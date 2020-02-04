 "Ми тут, бо вони на небі" - в залі ВР на відкритті третьої сесії вивісили банер із портретами Небесної Сотні. ФОТО ДНЯ

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Юрчишин зазначив: "І хай всілякі портнови, лукаші та інші бужанські сходять слиною. Прикро, що їх не дотисли згідно з законом з 2014 і до сьогодні. Але це не привід опускати руки".
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Юрчишин зазначив: "І хай всілякі портнови, лукаші та інші бужанські сходять слиною. Прикро, що їх не дотисли згідно з законом з 2014 і до сьогодні. Але це не привід опускати руки".
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https://censor.net.ua/news/3168068/za_schet_ukrainy_spasen_gazprom_a_znachit_i_rossiya_es_o_podpisanii_kontrakta_na_tranzit_gaza_mejdu
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https://www.youtube.com/watch?v=SvGlVREs698&feature=share
СОВСЕМ!!!
Откуда вот "это" взялось после 6 лет войны?