 Законопроєкт про референдум внесуть на цій сесії парламенту, - Разумков

Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Пакет законопроєктів про народовладдя стосується загальнонаціонального, місцевих референдумів, так званих Рекол - це відкликання народного депутата, якщо він не виконує свої функції, це народне вето. Перший із них - це законопроєкт про референдум. Я думаю, що незабаром він з'явиться у Верховній Раді", - зазначив Разумков.
Він уточнив, що це відбудеться на цій сесії, яка почалася 4 лютого і триватиме до 17 липня.
и не бред,а 3,14ец..
Мелкими шажками готовят Донбасс с особым статусом в составе Украины, с депутатами боевиками ( из бывших головорезов).
Хитро.
игра в подкидного дурачка.... типа в демократию или народовластие...