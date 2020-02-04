 ДСНС просить водіїв найближчими днями не виїжджати з міст у зв'язку з погіршенням погодних умов

Як передає Цензор.НЕТ, своє звернення він опублікував у Фейсбуці.

"У зв'язку з оголошенням штормового попередження, закликаю водіїв і керівників автотранспортних підприємств утриматися від поїздок за межі міст до моменту ослаблення і припинення опадів і явищ у період з 7 по 9 лютого", - написав він.

Чечоткін додав, що суттєве ускладнення погодних умов очікується 5-го і 6 лютого на території всієї країни.

"Сильні дощі з переходом у мокрий сніг, хуртовини, ожеледиця на дорогах та пориви вітру з високою ймовірністю призводитимуть до порушення та припинення руху транспорту на дорогах і вулицях, ускладнюватимуть роботу підприємств енергетики і комунального господарства в центральних, східних, південних областях, у Кіровоградській, Дніпропетровської областей, на півдні Харківської, півночі Донецької та Луганської областей, а також у Києві", - зазначив він.

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