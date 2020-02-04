 Кабмін неформально відзвітував перед Зеленським про результати роботи, - Дубілет

Про це в коментарі hromadskeрозповів міністр Кабміну Дмитро Дубілет, інформує Цензор.НЕТ.

"Це був неформальний звіт. Обговорювали широке коло питань, включно з проблемами спиртової галузі тощо. У результаті жодних сенсацій - працюємо далі", - сказав Дубілет.

Він зазначив, що офіційно про підсумки роботи уряд звітуватиме перед Верховною Радою 7 лютого. Водночас Дубілет відмовився відповідати на запитання, чи будуть за підсумками звіту уряду кадрові ротації.

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Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку, проте президент Володимир Зеленський відмовився відправляти уряд Гончарука у відставку.

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Пізніше Служба безпеки України зареєструвала кримінальне провадження у зв'язку з фактом "прослушки" в кабінеті Гончарука.