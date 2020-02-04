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 Законопроєкт про референдум внесуть на цій сесії парламенту, - Разумков

Фракція "Слуга народу" планує впродовж третьої сесії внести до Верховної Ради законопроєкт про всеукраїнський референдум.

Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Пакет законопроєктів про народовладдя стосується загальнонаціонального, місцевих референдумів, так званих Рекол - це відкликання народного депутата, якщо він не виконує свої функції, це народне вето. Перший із них - це законопроєкт про референдум. Я думаю, що незабаром він з'явиться у Верховній Раді", - зазначив Разумков.

Він уточнив, що це відбудеться на цій сесії, яка почалася 4 лютого і триватиме до 17 липня.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173804
 
 
 Топ коментарі
 
не нацарапали,а навыбирали..
и не бред,а 3,14ец..Законопроект о референдуме внесут на этой сессии парламента, - Разумков - Цензор.НЕТ 7368
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Приймуть закон про продаж землі, а потім про референдум. Нате вам та не гавкайте.
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Сначала навыбирали потом нацарапали. Мда! Тошнит от этих рож на фото.
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не нацарапали,а навыбирали..
и не бред,а 3,14ец..Законопроект о референдуме внесут на этой сессии парламента, - Разумков - Цензор.НЕТ 7368
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Сначала навыбирали потом нацарапали. Мда! Тошнит от этих рож на фото.
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Приймуть закон про продаж землі, а потім про референдум. Нате вам та не гавкайте.
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В Лугандонии и Донбабве тоже был в своё время референдум, и в Крыму.
Мелкими шажками готовят Донбасс с особым статусом в составе Украины, с депутатами боевиками ( из бывших головорезов).
Хитро.
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Там були місцеві референдуми, які не мають повноважень визначати статус українських територій, а цей буде всеукраїнський.
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этот референдум...как петиции (ну набрали столько то голосов...ну и что?)
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А нішо. Зелень відморозиться, як завжди, на цьому все і закінчиться.
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так а я за что? и я так говорю - фигня...
игра в подкидного дурачка.... типа в демократию или народовластие...
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Кто платит тот и заказывает, свой законопроект о референдуме выносят и громады при помощи ученых и авторететов без олигархов.
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С одной стороны референдум ето хорошо. С другой стороны все адекватные понимают что вопросы власть на референдум будет ставить только в своих интересах. Ето все равно что петиции к *********** на которые *********** всегда срали и будут срать
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