 "Запобігли розтраті стратегічного майна майже на 100 млн гривень", - глава держрезерву Погорілий

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державне агентство резерву України.
"Затриманий, в п'ятницю 31 січня, детективами Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) чиновник Держрезерву розробив схему, яка завдала збитків державі більш ніж на 100 млн грн", - повідомив Ярослав Погорілий, голова Державного агентства резерву України.
Зокрема глава Держрезерву зазначив, що підозрюваний пропонував йому "закрити очі" на реалізацію за заниженою (в чотири рази) ціною товарів, які підлягали реалізації в рамках розбронювання, а вигоду, яка би становила приблизно 60-70 млн розділити між учасниками "схеми". Окрім того, в планах затриманого чиновника була реалізація, також за заниженою ціною, 9 тис тон якісного зерна, яке є власністю держави.
Після отримання пропозиції глава Держрезерву звернувся в правоохоронні органи.
"Я ніколи не погоджуся на участь у будь-яких "проєктах", які можуть завдати збитків державі. Ще раз наголошую – про будь-яку пропозицію подібного характеру будуть повідомлені відповідні правоохоронні органи", – зазначив Ярослав Погорілий, голова Державного агентства резерву України.
Під час одержання неправомірної вигоди в розмірі $ 40 тис. 31 січня чиновника затримали. 1 лютого йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу України.
по-друге, злодій буде хапати хочь на посаді завхоза дітсадка, хочь у кабміні, тому що він - злодій.
Я саме це мав на увазі у своєму попередньому пості.
А там нагрели гос-во на 1млрд.(никто не видит) - наперсточники, пока лох следит за одной рукой, вторая - приносит прибыль кидале и жизненный опыт лоху))
- И скажите, пожялуйста: это они уже начали свою "борьбу с коррюпцией" или этого "руководителя одного из управлений Государственного агентства резерва" просто сдали свои же конкуренты?
А Госрезерв ликвидировать не пробовали?
Инга Нессен: Сегодня решила заплатить за .. нет, не так. Сегодня решила отдать свои деньги не понятно за что, то что официально называется "транспортировка газа". Пытливый ум заинтересовало кого же я и вся страна содержу. Ну, то что деньги идут не в казну, это и ежу понятно. Ага. Платежка. Банк получателя АБ Клиринговый Дом. Я, человек, имеющий и банковский стаж более 10 лет, и опыт работы с банками по сей день, такого банка не знаю. Смотрим рейтинг по активам. 33 место. Ну да, очень неплохое место, для банка которому платит вся страна. Чей же это банк? О! А тут, как обычно, в нашей стране, на манеже все те же. Ю.В.Левочкина - сестра С.Левочкина, И.Фурсин - младший партнёр Д.Фирташа. Дальше читать про остальных не стала - начало тошнить. Ну и как обычно, стандартный набор компаний.. Кипр, Сейшелы.