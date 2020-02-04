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 Політика України
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Все про:етика (9) Разумков Дмитро (367)

 "Етичний кодекс депутата" Рада ухвалить у 2021 році, - Разумков

Верховна Рада планує розробити "Кодекс етики і честі народного депутата України" та включити його одним із законопроєктів у план законодавчої діяльності на 2021.

Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков 4 лютого під час ток-шоу "Пульс" в ефірі телеканалу "112 Україна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Верховна Рада починає працювати за планом законодавчої діяльності, тобто він зараз доформується і найближчим часом ми побачимо той план або деякі його складові, за якими працюватиме ВР дев'ятого скликання наступного року. Одним із законопроєктів, які будуть внесені в цей план, і є так званий "Кодекс етики і честі народного депутата України", - зазначив Разумков.

Раніше, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія інформував про те, що фракція "Слуга народу" вирішила розробити етичний кодекс члена фракції.

Читайте також: РСУ оновить Кодекс етики суддів та Правила поведінки працівників апарату судів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173814
 
 
 Топ коментарі
 
Цей етичний!!! Кодекс буде писати Яременко, Брагар і вочевидь Ківа?
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А когда ЭРОТИЧЕСКИЙ ? Мы с Кивой нервничаем !
"Этический кодекс депутата" Рада примет в 2021 году, - Разумков - Цензор.НЕТ 5554



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Етику та честь будуть шукати у СН? У мавп більше етики та честі, ніж у кнопкодавів із СН.
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Цей етичний!!! Кодекс буде писати Яременко, Брагар і вочевидь Ківа?
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Верховная Рада планирует разработать "Кодекс этики и чести народного депутата Украины"

Харакири там предусмотрено? Самураи вы наши обрезанные.
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А поки зедепутати готують законопроект... "Этический кодекс депутата" Рада примет в 2021 году, - Разумков - Цензор.НЕТ 269
"Этический кодекс депутата" Рада примет в 2021 году, - Разумков - Цензор.НЕТ 5393
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"Этический кодекс депутата" Рада примет в 2021 году, - Разумков - Цензор.НЕТ 7187 А шо такое, турборежим весь в передеж ушел? "Этический кодекс депутата" Рада примет в 2021 году, - Разумков - Цензор.НЕТ 6674
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А когда ЭРОТИЧЕСКИЙ ? Мы с Кивой нервничаем !
"Этический кодекс депутата" Рада примет в 2021 году, - Разумков - Цензор.НЕТ 5554



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Етику та честь будуть шукати у СН? У мавп більше етики та честі, ніж у кнопкодавів із СН.
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Прям кодекс строителей коммунизма "Этический кодекс депутата" Рада примет в 2021 году, - Разумков - Цензор.НЕТ 9231
хотя есть там один пункт для наших депутатов...Кто не работает, тот не ест "Этический кодекс депутата" Рада примет в 2021 году, - Разумков - Цензор.НЕТ 9231
У нас на законы ложили, все кому не лень у власти, а кодексы эти....
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вначале был декалог.
на его основе был создан его аналог - моральный кодекс строителя каммунизма.
на обломках этого морального кодекса - этический кодекс депутата.
))
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Так, це є саме та "відрижка свокового рабства" про яку нещодавено казав воїн Зігфрід. Це вироджене плем'я перевези хоч на Марс, та вони і там намагатимуться свій комунізм будувати, бо "разруха нє в туалєтах, а в головах", і це гоніво в них відбувається на повному серйорзі.
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Та до 21 года Они , то есть депутаты уморят всех своими Выступлениями , у их все это выходит экспромтом , что ни День , то новая глава в Кодекс.
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Бугагував вголос, прочитавши заголовок новини. Бо одразу уявив, ЯКІ пункти мають бути у цьому "кодексе строителя хрен-пойми-чего" "Етичний кодекс депутата" Рада ухвалить у 2021 році, - Разумков - Цензор.НЕТ 3396
"Не дрочити", "анал - табу" (чи навпаки не табу?), "собаки не валюта"...
Трясця. От ми жартуємо, а вони ж можуть взяти і на серйозних борщах таке напейсати!
І регіт, і встид (особливо якщо у світі дізнаються...)
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Набрали московітського бидла невихованого ні в родині ні в школі, тепер їм закони не допоможуть, бо бидло і здохне бидлом.
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цирк уехал а клоуны остались и поселились в парламенте)))
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а обичнимі етічєскімі нормамі дєпутати нє хотят пользовацца???
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не, им как больным на голову, послабления нужны
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Сподіваюся, що цей кодекс буде приймати вже новий склад Верховної Ради
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Ойц! Не смішить наші капці!

Давайте ще моралфагів починайте з себе корчити. Зебільна біомаса дармоїдів, яка навіть не розуміє, що вона робить у цій сесійні залі або комітеті.
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"Кодекс этики и чести народного депутата Украины", - отметил Разумков.

...
Кодекс, пробачте, ЧОГО?! Що там у "слуг народа"?
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Набрал Разумков сексуальных маньяков и хронических лгунов и давай из них лепить депутатов.
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Знайшов віршик у мережі, трохи переробив - і вуаля:

за что зебилы ни возьмутся
всё превращается в говно
а если за говно берутся
то просто тратят меньше сил
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Та не треба нічого вигадувать! У 1961 році прийняли програму КПРС,де містився моральний кодекс будівника комунізму. Казали тоді,що його передрали з Біблії - 10 заповідей Христових.Ще в школі примушували заучувати напам`ять як вірші.Так шо вперед до Біблії! А іудеям.мусульманам та іншим віруюиім прийдеться з цим змиритися.
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Ну нарешті! А то я все думаю ну чого ж Слугам народу не вистачає для повного ототожнення ї совком." Морального кодекса строитєля комуризма". Хух, тепер все...
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Эти из "ПродамСвоюСтрануПродамСвоюЖенуПродамСвоюСобаку" так и не поняли , что дай Бог ещё год протянуть Украине как государству ... Не понимают даже элементарного - что с такими судьями , такими олигархами , такими чинушами-крахоборами , таким пузатым генералитетом в армии , с таким президентом-подростком орока лет от роду и с юниор-кабмином стране осталось максиму год другой .
Дальше ? Мадагаскар покажется раем на земле , бо на том острове пиратов 17 века последние 70 лет никакой войны не было и соседа типа "братского" шовиниста-имперца ... Но и ту съели мировые акулы капитала без закуски и на брекфаст ...
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