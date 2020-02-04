 Дубілет сфальсифікував результати електронного перепису, - Український центр громадських даних. ІНФОГРАФІКА

Порівняти результати електронного перепису з даними Держстату вирішили співробітники Українського центру громадських даних, інформує Цензор.НЕТ.
"Важко пояснити причину такого бажання, але вирішили ми подивитися, наскільки статево-вікова структура населення, представлена в "Оцінці...", корелює з даними, які містить цей сайт Державної служби статистики України", - сказано в повідомленні на сайті організації.
Представники Центру виявили, що і в представлених Дубілетом результатах електронного перепису, і в офіційних даних Держстату дотримується приблизно однакове співвідношення між статево-віковими групами.
"І тут закралася підозра. А що, якщо ніякої "екстраполяції" насправді не було? А було тупо множення даних Держкомстату на коефіцієнт 0,888 (або 88,8%)? А незначні відмінності у співвідношеннях - це лише результат округлення (тому що не комільфо вказувати у висновку, у нас 8110 378,392 (триста дев'яносто дві тисячні) осіб підраховано)", - припустили дослідники.
Помноживши дані Держстату на 0,888, вони отримали результати, які практично збігаються з результатами електронного перепису. Результат, за їхніми словами, не збігся тільки для однієї статево-вікової групи - жінок 15-24 років (1 млн 741 тис. осіб замість 1 млн. 740 тис. осіб).
"Отже, підіб'ємо підсумки. По-перше, п.Дубілет і його команда сфальсифікували загальнонаціональне дослідження, свідомо ввівши в оману всю Україну. По-друге, зробили це тупо і безглуздо", - вважають в Українському центрі громадських даних.
Нагадаємо, населення України, згідно з даними так званого електронного перепису станом на 1 грудня 2019 року, становить 37 млн 289 тис. осіб. Ця цифра враховує тільки чисельність населення на підконтрольній українській владі території України, тобто в неї не ввійшли жителі окупованих територій та окупованого Криму.
Кстати, цифра получилась приблизительно такая же, как я и предполагал. Но я на свои предположения миллионы из бюджета не расходовал...
Дебилет
Прекратите...
Куда там Кварталу 95...
В жизни у Зе смешнее выходит...
Так смеясь и въедем в бетонную стену...- уже близко..
авто с растерявшейся женщиной за рулем несется в бетонную стену...
остается какая-то пара метров... и вдруг сидящий рядом с ней мужик резко дергает ручник... и автомобиль замирает в сантиметрах от смертоносной преграды...
сидящие в салоне начинают его благодарить, а мужик:
- да ладно вам! я ж летчик-истребитель.... просто у меня в кабине... в этом месте...
находится рычаг катапультирования...
Так смеясь и въедем в бетонную стену...- уже близкоВ таку?
картинка прямо в точку..
Захочеш навмисно - не вийде.
с платежками за газ - обосрались
с собаками - обосрались
с эрдоганом - обосрались
везде. везде где они прикасаются - все превращается в говно. потому что они сами - полные жопы
Без шуму та овацій.
З плюшкою на могилі,
З пропелером в сраці.
Щоб дивився я з вершини
На Дніпрові хвилі,
І бачив, як ДУБІЛЕТ
Летить з України !!!…
зашквар за зашкваром)))
похоже янелоха никто в его команде не котирует, кто как хочет так и дрочит))))
Екселевская табличка с единственной формулой:
'=ОКРУГЛ(A2*0.888)'
А махлевать они все в Привате Коломойского научились отменно.
Но он этот проффи оказался на поверку жуликоватым !
"Подивіться оригінальний документ, слайд "Подальші плани" де "оцінка статево-вікового розподілу" запланована на березень 2020. Той графік в презентації суто для демонстрації що таке цей розподіл."
Зря на парня налетели.
стрелку порешать тему........ какието неопытные попались сразу выложили на всеобщее осмея-
ние........ неправильные посоны кароче