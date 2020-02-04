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Все про:суд (5763) Дугарь Яна (42)

 Адвокатам Дугарь відмовили у відводі судді

Захисники військового медика Яни Дугарь, обвинуваченої в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, не змогли добитися відводу судді Писанця.

Розгляд заявленого адвокатами відводу почався о 20:40, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Insider.

Суддя Писанець, якому заявили відвід, на розгляд не з'явився.

Суддя повинен був почати перегляд відео, яке, за версією адвокатів, доводить, що на відео слідства - не Яна Дугарь. Потім захисники просили витребувати дані експертизи, але прокурор відповів, що ніякої експертизи стосовно Дугарь немає. Суддя відмовив у витребуванні експертизи.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка. Пізніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугар і змінив її з цілодобового домашнього арешту на нічний.

3 лютого 2020 року було несподівано призначено розгляд клопотань про продовження запобіжних заходів для обвинувачених. Через те, що адвокатів пізно повідомили, розгляд щодо Юлії Кузьменко перенесли на 10 ранку 4 лютого, щодо Андрія Антоненка - на 11 ранку того ж дня, щодо Яни Дугарь - на 14:00.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173805
 
   
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Вони це знали коли заявляли клопотання. Це усе дурня, гра на камеру.
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гребані зеленські виродки, скоро суддів та прокурорів на стовпах вішати будуть, за свої зрадницькі дії!! смерть ворогам України!!!!
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Эпиграмма

Он на арене поднял ор:
- Свинарчукам - в тюрьму дорога.
Я - всем барыгам приговор!
И ... посадил Врача от Бога.

С собакой на базар беги -
Сажать он будет за долги.
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