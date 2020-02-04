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Все про:Зеленський (4351) Лавров (616) Донбас (13205) Формула Штайнмаєра (179)

 Зеленський виконує зобов'язання стосовно Донбасу, "незважаючи на істерику неонацистів", - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що президент України Володимир Зеленський "знайшов у собі сили" й узявся до виконання зобов'язань стосовно Донбасу.

Слова глави МЗС РФ цитує російське державне інформагентство ТАСС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленський, незважаючи на істерику неонацистів, знайшов у собі сили й узявся до виконання зобов'язань, які Україна повинна виконати. Було зроблено перші кроки щодо розведення сил і засобів, була зафіксована на папері "формула Штайнмаєра", що стосується взаємозв'язків між виборами на Донбасі і наданням регіону особливого статусу", - сказав Лавров.

За його словами, на саміті "нормандської четвірки" в Парижі Росія і Німеччина були готові підтримати розведення сил і засобів не на трьох ділянках, а вздовж усієї лінії розмежування.

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"На подив, президент Зеленський і його делегація виявилися не в змозі підписатися під цим кроком, який повною мірою вписується у вимоги мінських домовленостей", - заявив Лавров.

При цьому менше 3 тижнів тому, 17 січня Лавров заявляв, що нове керівництво України "поки не поспішає з реалізацією обіцянок щодо припинення конфлікту на Донбасі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173801
 
   
 Топ коментарі
 
Естественно, скоро и водичка в Крым зажурчит...
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зеленая шлендра ездит в оман на курсы по запоминанию кацапских приказов. Этому гавну даже тексты на новый год пишут в кремле.
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Интересно, жид возобновит подачу воды в крым весной или нет? Вот, главный вопрос на сегодня, как для кацапа, так и для неонацистов.
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