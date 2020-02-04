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 ДСНС просить водіїв найближчими днями не виїжджати з міст у зв'язку з погіршенням погодних умов

4 лютого голова Держслужби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін закликав водіїв найближчими днями утриматися від виїзду за межі населених пунктів без крайньої необхідності.

Як передає Цензор.НЕТ, своє звернення він опублікував у Фейсбуці.

"У зв'язку з оголошенням штормового попередження, закликаю водіїв і керівників автотранспортних підприємств утриматися від поїздок за межі міст до моменту ослаблення і припинення опадів і явищ у період з 7 по 9 лютого", - написав він.

Чечоткін додав, що суттєве ускладнення погодних умов очікується 5-го і 6 лютого на території всієї країни.

"Сильні дощі з переходом у мокрий сніг, хуртовини, ожеледиця на дорогах та пориви вітру з високою ймовірністю призводитимуть до порушення та припинення руху транспорту на дорогах і вулицях, ускладнюватимуть роботу підприємств енергетики і комунального господарства в центральних, східних, південних областях, у Кіровоградській, Дніпропетровської областей, на півдні Харківської, півночі Донецької та Луганської областей, а також у Києві", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дощ із мокрим снігом та ожеледиця: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173808
 
 
 Топ коментарі
 
Этой зимой пойдет снег?
ГСЧС просит водителей в ближайшие дни не выезжать из городов в связи с ухудшением погодных условий - Цензор.НЕТ 4519
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да, пойдет, завтра и после завтра даже полежит до понедельника но с понедельника опять дожди и +6 в Киеве по крайней мере
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да, пойдет, завтра и после завтра даже полежит до понедельника но с понедельника опять дожди и +6 в Киеве по крайней мере
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та лишь бы не как всегда на цвет абрикосы...
(и так чеснок уже на 10 см из почвы торчит, как.... как не надо было бы)))
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Пытаются напугать погодой протестующих против рынка земли во время войны. Но зеленая банда от судьбы не уйдет, за продажу того, что принадлежит Богу, Небо отберет у них детей и близких.
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Слава, еще бы торговцев хлебом линчевать. Святыней торгуют, окаянныя! ДСНС просить водіїв найближчими днями не виїжджати з міст у зв'язку з погіршенням погодних умов - Цензор.НЕТ 4115
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А в Швеции все ездят зимой и нет никаких просьб не ездить)))
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в Швеции снег из другого материала помягче, у нас такой что соль не берет и комунальщики не могут расчистить
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Ну да,а еще от снега не запускаются снегоуборочные машины,конечно если они есть патамучто кто то лавэ скердует вместо покупки парка,а еще у кого то руки из жопы по поводу отремонтировать а лутьше продать или пробухать гсм или зч,а еще проблемы с головой и родословной и все на отъ.....сь,и тд,снег ваще не приделах хоть рыхлый хоть пухлый хоть зеленый
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В швейцариї поволив сніг погода теж портиться
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а може збрехали, вони часто роблять це, сіноптики...)
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