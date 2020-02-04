 Канада, Афганістан, Велика Британія, Швеція і Україна вимагають в Ірану надати чорні ящики збитого літака МАУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Всі країни стурбовані небажанням Ірану передати "чорні ящики". Додаток 13 до Конвенції про цивільну авіацію вимагає, щоб це сталося негайно. Щоб показати, що Іран як і раніше готовий повідомляти про це в повній і прозорій формі, він повинен негайно передати "чорні ящики", - йдеться в заяві, оприлюдненій Міністерством закордонних справ Канади за підсумками телеконференції представників Канади, Афганістану, Великої Британії, Швеції та України.

Сторони погодилися з необхідністю продовжувати тиск задля того, щоб домогтися "підзвітності, прозорості та справедливості" в справі про збитий літак.

"Крім того, всі учасники продовжують пошук взаєморозуміння з юридичних варіантів переговорів з Іраном щодо його відповідальності в цьому акті, для відновлення справедливості, включно з рівною компенсацією сім'ям жертв рейсу PS752" - повідомляє МЗС Канади.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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