 Законопроєкт про референдум внесуть на цій сесії парламенту, - Разумков

Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Пакет законопроєктів про народовладдя стосується загальнонаціонального, місцевих референдумів, так званих Рекол - це відкликання народного депутата, якщо він не виконує свої функції, це народне вето. Перший із них - це законопроєкт про референдум. Я думаю, що незабаром він з'явиться у Верховній Раді", - зазначив Разумков.

Він уточнив, що це відбудеться на цій сесії, яка почалася 4 лютого і триватиме до 17 липня.

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