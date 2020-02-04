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Все про:банер (15) ВР (5711) Голос партія (128)

 "Ми тут, бо вони на небі" - в залі ВР на відкритті третьої сесії вивісили банер із портретами Небесної Сотні. ФОТО ДНЯ

Народний депутат України Ярослав Юрчишин пояснив мотиви, з якими фракція партії "Голос" вивісила цей банер у сесійній залі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Юрчишин зазначив: "І хай всілякі портнови, лукаші та інші бужанські сходять слиною. Прикро, що їх не дотисли згідно з законом з 2014 і до сьогодні. Але це не привід опускати руки".

Ми тут, бо вони на небі - в залі ВР на відкритті третьої сесії вивісили банер із портретами Небесної Сотні 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173810
 
   
 Топ коментарі
 
Жопоблок и СН небось покрючило.
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За це голосували 73 % населення території України.
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За счет Украины спасен "Газпром", а значит и Россия, - "ЕС" о подписании контракта на транзит газа между Украиной и РФ.

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https://censor.net.ua/news/3168068/za_schet_ukrainy_spasen_gazprom_a_znachit_i_rossiya_es_o_podpisanii_kontrakta_na_tranzit_gaza_mejdu

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За це голосували 73 % населення території України.
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Герої не вмрають!!!! А сявік на корпоративах!!! Ганьба!!!
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вибачаюсь за орфографію, але сявік, воно й в Білорусі сявік!
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Я потерял дар речи, что вы скажите , посмотрев это ?

https://www.youtube.com/watch?v=SvGlVREs698&feature=share
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А слов нет ...((((
СОВСЕМ!!!
Откуда вот "это" взялось после 6 лет войны? "Ми тут, бо вони на небі" - в залі ВР на відкритті третьої сесії вивісили банер із портретами Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 3438
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У меня нет слов . Это уже деградация ниже плинтуса?
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У меня другой вопрос , можно ли с такими построить благосостоятельную страну ?
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Просто ВСУ слишком хорошо выполнила свой долг, остановив сепаров , а где-то даже отбила захваченную территорию Украины и тем самым не дала этой тупой 73% быдломассе ( а именно такие, "уставшие от войны" отбросы, голосовали за зенедоразумение) полностью насладиться войной, прочувствовав это на своей шкуре.
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Никто из СН еще заяву в прокуратуру еще не накатал насчет глумления в ВР над памятью погибших беркутовцев и притеснения русского языка?
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о...ці ще й в суд печерний подадуть позов...рамок немає....
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правильно зробили...бо щось таки повинно нагадувати "монобольшинству" куди слід рухатись Україні...не в "мордор" як хоче "главній миратворец" -а в Європу...
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