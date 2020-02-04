 Вже завтра буде підписано меморандум про співпрацю з Deutsche Bahn, - Криклій

Про це в ефірі "Радіо НВ" розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Завтра приїжджає німецька делегація, і ми будемо підписувати документи з ними, меморандум вже про співпрацю, а не про розуміння. І, власне, ми будемо це в кілька етапів робити, ніхто не поспішає, щоб приймати наосліп рішення", - сказав Криклій.

Міністр підкреслив, що українська сторона повинна чітко розуміти, які вигоди отримає від цього співробітництва.

"Повинні бути конкретні показники, відповідальність, фінансова мотивація, фінансова відповідальність, що вони інвестують, на яких етапах. Ось коли ми всі ці речі опрацюємо, тоді ми зможемо сказати, який механізм це буде", - додав Криклій.

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Як повідомлялося, Міністерство інфраструктури України і Deutsche Bahn AG у швейцарському Давосі 22 січня підписали меморандум про взаєморозуміння задля подальшої співпраці в транспортній галузі та розвитку АТ "Укрзалізниця". Як підкреслив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, меморандум "не про приватизацію, і не про концесію, а про стратегічне партнерство". Він також зауважив, що країні необхідна така допомога для поліпшення ситуації на залізниці і реалізації її логістичного потенціалу.

Водночас щодо меморандуму Гончарук написав, що німецькі фахівці будуть реформувати управлінські механізми УЗ, а Україна повністю збереже за собою контроль над підприємством.

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