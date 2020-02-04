 "Я не визнаю пред'явленого обвинувачення", - терорист Гіркін про висунуте Нідерландами звинувачення в катастрофі МН17

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський Интерфакс.
"Я не визнаю висунутого обвинувачення і не визнаю, що ці люди мають право пред'являти звинувачення мені", - заявив Гіркін.
Відповідаючи на запитання, чи готовий він свідчити у цій справі, він відповів: "Не готовий, навіть якби мене доставили туди насильно".
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, Національна прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення і викликала на допит чотирьох підозрюваних у справі МН17.
Йдеться про росіян Ігоря Стрєлкова, Сергія Дубинського, Олега Пулатова і громадянина України Леоніда Харченка.
Судове слухання призначено на 9 березня.
"- подсудимый, вы признаете себя виновным?
- нэт.
- на нэт и суда нэт"(с)
копеечный долбо... и убийца мирных граждан... мародер и тварь дрожащая...
*****!
там ублюдки из раши со звездами на погонах.
они это говно и спрашивать не будут
Не хочет и не признает их.
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Как 3енелейсский будет отмазывать росцию
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Есть преступление, есть мотив, есть возможность, есть орудие, есть улики, подтверждающие виновность. Этого вполне достаточно.
Несознанка подсудимого только усугубляет его положение. Рудольф Гесс, например, сидел до конца жизни и был повешен в беседке на электрошнуре бо тупо уже всех задолбал.
Если активная цель кацапов имеет активные действия против украины, значит это проукраинские интересы высшего порядка.
НАпример,
1.капапы саботажем с подсветкой неверной работы высотомера з земли убили до 200 чел во львове в начале 200х, для того чтобы сбить с укров интерес к военным победам.
2. Во премя учений пво с200 украины, кацапы скрыто своей ракетой сбили израильский гражданский самолет над черным морем, повешав все это на украину(потому что даже дальнебойная с200 не доставала до места сбития самолета по расстоянию).Чтобы разоружить украину и остановить разработку новых видов вооружения.Привинтив украм что они все рукожопы и ничего не могут, и воевать против кацапов не способны.И вообще воевать это не для укров.Они должны смириться с мыслью, что они рабы, а значит рабы кацапов по определению.
3. Подсветкой с земли и диверсией работы высотомера кацапские агенты(которые при открытой границе по украине благодаря предателю зеленскому шастают как у себя дома) подавили упавший самолет украинца с американцем на борту, чтобы не сближать сотрудничество украины и сша, чтобы украинцы не обучались на f-18. И чтобы не чуть что, не дали ***** кацапам и не выгнали руцкага дурака за урал.
Что значит если кацапам это супер невыгодно, то украине это супер выгодно.
4. Кацапы выводом неверной информации на экраны пво командованию ирака, руками иранцев через не верное решение, основанное на не верной информации,сбили украинский боинг.Возможно у фуйла идеи по ******* закончились и он просто в молоко выстрелил, посмотреть может че в мутной воде интересное выловится. И скорее всего что ****** плотно накрывает и делать что-то надо.Или может картинку удастся поймать уже на новом этапе.
Даешь новые виды пво, новые миг-29 версии миг-29му3, чтобы вся электроника была вся новая и все узлы и агрегаты все новые и выдавали параметры самолетов 5 поколения на старых планерах, которые тоже нужно модернизировать новыми материалами обшивки и новыми материалами каркаса.Поэтапно с уровня самых простых решений, постепенно до роста уровня самых сложных решений.
Так это уничтожить для кацапов имеет суперважное значение, то значит задачи по новых пво и ультрамодернизированных су-27 имеет суперважное значение.