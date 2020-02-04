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Все про:перепис населення (52) статистика (229) Держстат (84) Дмитро Дубілет (80)

 Дубілет сфальсифікував результати електронного перепису, - Український центр громадських даних. ІНФОГРАФІКА

Аналітики порівняли дані електронного перепису, представлені Кабміном наприкінці січня, і Державної служби статистики. Вони виявили, що дані за всіма пунктами ідентичні, тільки результати Кабміну помножено на 0,888. Це змушує їх припустити фальсифікацію.

Порівняти результати електронного перепису з даними Держстату вирішили співробітники Українського центру громадських даних, інформує Цензор.НЕТ.

"Важко пояснити причину такого бажання, але вирішили ми подивитися, наскільки статево-вікова структура населення, представлена ​​в "Оцінці...", корелює з даними, які містить цей сайт Державної служби статистики України", - сказано в повідомленні на сайті організації.

Представники Центру виявили, що і в представлених Дубілетом результатах електронного перепису, і в офіційних даних Держстату дотримується приблизно однакове співвідношення між статево-віковими групами.

Дубілет сфальсифікував результати електронного перепису, - Український центр громадських даних 01

"І тут закралася підозра. А що, якщо ніякої "екстраполяції" насправді не було? А було тупо множення даних Держкомстату на коефіцієнт 0,888 (або 88,8%)? А незначні відмінності у співвідношеннях - це лише результат округлення (тому що не комільфо вказувати у висновку, у нас 8110 378,392 (триста дев'яносто дві тисячні) осіб підраховано)", - припустили дослідники.

Дубілет сфальсифікував результати електронного перепису, - Український центр громадських даних 02

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Помноживши дані Держстату на 0,888, вони отримали результати, які практично збігаються з результатами електронного перепису. Результат, за їхніми словами, не збігся тільки для однієї статево-вікової групи - жінок 15-24 років (1 млн 741 тис. осіб замість 1 млн. 740 тис. осіб).

Дубілет сфальсифікував результати електронного перепису, - Український центр громадських даних 03

"Отже, підіб'ємо підсумки. По-перше, п.Дубілет і його команда сфальсифікували загальнонаціональне дослідження, свідомо ввівши в оману всю Україну. По-друге, зробили це тупо і безглуздо", - вважають в Українському центрі громадських даних.

Нагадаємо, населення України, згідно з даними так званого електронного перепису станом на 1 грудня 2019 року, становить 37 млн ​​289 тис. осіб. Ця цифра враховує тільки чисельність населення на підконтрольній українській владі території України, тобто в неї не ввійшли жителі окупованих територій та окупованого Криму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173812
 
   
 Топ коментарі
 
Даже в том одном "пункте" он просто округлил с отбрасыванием. Трындец, конечно! "Диджитализация" зеленых соплей в действии!
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позорники... и тут обосрались.
с платежками за газ - обосрались
с собаками - обосрались
с эрдоганом - обосрались

