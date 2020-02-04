 Зеленський запропонував направити $2,9 млрд, отриманих від "Газпрому", на інфраструктурні проєкти і розвиток медицини

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.

"Ми плануємо додатково спрямувати кошти на будівництво доріг - це наш інфраструктурний пріоритет, на інші інфраструктурні проєкти, на медичну сферу і енергоефективність. Один із планів - побудувати понад 200 прийомних відділень медичної допомоги по всій Україні", - зазначив він на нараді з представниками Кабінету міністрів і Верховної Ради.

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