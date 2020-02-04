 Дубілет сфальсифікував результати електронного перепису, - Український центр громадських даних. ІНФОГРАФІКА

Порівняти результати електронного перепису з даними Держстату вирішили співробітники Українського центру громадських даних, інформує Цензор.НЕТ.

"Важко пояснити причину такого бажання, але вирішили ми подивитися, наскільки статево-вікова структура населення, представлена ​​в "Оцінці...", корелює з даними, які містить цей сайт Державної служби статистики України", - сказано в повідомленні на сайті організації.

Представники Центру виявили, що і в представлених Дубілетом результатах електронного перепису, і в офіційних даних Держстату дотримується приблизно однакове співвідношення між статево-віковими групами.

"І тут закралася підозра. А що, якщо ніякої "екстраполяції" насправді не було? А було тупо множення даних Держкомстату на коефіцієнт 0,888 (або 88,8%)? А незначні відмінності у співвідношеннях - це лише результат округлення (тому що не комільфо вказувати у висновку, у нас 8110 378,392 (триста дев'яносто дві тисячні) осіб підраховано)", - припустили дослідники.

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Помноживши дані Держстату на 0,888, вони отримали результати, які практично збігаються з результатами електронного перепису. Результат, за їхніми словами, не збігся тільки для однієї статево-вікової групи - жінок 15-24 років (1 млн 741 тис. осіб замість 1 млн. 740 тис. осіб).

"Отже, підіб'ємо підсумки. По-перше, п.Дубілет і його команда сфальсифікували загальнонаціональне дослідження, свідомо ввівши в оману всю Україну. По-друге, зробили це тупо і безглуздо", - вважають в Українському центрі громадських даних.

Нагадаємо, населення України, згідно з даними так званого електронного перепису станом на 1 грудня 2019 року, становить 37 млн ​​289 тис. осіб. Ця цифра враховує тільки чисельність населення на підконтрольній українській владі території України, тобто в неї не ввійшли жителі окупованих територій та окупованого Криму.