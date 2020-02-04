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Все про:Укрзалізниця (903) Криклій (71) Deutsche Bahn (3)

 Вже завтра буде підписано меморандум про співпрацю з Deutsche Bahn, - Криклій

У середу, 5 лютого, уряд планує підписати меморандум про співпрацю з Deutsche Bahn AG. Підписання документа проходитиме в кілька етапів.

Про це в ефірі "Радіо НВ" розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Завтра приїжджає німецька делегація, і ми будемо підписувати документи з ними, меморандум вже про співпрацю, а не про розуміння. І, власне, ми будемо це в кілька етапів робити, ніхто не поспішає, щоб приймати наосліп рішення", - сказав Криклій.

Міністр підкреслив, що українська сторона повинна чітко розуміти, які вигоди отримає від цього співробітництва.

"Повинні бути конкретні показники, відповідальність, фінансова мотивація, фінансова відповідальність, що вони інвестують, на яких етапах. Ось коли ми всі ці речі опрацюємо, тоді ми зможемо сказати, який механізм це буде", - додав Криклій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Deutsche Bahn допоможе "Укрзалізниці" в питаннях управління, - радник прем'єра Голик

Як повідомлялося, Міністерство інфраструктури України і Deutsche Bahn AG у швейцарському Давосі 22 січня підписали меморандум про взаєморозуміння задля подальшої співпраці в транспортній галузі та розвитку АТ "Укрзалізниця". Як підкреслив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, меморандум "не про приватизацію, і не про концесію, а про стратегічне партнерство". Він також зауважив, що країні необхідна така допомога для поліпшення ситуації на залізниці і реалізації її логістичного потенціалу.

Водночас щодо меморандуму Гончарук написав, що німецькі фахівці будуть реформувати управлінські механізми УЗ, а Україна повністю збереже за собою контроль над підприємством.

Читайте також: "В Deutsche Bahn можуть надати лише консультаційну допомогу "Укрзалізниці", проблем вони не розв’яжуть", - німецькі ЗМІ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173809
 
   
 Топ коментарі
 
немцы уже не знают как от вас откараскаться...
уже кричат - что только консультация и не более...а этот про свое))))
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с Сердючкой подпишите.. оспади...ЗААЧЕМ????
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Яке важливе досягнення! Потвори, без мізків, сподіваються що хтось їм надолужить недієздатність!
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немцы уже не знают как от вас откараскаться...
уже кричат - что только консультация и не более...а этот про свое))))
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Криклий, не "крикли" пока не перепрыгнул!
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с Сердючкой подпишите.. оспади...ЗААЧЕМ????
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Мало было подарить иностранцам два морских порта, львовский аэропорт, теперь и укрзализныцю хотим ....
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В 1941 р. німці не гукали, а вони прийшли, а зараз кличемо, а вони не йдуть. Як змінився світ...
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Яке важливе досягнення! Потвори, без мізків, сподіваються що хтось їм надолужить недієздатність!
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Теперь руководство Укрзализныцы будут на учёбу не в Трускавец ездить, а у сам Берлин-с!
Европа-с! Консультация-с!

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Гончарук об управлении напи... написал и озвучил преждевременно.
Ничего, зебы потерпят, ведь при уЗеленских на всё необходимо время, как они теперь заявляют...
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Это похоже новая серия Кварталов! Немцы уже официально заявили- никакого управления,а только консультации, к тому же за большие деньги! А это шапито продолжает роли по сценарию озвучивать. Не смешно,товарищ Криклий!
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Дойче бан в шоке от того, что зеленые ираздули из простого обещания немцев шото посоветовать дибилам.
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