
этот долг не списали ! может все таки как-то порешать этот вопрос ?
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Когда слышишь "дороги"и "медицина"-сразу понимаешь-будут красть! Особенно на дорогах,недаром вся строительная мафия в друзьях у руководителей ОПы.
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ну звісно, він хоче ці гроші на ордло кинути, брехлива потвора!!
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Зеленскай:
"Предлагаю направить деньги на инфраструктурных проекты и в медицину."
Помощник:
"А почему именно туда?"
Зеленский:
"В медицине, там пилы такие есть, говорят, что лучшие - хи-рур-ги-чес-кие! А "инфрастуктурные" - просто слово... такое весомое... умное!"

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Так... Маме Коболева 300 млн премии, 500 млн "Нафтогаз" уже потратил, согласно их заяве пару дней тому... Не сходится цыхверка!
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Ділити не проблема, проблема заробити! При Гончаруку (Зеленському) заробляємо як повія під москалем! Скоро здачу нічим давати буде!!! Поверніть Гройсмана, уроди!!!
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Зенелейсские СПАСЛИ ГАЗПРОМ , а значит и роССию !
.
Зенелейсские--не лохи , КАК ИИХ ИЗЬЕРАТЕЛИ,,
,
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Надо все Коболеву с Витренко отдать, бедствуют...))
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пфф, предложил он, а кто сказал, что нафтогаз ему подчиняется?
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Они там все - идиоты?! "90% пенсіонерів лягають в лікарню, щоб відпочити від домашніх справ і безкоштовно поїсти, заощадивши на продуктах. Це ще називається дармоїдство. І заради цього ми повинні витрачати мільйони бюджетних коштів? ", - заявив заступник міністра охорони здоров'я Михайло Мальцев
Зеленський запропонував направити $2,9 млрд, отриманих від "Газпрому", на інфраструктурні проєкти і розвиток медицини - Цензор.НЕТ 7625
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Эти деньги лучше потратить на закупку военной авиации или ПВО !Башкой думай !
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У него в башке туман, сказал гончарук, а думает за него "бабушка Беня"
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Зеленский, так за время слуг не знаю кого - куда нибудь уже инвестировано, в смысле в государство, или только бла-бла-бла?
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Не треба тут розпилюватись... зразу на рахунки бєні.. в Оман,наприклад... а то втратиш на комісії...треба якось мислити по-державному...а то прийдеться літати знову...а кремлівські дружбани знову грохнуть боїнг ...а іранцям ці ваші іграшки можуть о-с-то-пи-здіти.
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Так вроде один раз уже куда-то направили, или решили еще раз подать новость как будто впервые.
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В українській мові нема слова "проєкти".
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На бамбас гроші віддасть, бо він же не лох будувати дороги та лікарні.
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Не буде ніяких "проєктів", і проектів не буде - розкрадуть, та й по всьому.
Корумпована рябошапківська прокуратура забезпечить логістичну підтримку.
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тормоз-наркоман... Уже часть этих денег была направлена на затыкивание дыр бюджета ещё прошлого года.
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Там дірка в десять разів ширша, її трьома лярдами не заткнеш.
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Отличный президент. А бывший властолюбивый свин нашел бы этим деньгам место получше, а именно - свой карман!
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Быть не может! )) Я Вам больше скажу: четыре чобота - две пары!
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Точно, а вісім - чотири пари, особливо, якщо всі - ліві.
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