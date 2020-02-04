 Зеленський виконує зобов'язання стосовно Донбасу, "незважаючи на істерику неонацистів", - Лавров

Слова глави МЗС РФ цитує російське державне інформагентство ТАСС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленський, незважаючи на істерику неонацистів, знайшов у собі сили й узявся до виконання зобов'язань, які Україна повинна виконати. Було зроблено перші кроки щодо розведення сил і засобів, була зафіксована на папері "формула Штайнмаєра", що стосується взаємозв'язків між виборами на Донбасі і наданням регіону особливого статусу", - сказав Лавров.

За його словами, на саміті "нормандської четвірки" в Парижі Росія і Німеччина були готові підтримати розведення сил і засобів не на трьох ділянках, а вздовж усієї лінії розмежування.

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"На подив, президент Зеленський і його делегація виявилися не в змозі підписатися під цим кроком, який повною мірою вписується у вимоги мінських домовленостей", - заявив Лавров.

При цьому менше 3 тижнів тому, 17 січня Лавров заявляв, що нове керівництво України "поки не поспішає з реалізацією обіцянок щодо припинення конфлікту на Донбасі".