везде. везде где они прикасаются - все превращается в говно. потому что они сами - полные жопы
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Ну вот и подтверждаются сделанное мной ранее предположение, что данная перепись спланированная фальсификация с заниженными цифрами. А через год "увеличенное население" будет самой главной заслугой бубочки.
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Нет. Увеличение населения ему не нужно. Ему нужно увеличение ВВП на человека, а для этого цифры нужно было подкорректировать. У меня были предположения, что никакой переписи не было вообще, а результаты просто подогнали под требуемые значения (+- миллион). Но чтобы это сделали так тупо, даже я не ожидал. А сынок дубилет точно в папашу пошел?
Кстати, цифра получилась приблизительно такая же, как я и предполагал. Но я на свои предположения миллионы из бюджета не расходовал...
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Вы не осознаёте глубину порока. Сегодня занизив цифры он отчитывается об увеличении ВВП от своего "чуткого руководства" всего лишь за неполный год, завтра, когда все вокруг ему начнут зраду в глотку запихивать - оно заявит, что Порох всех гноил, а он первый през, который увеличил население страны, и все его просёры должны померкнуть перед этим фактом.
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Цей, так званий, електронний перепис проводився з метою, скоротити кількість депутатів у ВР до 300. Сьогодні коли поставили на голосування це питання у Раді то якраз і посилались на результат Дубілета. Самі слуги не дуже повірили цьому "перепису", бо за скорочення депутатів проголосувало всього 194 слуги, решту голосів підкинув жопоблок. Таким чином у Раді вимальвується нова ширка: старі риги в жопоблоці + молоді риги в шкурі слуг.
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Та ну))) Наперсточники профи, а эти рукожопы))) Даже смухлевать нормально не смогли)
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не любить цього учня вчітелька)))) загнобила ні за що!!! ))))
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Чому--русККА я? З чого ти взяв?Турецька.Але-в Україні.Бо ми такі!
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Не обязательно русская. Моей дочке училка по алгебре в Скандинавской гимназии (Киев) 5 лет назад понизила оценку на 1 балл за то, что дочка !не поставила запятую в тексте ответа (такого как на картинке)!
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она лихорадочно думает. возможно, до неё постепенно доходит, что ей лучше жевать.
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Щось видумає,щоб кацапам вигідніше було і щоб принизити Україну.
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Через 2 месяца год будет,как их выкинули,а ты "поверну".
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Да сидит такая ракалия в Харькове-множитель курва!
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Даже в том одном "пункте" он просто округлил с отбрасыванием. Трындец, конечно! "Диджитализация" зеленых соплей в действии!
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Це просто тупе тиренря державних коштів. Не в стачає навіть інтелекту красти розумно. Тупі. Зате нахабні.
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Да шулеров хоть можно просчитать,а вот клованов не знаешь толи смеятся толи плакать после смеятся
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З якого віку, на думку Дуб-білета, діти володіють смартфонами? І до якої вікової категорії він відніс сім-картки платіжних терміналів, автосигналок та різних приладів обліку? Він брав до уваги лише активовані сімки чи усі випущені?
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Текст прочитайте. Он вообще ничего не принимал во внимание. Он просто все цифры Госстата умножил на один и тот же коэффициент, кое-где округляя итоговый результат, а кое-где сам коэффициент. Вы верите в то, что результат просто мог совпасть по всем группам сразу? Я нет. Теперь у меня все подозрения по поводу Дубилета развеялись. Он тоже тупой. Я предполагал, что никакой переписи не было, но я даже не мог предположить, что он поступит так глупо.
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Це я зрозумів відразу. Просто вирішив постібатися з його "діджиталізованих підрахуйків".
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Зебилы, ну и что что коричневое, хавайте Дубилет сфальсифицировал результаты электронной переписи, - Украинский центр общественных данных - Цензор.НЕТ 2469
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Ні на да чілав"єка-гєнєя лаять за їво хвамільєйо (украЬІнскає).
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Как неожыданно то! Никогда такого небыло...и вот опять!
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фальсифікатори обвинувачують фальсифікаторів! сподіваємось що - на -, = +!
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Нужно просто взять всё и умножить ! 😁 Собака делила, а кот умножает ! 😸
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устал уже смеяться..

Прекратите...
Куда там Кварталу 95...
В жизни у Зе смешнее выходит...
Так смеясь и въедем в бетонную стену...- уже близко..
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***
авто с растерявшейся женщиной за рулем несется в бетонную стену...
остается какая-то пара метров... и вдруг сидящий рядом с ней мужик резко дергает ручник... и автомобиль замирает в сантиметрах от смертоносной преграды...
сидящие в салоне начинают его благодарить, а мужик:
- да ладно вам! я ж летчик-истребитель.... просто у меня в кабине... в этом месте...
находится рычаг катапультирования...
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Треба було писанути "_ісьпєтатьєль",бо пес його знає чи кацапи ставлять катапульти винищувачам...
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а у анекдоті може бути що завгодно))) тому звиняйте...
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Всьйо пойняв.Проста взпомьнєлася ********** "Мамкє їшь чьйо радять".
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Лео Кот

Дубилет сфальсифицировал результаты электронной переписи, - Украинский центр общественных данных - Цензор.НЕТ 8859 Так смеясь и въедем в бетонную стену...- уже близкоВ таку? Дубилет сфальсифицировал результаты электронной переписи, - Украинский центр общественных данных - Цензор.НЕТ 446

Дубилет сфальсифицировал результаты электронной переписи, - Украинский центр общественных данных - Цензор.НЕТ 2426
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По вставленному плохому фото Дубилета к нему предвзятое отношение ,да и непонятно на какихэкспертов ссылка , которая опровергает статистику Дубилета .
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А какая разница? Раз люди говорят - значит правда!
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чуркин те привет передаёт, зовёт в гости. ты не задерживайся
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У Вас что-то жёлтое с глаз стекает, божья роса?
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А ти сам не можеш перепровірити? Якщо ти в школі не вчився, то підказую: треба просто поділити цифри Дубілета на 0,888 і порівняти з цифрами на сайті Держкомстату...
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Брехня, манипуляции, воровство и корупция при ЗЕленскам достигли просто рекордных показателей за всю историю Украины.
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А щодо популярності СН у Рахункова та іншої подібної соціології? Здається, що це теж треба перевіряти.
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Шикарна обмовка! Дубілет сфальсифікував результати електронного перепису, - Український центр громадських даних - Цензор.НЕТ 8956
Захочеш навмисно - не вийде.
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позорники... и тут обосрались.
с платежками за газ - обосрались
с собаками - обосрались
с эрдоганом - обосрались

