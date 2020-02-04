EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Події
  2759  12
Матеріали за темою:
Все про:корупція (2139) Нацполіція (8933) ДБР (839) Гончарук_Олексій (610)

 Корупціонерам, які вимагають гроші від бізнесу, не місце в органах держвлади, - Гончарук про затримання чиновника Секретаріату Кабміну

Затримання чиновника Секретаріату Кабміну - успішний спільний захід оперативників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції і ДБР.

Про це повідомив у своєму telegram-каналі прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з ДБР затримали начальника управління Секретаріату Кабінету міністрів України за вимагання та отримання від підприємця неправомірної вигоди в розмірі 2 мільйонів гривень. Держслужбовця і його посередника затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії", - сказано в замітці.

Гончарук зазначив, що в жовтні 2019 року уряд створив новий міжрегіональний підрозділ Національної поліції - Департамент стратегічних розслідувань. "Його мета - зниження рівня злочинності по всій території України, системна боротьба з організованими формами злочинності, злочинними організаціями, кримінальними авторитетами і "злодіями в законі". Вдячний оперативникам ДСР за злагоджену і професійну роботу", - зазначив прем'єр.

Глава уряду також додав, що "корупціонерам, які вимагають гроші від бізнесу, не місце в органах державної влади".

Корупціонерам, які вимагають гроші від бізнесу, не місце в органах держвлади, - Гончарук про затримання чиновника Секретаріату Кабміну 01

Читайте також: Високі зарплати керівників держпідприємств - запобіжник від участі в корупційних схемах, - Гвоздій

Нагадаємо, слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, затримали начальника одного з управлінь Секретаріату Кабінету міністрів України за вимагання та отримання 2,5 млн грн хабаря. "Відкат" призначався за безперешкодне підписання актів виконаних робіт з відновлення фасадів Будинку уряду України і відкликання судових позовів до підрядника.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173800
 
 
 Топ коментарі
 
премьер , какая борьба ? кого закрыли за взятки за последние 10 лет , никого
вот и вся борьба
 показати весь коментар
 
Мракобесие...ни в одной стране цивилизованного мира в чиновники крупного масштаба не идут за бабками Коррупционерам, требующим деньги от бизнеса, не место в органах госвласти, - Гончарук о задержании чиновника Секретариата Кабмина - Цензор.НЕТ 2437 Или дальнейшая политическая карьера, либо последующая работа лоббиста, вице-преза крупной компании,почетного ректора универа, с лекциями по всему миру по полляма за штуку.
 показати весь коментар
 
Коррупционерам, требующим деньги от бизнеса, не место в органах госвласти
-----------------------------
а хдє? в отпуск ілі в камандіровку?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
паршівую овцу із стада вон! Але може і йому треба було платити по 300 000-то він би можливо і не брав би.. Коррупционерам, требующим деньги от бизнеса, не место в органах госвласти, - Гончарук о задержании чиновника Секретариата Кабмина - Цензор.НЕТ 5029
 показати весь коментар
 
 
Мракобесие...ни в одной стране цивилизованного мира в чиновники крупного масштаба не идут за бабками Коррупционерам, требующим деньги от бизнеса, не место в органах госвласти, - Гончарук о задержании чиновника Секретариата Кабмина - Цензор.НЕТ 2437 Или дальнейшая политическая карьера, либо последующая работа лоббиста, вице-преза крупной компании,почетного ректора универа, с лекциями по всему миру по полляма за штуку.
 показати весь коментар
 
 
премьер , какая борьба ? кого закрыли за взятки за последние 10 лет , никого
вот и вся борьба
 показати весь коментар
 
 
борьба это процесс, а не результат
 показати весь коментар
 
 
А у него не было собаки и он не смог уплатить за газ. Какая печалька.
 показати весь коментар
 
 
Коррупционерам, требующим деньги от бизнеса, не место в органах госвласти
-----------------------------
а хдє? в отпуск ілі в камандіровку?
 показати весь коментар
 
 
Реляції Гончарука у Фейсбуці та фіскальна політика уряду - абсолютно протилежні речі.
 показати весь коментар
 
 
"Коррупционерам, требующим деньги от бизнеса, не место в органах госвласти, - Гончарук о задержании чиновника Секретариата Кабмина" - В Украине абсолютно нет коррупции на высшем уровне - Гончарук - Мосийчук заявил, что Премьер Гончарук на работе склонял к интиму молодого парня.
 показати весь коментар
 



Πραβдοργδ™
Після втечі януковича на казначейському рахунку залишалося 108 тис 133 грн 65 коп.

Потім прийшов Порошенко та все так розікрав, що аж залишив після себе 57 мільярдів гривень.

Мудрий нарід обрав справжнього слугу, який надавав барігам по рукам і рахунок зріс до 12 мільярдів грн.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору