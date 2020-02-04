 "Етичний кодекс депутата" Рада ухвалить у 2021 році, - Разумков

Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков 4 лютого під час ток-шоу "Пульс" в ефірі телеканалу "112 Україна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Верховна Рада починає працювати за планом законодавчої діяльності, тобто він зараз доформується і найближчим часом ми побачимо той план або деякі його складові, за якими працюватиме ВР дев'ятого скликання наступного року. Одним із законопроєктів, які будуть внесені в цей план, і є так званий "Кодекс етики і честі народного депутата України", - зазначив Разумков.
Раніше, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія інформував про те, що фракція "Слуга народу" вирішила розробити етичний кодекс члена фракції.
Харакири там предусмотрено? Самураи вы наши обрезанные.
хотя есть там один пункт для наших депутатов...Кто не работает, тот не ест
У нас на законы ложили, все кому не лень у власти, а кодексы эти....
на его основе был создан его аналог - моральный кодекс строителя каммунизма.
на обломках этого морального кодекса - этический кодекс депутата.
))
"Не дрочити", "анал - табу" (чи навпаки не табу?), "собаки не валюта"...
Трясця. От ми жартуємо, а вони ж можуть взяти і на серйозних борщах таке напейсати!
І регіт, і встид (особливо якщо у світі дізнаються...)
Давайте ще моралфагів починайте з себе корчити. Зебільна біомаса дармоїдів, яка навіть не розуміє, що вона робить у цій сесійні залі або комітеті.
эпическиеэтические...
...
Кодекс, пробачте, ЧОГО?! Що там у "слуг народа"?
за что зебилы ни возьмутся
всё превращается в говно
а если за говно берутся
то просто тратят меньше сил
Дальше ? Мадагаскар покажется раем на земле , бо на том острове пиратов 17 века последние 70 лет никакой войны не было и соседа типа "братского" шовиниста-имперца ... Но и ту съели мировые акулы капитала без закуски и на брекфаст ...