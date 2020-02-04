 Корупціонерам, які вимагають гроші від бізнесу, не місце в органах держвлади, - Гончарук про затримання чиновника Секретаріату Кабміну

Про це повідомив у своєму telegram-каналі прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з ДБР затримали начальника управління Секретаріату Кабінету міністрів України за вимагання та отримання від підприємця неправомірної вигоди в розмірі 2 мільйонів гривень. Держслужбовця і його посередника затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії", - сказано в замітці.

Гончарук зазначив, що в жовтні 2019 року уряд створив новий міжрегіональний підрозділ Національної поліції - Департамент стратегічних розслідувань. "Його мета - зниження рівня злочинності по всій території України, системна боротьба з організованими формами злочинності, злочинними організаціями, кримінальними авторитетами і "злодіями в законі". Вдячний оперативникам ДСР за злагоджену і професійну роботу", - зазначив прем'єр.

Глава уряду також додав, що "корупціонерам, які вимагають гроші від бізнесу, не місце в органах державної влади".

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Нагадаємо, слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, затримали начальника одного з управлінь Секретаріату Кабінету міністрів України за вимагання та отримання 2,5 млн грн хабаря. "Відкат" призначався за безперешкодне підписання актів виконаних робіт з відновлення фасадів Будинку уряду України і відкликання судових позовів до підрядника.