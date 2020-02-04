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Все про:Міноборони (3046) Бронежилет (40)

 Двом підозрюваним у справі про закупівлю бронежилетів обрали запобіжний захід у вигляді нічного арешту

Печерський райсуд Києва розглянув два клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу для двох підозрюваних у справі про закупівлю бронежилетів. Зокрема, Михайлу Каморянському і Василю Саковцю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив LB.ua їхній адвокат Георгій Тігішвілі.

Каморянському суд пом'якшив запобіжний захід з цілодобового арешту на нічний арешт. Саковцю обрав такий самий запобіжний захід - також нічний арешт.

Термін запобіжного заходу - до 21 лютого.

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Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.

Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.

У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173803
 
 
 Топ коментарі
 
Я ночью дома сплю. Так что я тоже арестованный выходит.
Насчёт дела? Помните рюкзаки авакова. Вопросы?
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а днём манекенами батрачить на отстреле бронежилетов...
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а днём манекенами батрачить на отстреле бронежилетов...
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А это как? Днём гулять , а спать в вытрезвитель?
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Я ночью дома сплю. Так что я тоже арестованный выходит.
Насчёт дела? Помните рюкзаки авакова. Вопросы?
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Мародери знищили захисників України! Печерський суд, напевно, потрібно переімонувати на рашистський суд! Портнов ще не голова судійської влади в Україні?!
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ИДИОТИЗМ ПОД ЭГИДОЙ ЦИНИЗМА !!!
на сколько разбогатели печерские судьи?
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Бронежилети на пашинського та пєтю, відстрелити, наслідки опублікувати!
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Тому що оббрехали людей, а чим дальше, тим складніше зізнатись, що обісрались й тре вибачатись... А мусора не звикли вибачатись, тим паче зєлєйобікіни...
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