везде. везде где они прикасаются - все превращается в говно. потому что они сами - полные жопы
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Гірькєн такі правь.
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Перепись сегодня---бабло на ветер! Долго печатать---думаю поймёт народ о чём. Каждый день у нас в род-домах выдают свидетельства о рождении. Каждый день каждому кому 16 лет выдают первый паспорт. Каждый день на пенсию уходят люди и каждый день Пенс-фонд прекращает выдавать пенсию---по понятной причине. Сколько людей в ВСУ, СБУ, МВД и прочих силовых структурах---запросто знают точно всегда. Сколько выдано загранпаспортов тем кто пока выехал и не вернулся с работы допустим---та запросто среднюю можно за неделю вывести. Кого считать???
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Борис Дородный 1bb0013f Так перепись проводят не только для того, чтобы пересчитать количество людей, но и узнать состав семей, образование, где и кем люди работают и т .д.
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Там сразу ведь печатал что много тут всякого. Это ясно что кто, где, почём, и нахрена надо или нет. Тут ведь фактор войны есть. Перемещение людей слишком большое и частое---среднее не выведешь. В стабильной стране это важно. И конечно же социальная составляющая при переписи главная. Ну нет смысла пока это делать.
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эта фейковая "перепись" нужна только для одного - инициировать изменения в Конституции
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Все нормально, они посчитали только тех кто живет на подконтрольно территории...
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Секта свідків брехливої зелені св.Бубочки. Дубилет сфальсифицировал результаты электронной переписи, - Украинский центр общественных данных - Цензор.НЕТ 5336
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Зе-власти никогда не обсырались... И вот, ОПЯТЬ!

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то есть чувак тупо взял данные с сайта, а бабло за перепись распилил
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Як помру, ховайте, милі,
Без шуму та овацій.
З плюшкою на могилі,
З пропелером в сраці.

Щоб дивився я з вершини
На Дніпрові хвилі,
І бачив, як ДУБІЛЕТ
Летить з України !!!…
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повысить зарплату в два раза этому господину
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Все эти танцы с бубнами, вокруг переписи населения, которую не хотел проводить ни Порошенко, ни эти, сводятся только к одному - людей осталось мало и это надо скрыть любой ценой. Поэтому Дубилет назвал завышенные цифры, а "Украинский центр общественных данных" и того больше.
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сборище имбецилов зебобиков опять в говне. ))))
зашквар за зашкваром)))
похоже янелоха никто в его команде не котирует, кто как хочет так и дрочит))))
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якби дрочили тільки в середині країни, то хєр з ним, на то він і клоун... да й любителям шари був би якийсь урок... але його дрючить ху*ло, а тут вже не до сміху...
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Оооо, теперь я ЗНАЮ, что такое ЗЕ-диджилитализация:
Екселевская табличка с единственной формулой:
'=ОКРУГЛ(A2*0.888)'

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Плевать на эти все "опросы" и "соцопросы" - это по жизни вранье. Самая классная тема упомянутая в статье - это та самая "служба госстатистики"(реальные кровосиси на теле предприятий с карательными функциями).
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А что вы хотели от людей набранных на госслужбу на улице и окончивших вечернюю школу.
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Когда у тебя на бумаге на 5 млн. меньше , всегда во время выборов можно отбросить те голоса, которые против тебя, а нужные оставить. Так ты будишь в выигрыше всегда.
А махлевать они все в Привате Коломойского научились отменно.
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скільки там лярдів вони хотіли за перепісь???
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Круто. Таких случайных совпадений не бывает.
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Коломойський цього Дубілета ********** у крісло прем'єр-міністра. Уявляю який економічний бум почнеться.
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Після 5 тисяч долярів у конвертах, підробка статистичних даних виглядає дрібницею.
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Три восьмёрки это хорошо. Ещё лучше четыре восьмёрки, это означает что есть свет в конце тоннеля.
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нЄ нЭ ... 8 - jидовское число ... вот и вся математика
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Не, Дубилет не тупой. Он умный. Тупой - это тот, кто его избрал.
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Хочу лишь заметить , что из всего кабмина именно Дубилет и может быть назван профессионалом . Осталное -- откровенная шелупонь , которым и собачью конуру поручить стеречь я бы не решился !

Но он этот проффи оказался на поверку жуликоватым !
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Комментарий из его Фейсбука:
"Подивіться оригінальний документ, слайд "Подальші плани" де "оцінка статево-вікового розподілу" запланована на березень 2020. Той графік в презентації суто для демонстрації що таке цей розподіл."

Зря на парня налетели.
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подведя пидсумок выходит ******** дуплетом
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а вообщето это подляна со стороны этого самого центра надож было както созвониться забить
стрелку порешать тему........ какието неопытные попались сразу выложили на всеобщее осмея-
ние........ неправильные посоны кароче
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