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 "Я не визнаю пред'явленого обвинувачення", - терорист Гіркін про висунуте Нідерландами звинувачення в катастрофі МН17

Один із російських терористів, які воювали на Донбасі Ігор Гіркін (Стрєлков) не визнає пред'явлене йому прокуратурою Нідерландів звинувачення у справі про катастрофу Boeing MH17 на Донбасі в 2014 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський Интерфакс.

"Я не визнаю висунутого обвинувачення і не визнаю, що ці люди мають право пред'являти звинувачення мені", - заявив Гіркін.

Відповідаючи на запитання, чи готовий він свідчити у цій справі, він відповів: "Не готовий, навіть якби мене доставили туди насильно".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, Національна прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення і викликала на допит чотирьох підозрюваних у справі МН17.

Йдеться про росіян Ігоря Стрєлкова, Сергія Дубинського, Олега Пулатова і громадянина України Леоніда Харченка.

Судове слухання призначено на 9 березня.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173799
 
 
 Топ коментарі
 
Вангую- Гіркіну скоро Кобзон зателефонує...
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Пусть его посадят, и хай думает, что сидит не он
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не правомочны? г*ндон драный, кем ты себя возомнило, чмо?
копеечный долбо... и убийца мирных граждан... мародер и тварь дрожащая...
фубля!
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Пусть его посадят, и хай думает, что сидит не он
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"Да. Я был на Донбассе но уехал ещё до катастрофы. У меня и фотодокумент имеется".


"Я не визнаю пред'явленого обвинувачення", - терорист Гіркін про висунуте Нідерландами звинувачення в катастрофі МН17 - Цензор.НЕТ 6065
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Вангую- Гіркіну скоро Кобзон зателефонує...
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Так, піде за Цемахом. Хоча, як і Цемах свого часу має можливість уникнути концерту Кобзона. Краще жити в тюрмі, тим паче, голландські, ніж гнити в кацапські трясовині.
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или доктор лиза менгле в гости пригласит . под пестни хора александрова.
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А ...да .. ну норм ...он не признает... все... расходимся пацаны
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Покажите мне дурака, который сознается в убийстве около 300 людей.
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похоже на бородатый анектдот:

"- подсудимый, вы признаете себя виновным?
- нэт.
- на нэт и суда нэт"(с)
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не правомочны? г*ндон драный, кем ты себя возомнило, чмо?
копеечный долбо... и убийца мирных граждан... мародер и тварь дрожащая...
*****!
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Шось-таки етого гандона с ****** связывает ... .
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Значит, есть что скрывать.. Раскололся гиркин.
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Думал станет героем освободителем. А стал массовым убийцей, террористом, и фашистом.
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Деникин недоделанный- спаситель Юга России.. "Я не признаю предъявленного обвинения", - террорист Гиркин о выдвинутом Нидерландами обвинении в крушении МН17 - Цензор.НЕТ 8708
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"Не правомочны" ... он что, король, что прокуратура Нидерландов не правомочна ему претензии предъявлять?
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Чего то он задержался на этом свете. Наверно уже пора.
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вполне предполагаю, что он может и не причем.
там ублюдки из раши со звездами на погонах.
они это говно и спрашивать не будут
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та тебя пока никто и не спрашивает...вот когда приедешь в нидерланды на допрос-тогда и расскажешь "Я не визнаю пред'явленого обвинувачення", - терорист Гіркін про висунуте Нідерландами звинувачення в катастрофі МН17 - Цензор.НЕТ 7570
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Так он сказал что не поедет.
Не хочет и не признает их.
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это неважно.. теперь бригада 2-хметровых мавров приедет за ним, пусть думает об этом каждую ночь
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ИНТЕРЕСНО
,
Как 3енелейсский будет отмазывать росцию
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?????????????
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Это вся сущность рузького кацапа!,сыкливые ублюдошные мерзкие твари!
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. Ну предъявили, обвинение через 5,5 лет. Теперь опросы-допросы лет 10-15, потом обвинительное заключение, лет 10, потом судебные прения, лет 20. Потом дело на доследование, и по кругу.
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КТО ТАМ ЗА ПОРЕБРИКОМ ПРИЧАСТЕН К СБИТИЮ БОИНГА! ИДИОТЫ СДАВАЙТЕСЬ ГОЛАНДСКОМУ СЛЕДСТВИЮ И ИДИТЕ НА СДЕЛКУ, И ПО ПРОГРАМЕ ЗАЩИТЫ СВЕДИТЕЛЕЙ БУДЕТЕ СЕБЕ СПОКОЙНО ЖИТЬ.
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изя гиркин, а давно ли ты катался на лифте? а ходил ли в кафе "Сепар"? а на концерт кобздона давно ли ходил? ну што ты давно пора.... думаеться мне что ты как и цемех уже не жилец.
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Геринг тоже не признавал нюрнбергский трибунал, и шо, воно йому помогло?
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Вот и подошла к завершению жизнь этого усатого таракана. На днях найдут повешеным или застреленым.
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Так это не работает. "Я не визнаю пред'явленого обвинувачення", - терорист Гіркін про висунуте Нідерландами звинувачення в катастрофі МН17 - Цензор.НЕТ 6406 Суду пофиг признает виновный обвинения или нет.

