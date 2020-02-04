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 Антикорупційний суд продовжив зобов'язання двом підозрюваним у справі "Роттердам+"

У вівторок, 4 лютого, слідча суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) продовжила термін дії зобов'язань ще двох осіб, підозрюваних в організації формули "Роттердам+".

Так, гендиректору "ДТЕК МЕРЕЖІ" зобов'язання продовжено на 2 місяці, уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС. Фігурант також зобов'язаний: прибувати до слідчого (детектива), прокурора і в суд на кожну вимогу; повідомляти детективу НАБУ, прокурору або суду про зміну свого місця проживання та/або роботи.

Ексначальнику відділу Управління енергетики НКРЕКП продовжені зобов'язання до 4 квітня 2020 року. Він також зобов'язаний дотримуватися покладених на нього процесуальних зобов'язань.

Читайте також: ВАКС заочно заарештував підозрюваного у справі "Роттердам +" колишнього заступника начальника управління НКРЕКП Бутовського, - САП

Антикорупційний суд продовжив зобовязання двом підозрюваним у справі Роттердам+ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокати ДТЕК у справі "Роттердам+" клопочуть про закриття кримінального провадження на основі судової експертизи

Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в рамках розслідування кримінального провадження за формулою "Роттердам+" в серпні 2019 року повідомило про підозру раднику директора "ДТЕК Східенерго" Лісовому та генеральному директору "ДТЕК Мережі" Гелюху.

8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьох осіб, причетних до введення так званої формули "Роттердам+", серед яких два менеджери компанії ДТЕК.

За версією слідства, представники групи приватних теплогенеруючих компаній вступили в змову з керівництвом НКРЕКП для включення в тариф на електроенергію, яку виготовляли ТЕС цієї групи, витрат, яких насправді не було, а саме - витрат на доставку і перевалку енергетичного вугілля в Україну з портів в Європі. Це, зі свого боку, призвело до зростання вартості всієї електроенергії і, як наслідок, зростання тарифів для суб'єктів господарювання, які зазнали фінансовий тягар в оплаті необґрунтованого тарифу. Внаслідок таких дій споживачам електроенергії впродовж 2016-2017 років завдано збитків у розмірі 18,87 млрд грн.

Дмитро Вовк назвав дії НАБУ "абсурдними", а справу "Роттердам +" - "розкрученою медійно-юридичною бульбашкою".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173807
 
 
 Топ коментарі
 
а за Доберман 2+ когда садить будем ? Антикоррупционный суд продлил обязанности двум подозреваемым по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 3356
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Учитесь.......04.02.2020
Президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что дал команду арестовать директоров всех сахарных заводов страны. И объяснил, что причиной стало воровство - продавали сахар по черным схемам в Россию.
"Сказал: всех под метлу в камеру. Всех. Даже вот самолет, нельзя было раньше задержать одного из деятелей. Вернуть сказал самолет из Западной Европы, посадить и забрать их оттуда. Вернули самолет, забрали и отправили в следственный изолятор. В течение суток замели всех - это была моя жесткая команда", - сказал Лукашенко в эфире одного из национальных каналов.
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Учитесь.......04.02.2020
Президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что дал команду арестовать директоров всех сахарных заводов страны. И объяснил, что причиной стало воровство - продавали сахар по черным схемам в Россию.
"Сказал: всех под метлу в камеру. Всех. Даже вот самолет, нельзя было раньше задержать одного из деятелей. Вернуть сказал самолет из Западной Европы, посадить и забрать их оттуда. Вернули самолет, забрали и отправили в следственный изолятор. В течение суток замели всех - это была моя жесткая команда", - сказал Лукашенко в эфире одного из национальных каналов.
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Замечательно... Вот только следующие директора заводов будут воровать ещё БОЛЬШЕ!
Доказано историей СССР.
До "усрачки" боялись ОБХСС, но воровали, потому, что по другому в той Системе было невозможно.
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АНЕКДОТ:
Встречаются два зе-била. И один другому говорит:
- Ты помнишь, как я тебе рассказывал про то, какой кошмар творится с этим Порошенко, "Ротердамом", коррупцией, тарифами, беспределом...?
- Ну да, помню. Я тебе ещё ответил, что не бы ты не терял надежды, ведь жизнь состоит из полос и за " чёрной полосой", обязательно наступит "белая".
- Да-да, помню. Ну так вот, оказывается при Порошенко была БЕЛАЯ ПОЛОСА!

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А подільник пєті ліпецького, вітюня мерттветчук, поза законом?! А херус підкварталівський теж?! Одна шобла змінила іншу!
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а зе-тыпил Володя-цифровой так за год со своих ушей ЛАПШУ про "подельниками" и не снял - ещё не завонялось?
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За счет Украины спасен "Газпром", а значит и Россия, - "ЕС" о подписании контракта на транзит газа между Украиной и РФ.

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https://censor.net.ua/news/3168068/za_schet_ukrainy_spasen_gazprom_a_znachit_i_rossiya_es_o_podpisanii_kontrakta_na_tranzit_gaza_mejdu

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Ну перший подозрєваємий зрозуміло Ахмєтов, а хто другий? Невже Пєтра Лєксєічя замєлі? Антикорупційний суд продовжив зобов'язання двом підозрюваним у справі "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 5756
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