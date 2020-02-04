 Зеленський запропонував направити $2,9 млрд, отриманих від "Газпрому", на інфраструктурні проєкти і розвиток медицини

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.
"Ми плануємо додатково спрямувати кошти на будівництво доріг - це наш інфраструктурний пріоритет, на інші інфраструктурні проєкти, на медичну сферу і енергоефективність. Один із планів - побудувати понад 200 прийомних відділень медичної допомоги по всій Україні", - зазначив він на нараді з представниками Кабінету міністрів і Верховної Ради.
а хватит на 5 дворцов и 5 бассейнов и 5 причалов...а на яхты...уже...неа ))))
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как избиратели...
ему 42 года
этот долг не списали ! может все таки как-то порешать этот вопрос ?
"Предлагаю направить деньги на инфраструктурных проекты и в медицину."
Помощник:
"А почему именно туда?"
Зеленский:
"В медицине, там пилы такие есть, говорят, что лучшие - хи-рур-ги-чес-кие! А "инфрастуктурные" - просто слово... такое весомое... умное!"
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Зенелейсские--не лохи , КАК ИИХ ИЗЬЕРАТЕЛИ,,
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Корумпована рябошапківська прокуратура забезпечить логістичну підтримку.