Есть преступление, есть мотив, есть возможность, есть орудие, есть улики, подтверждающие виновность. Этого вполне достаточно.
Несознанка подсудимого только усугубляет его положение. Рудольф Гесс, например, сидел до конца жизни и был повешен в беседке на электрошнуре бо тупо уже всех задолбал.
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Сбивать гражданские и военные самолеты - любимая медийная фишка(это из разряда любимых тер.игрушек, которые постоянно забавляется террорист кремль) кремля.
Если активная цель кацапов имеет активные действия против украины, значит это проукраинские интересы высшего порядка.
НАпример,
1.капапы саботажем с подсветкой неверной работы высотомера з земли убили до 200 чел во львове в начале 200х, для того чтобы сбить с укров интерес к военным победам.
2. Во премя учений пво с200 украины, кацапы скрыто своей ракетой сбили израильский гражданский самолет над черным морем, повешав все это на украину(потому что даже дальнебойная с200 не доставала до места сбития самолета по расстоянию).Чтобы разоружить украину и остановить разработку новых видов вооружения.Привинтив украм что они все рукожопы и ничего не могут, и воевать против кацапов не способны.И вообще воевать это не для укров.Они должны смириться с мыслью, что они рабы, а значит рабы кацапов по определению.
3. Подсветкой с земли и диверсией работы высотомера кацапские агенты(которые при открытой границе по украине благодаря предателю зеленскому шастают как у себя дома) подавили упавший самолет украинца с американцем на борту, чтобы не сближать сотрудничество украины и сша, чтобы украинцы не обучались на f-18. И чтобы не чуть что, не дали ***** кацапам и не выгнали руцкага дурака за урал.
Что значит если кацапам это супер невыгодно, то украине это супер выгодно.
4. Кацапы выводом неверной информации на экраны пво командованию ирака, руками иранцев через не верное решение, основанное на не верной информации,сбили украинский боинг.Возможно у фуйла идеи по ******* закончились и он просто в молоко выстрелил, посмотреть может че в мутной воде интересное выловится. И скорее всего что ****** плотно накрывает и делать что-то надо.Или может картинку удастся поймать уже на новом этапе.
Даешь новые виды пво, новые миг-29 версии миг-29му3, чтобы вся электроника была вся новая и все узлы и агрегаты все новые и выдавали параметры самолетов 5 поколения на старых планерах, которые тоже нужно модернизировать новыми материалами обшивки и новыми материалами каркаса.Поэтапно с уровня самых простых решений, постепенно до роста уровня самых сложных решений.
Так это уничтожить для кацапов имеет суперважное значение, то значит задачи по новых пво и ультрамодернизированных су-27 имеет суперважное значение.
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