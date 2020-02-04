 Антикорупційний суд продовжив зобов'язання двом підозрюваним у справі "Роттердам+"

Так, гендиректору "ДТЕК МЕРЕЖІ" зобов'язання продовжено на 2 місяці, уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС. Фігурант також зобов'язаний: прибувати до слідчого (детектива), прокурора і в суд на кожну вимогу; повідомляти детективу НАБУ, прокурору або суду про зміну свого місця проживання та/або роботи.

Ексначальнику відділу Управління енергетики НКРЕКП продовжені зобов'язання до 4 квітня 2020 року. Він також зобов'язаний дотримуватися покладених на нього процесуальних зобов'язань.

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Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в рамках розслідування кримінального провадження за формулою "Роттердам+" в серпні 2019 року повідомило про підозру раднику директора "ДТЕК Східенерго" Лісовому та генеральному директору "ДТЕК Мережі" Гелюху.

8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьох осіб, причетних до введення так званої формули "Роттердам+", серед яких два менеджери компанії ДТЕК.

За версією слідства, представники групи приватних теплогенеруючих компаній вступили в змову з керівництвом НКРЕКП для включення в тариф на електроенергію, яку виготовляли ТЕС цієї групи, витрат, яких насправді не було, а саме - витрат на доставку і перевалку енергетичного вугілля в Україну з портів в Європі. Це, зі свого боку, призвело до зростання вартості всієї електроенергії і, як наслідок, зростання тарифів для суб'єктів господарювання, які зазнали фінансовий тягар в оплаті необґрунтованого тарифу. Внаслідок таких дій споживачам електроенергії впродовж 2016-2017 років завдано збитків у розмірі 18,87 млрд грн.

Дмитро Вовк назвав дії НАБУ "абсурдними", а справу "Роттердам +" - "розкрученою медійно-юридичною бульбашкою".