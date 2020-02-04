 "Ми тут, бо вони на небі" - в залі ВР на відкритті третьої сесії вивісили банер із портретами Небесної Сотні. ФОТО ДНЯ

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Юрчишин зазначив: "І хай всілякі портнови, лукаші та інші бужанські сходять слиною. Прикро, що їх не дотисли згідно з законом з 2014 і до сьогодні. Але це не привід опускати руки".

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