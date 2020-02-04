 Кабмін неформально відзвітував перед Зеленським про результати роботи, - Дубілет

Про це в коментарі hromadskeрозповів міністр Кабміну Дмитро Дубілет, інформує Цензор.НЕТ.
"Це був неформальний звіт. Обговорювали широке коло питань, включно з проблемами спиртової галузі тощо. У результаті жодних сенсацій - працюємо далі", - сказав Дубілет.
Він зазначив, що офіційно про підсумки роботи уряд звітуватиме перед Верховною Радою 7 лютого. Водночас Дубілет відмовився відповідати на запитання, чи будуть за підсумками звіту уряду кадрові ротації.
Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.
У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.
Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.
Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.
17 січня Гончарук написав заяву про відставку, проте президент Володимир Зеленський відмовився відправляти уряд Гончарука у відставку.
Пізніше Служба безпеки України зареєструвала кримінальне провадження у зв'язку з фактом "прослушки" в кабінеті Гончарука.
страшно......
маленьких діточок своїх
бо Бєня вигнав з хати їх
за комуналки неуплату..
чувырло,обоснуй по поводу Коломойского!
или тебе абы пёрнуть ?!
Ihor Lapin@IhorLapin 3 ч
Вроді як Пінчук продається і згортає фсьо в Україні по бізнесу. А ще на торгах замайорів медіахолдинг. ( отже це маячок і політичним проектам, що піару і бабла не буде) Доречі першим на придбання телеканалів, в черзі, стоїть медведчук.
Казна правительства опустела до тревожного уровня. Эксперт обьяснил причины
На Едином казначейском счете (ЕКС) по состоянию на 1 февраля 2020 года осталось 12,07 миллиарда гривен. За месяц остатки средств сократились на 5,5 миллиарда гривен или на 31%. Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины.
В то же время, по данным Госказначейства, год назад средств на ЕКС было еще меньше - 11,93 миллиарда гривен.
Остатки средств на Едином казначейском счете на 1 января текущего года составляли 17,55 млрд грн, что в три раза меньше, чем на 1 декабря 2019 года.
Минимальный остаток средств на ЕКС в 2019 году составлял 8,196 млрд гривен (по состоянию на 1 марта), а максимальный - 61,83 млрд гривен - на 1 сентября.
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, комментируя InfoResist сокращение средств в казне правительства, отметил, что украинская экономика переживает не лучшие времена, в том числе и вследствие ошибочной макроэкономической политики.
«Известно, что вот эта искусственная ревальвация гривны, которая была проведена во второй половине 2019 года, привела к значительному недопоступлению средств от налогов импорта в бюджет. Привела к мощному удару по промышленным предприятиям, привела к тому, что сократились объемы производства промышленности. В целом за год там в районе 2%. На конец года, если считать по месяцу, то там даже на 8%. Ну и бюджетный кризис начался явственно еще с декабря 2019 года. Мы знаем, что правительство было вынуждено сократить расходы, ограничить финансирование выполнения бюджета по ряду статей», - сказал он.
Кроме того, отметил эксперт, не выплатили в полном объеме и задержали возмещения по налогам на добавленную стоимость на миллиарды.
«Эти проблемы перешли на январь, когда уже начали выплачивать. Хотя в январе тенденцию к усилению гривны переломили и произошла даже некоторая девальвация, но тем не менее, ситуация не исправлена. Поэтому проблемы есть, в том числе и с наполнением бюджета. Бюджетный кризис никуда не делся, он будет развиваться и дальше. Но, я думаю, эта одна из причин темы о необходимости смены министров экономического блока, возможно, министра финансов и министра экономики. Кто-то же должен нести ответственность за всю эту ошибочную экономическую, финансовую политику», - резюмировал Суслов.
та да работают дальше, только за первый месяц дефицит бюджета со старта миллиарды., и почти во всех областях недовыполнение. А так то конечно работают, вот земельку раздерибанят и ещё раз отчитаюца...
Зараз першочергова задача розрахуватись з Беней та іншими інвесторами "слуг", бо Беня помножить на "0". і це було прогнозовано.
73 % вивертайте кішені і не репетуйте - це ваш вибір!!!!!!!!!!!!!!!
А закон про базар землі такий що просто - ..опа не натішетесь...........
отчитались, короче.