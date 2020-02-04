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 Канада, Афганістан, Велика Британія, Швеція і Україна вимагають в Ірану надати чорні ящики збитого літака МАУ

Країни, громадяни яких загинули у збитому під Тегераном літаку рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", звернулися до Ірану з вимогою надати бортові самописці для дослідження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Всі країни стурбовані небажанням Ірану передати "чорні ящики". Додаток 13 до Конвенції про цивільну авіацію вимагає, щоб це сталося негайно. Щоб показати, що Іран як і раніше готовий повідомляти про це в повній і прозорій формі, він повинен негайно передати "чорні ящики", - йдеться в заяві, оприлюдненій Міністерством закордонних справ Канади за підсумками телеконференції представників Канади, Афганістану, Великої Британії, Швеції та України.

Сторони погодилися з необхідністю продовжувати тиск задля того, щоб домогтися "підзвітності, прозорості та справедливості" в справі про збитий літак.

"Крім того, всі учасники продовжують пошук взаєморозуміння з юридичних варіантів переговорів з Іраном щодо його відповідальності в цьому акті, для відновлення справедливості, включно з рівною компенсацією сім'ям жертв рейсу PS752" - повідомляє МЗС Канади.

Читайте також: Франція готова допомогти Україні розшифрувати бортові самописці з лайнера МАУ, збитого в Ірані, - посол Понсен

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Також читайте: У розпорядженні української сторони є ще один запис переговорів про катастрофу літака МАУ в Ірані, який дублює опублікований ЗМІ, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173797
 
 
 Топ коментарі
 
А як же заяви дипломатів та урядовців про співпрацю з іранськими партнерами?! А як щодо зливу таємної інформації?! Дебіли при владі, гірше зрадників?!
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там вже кацапня попрацювала, як слід
то вже тільки США може з них ті ящики зрючити
але ж зелена дрисня хоч би робила вигляд, що їй те не байдуже
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Иран обиделся..?!..
на несдержанность пиарщиков на горе (разболтали служебную информацию о переговорах)
или таки мутит-каламутит что-то
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Возможно случайность, это все таки не случайность?
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Иран не та страна, на которую можно надавить. Скорее всего он идёт на принцип.
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Тільки Зе нічого не требує - він пацифіст пофігіст Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина требуют у Ирана предоставить черные ящики сбитого самолета МАУ - Цензор.НЕТ 5544
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Чего ещё надо от Ирана? От**битесь уже от персов, они признал свою вину.
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И какие доказательства ты надеешься поучить из чёрных ящиков?
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А як же заяви дипломатів та урядовців про співпрацю з іранськими партнерами?! А як щодо зливу таємної інформації?! Дебіли при владі, гірше зрадників?!
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Он бы и предоставил, и с удовольствием, да братка-хозяин не разрешает.
Так как может случайно вскрыться вся правда о том, кто сидел за пультом управленмя и т.п.
Вот только снимут показания радара на аналоговую видеокамеру, как в случае с Малайзийским Боингом, - так сразу же видеокассету и отдадут.
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А от зеленський проти.... бо не українець. ну і х...лу відсмоктати треба. жиди і кацапи разом...
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там вже кацапня попрацювала, як слід
то вже тільки США може з них ті ящики зрючити
але ж зелена дрисня хоч би робила вигляд, що їй те не байдуже
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А шо можна у террористов - аферистов требовать ? .. . " От мёртвого осла уши " - ( c ) .
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