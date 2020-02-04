 Синод ПЦУ виключив Філарета зі складу Священного Синоду

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської Митрополії ПЦУ.
"З огляду на відсутність на шести засіданнях Священного Синоду поспіль, необґрунтована відмова брати участь у засіданні Священного Синоду незважаючи на письмове запрошення, було вирішено зупинити повноваження Почесного Патріарха Філарета як члена Священного Синоду", - сказано в повідомленні.
Почесний Патріарх Філарет залишається у складі єпископату Православної Церкви України, проте втратив канонічні права та обов'язки, пов'язані з управлінням єпархією, вважають у ПЦУ.
"Синод констатував, що Почесному Патріарху Філарету як архієрею на спокої, канонічно заборонено вчиняти будь-які хіротонії. Клірики, іменовані ним нестатутним чином єпископами, такими не є, зроблене для них і їхні здобутки - все мізерне (див. 4 правило Другого Вселенського собору)", - підкреслили в пресслужбі.
"Почесному Патріарху Філарету і його оточенню було вирішено нагадати про заклик Архієрейського Собору до примирення і припинення самоізоляції", - додали в ПЦУ.
Но мне любопытна реакция Филарета: вроде как, он не считает ПЦУ легитимной (если можно так выразиться), то будет ли он протестовать против этого исключения?
Хорошо что евстратихий это не касается, а то чуть диптихию не разорвал от возмущения. Думаю килограмм 15 мощей в качестве взятки, отменят запрет на литрообмазывание хиротониями.
Хотя это может Епифаний лжет и КП таки ссуществует, а значит Епифаний = "гореть вечно"))
А Вася Попкин может выпить 0.7 и занюхать портянкой - уважай его тоже.
ФИЛАРЕТ слава Богу сберёг собственную украинскую церковь - могли бы относиться к нему с уважением
Филарет вносит смуту и раскол..., и с какого то времени начал активно подрывать ПЦУ..
Во все времена Церковь таких наказывала...
Темная келья, стакан воды с хлебом, и молитвы много-часовые...
Но сейчас либеральные времена..., - поэтому я думаю ему оставят его мерседес, прислугу и хорошее питание...
Это умнейший человек
Нельзя его затюковать - грех ( в интересах зремля)
Сам напросился...
Филарет - святой ЗО ТО . ЧТО СБЕРЁГ УКРАИНСКУЮ ЦЕРКОВЬ ЗА ЖТИ ГОДЫ
И назвали эту Церковь - Украинская православная церковь Киевского патриархата...
А он забыл это быстро и не разу не упомянул их в своих молитвах...
Гордыня его уже тогда мучила...
Героя Украины?
За прогулы?
Демоны!
Читала про Черчиля и Онассиса
Черчиль был стар и Онассис его приглашал на свою яхту отдыхать часто , а Черчиль по старости уписывался в штаны
И вот Онассис миллиардер стирал его штаны втихую от команды, чтобы сохранить лицо Черчиля
Филарет добивался Томоса все 27 лет Незалежності, а в єто время Петруччо в московской рясе с хоругвами ходил, и его Томос не сильно волновал. И Томос дали на 90% из-за распрей между Варфаломеем и гундяем - в пику кацапам.
Как это по-сталински.
А по поводу воду мутит, напоминает - "комусь дуже хочеться розхитати човен, походити з прапорами, викрикуючи геть! Тому що, жодної собачої будки.....
а ушел бы вовремя на покой - остался бы в памяти как порядочный человек.., почти святой..
не смог уйти - интриги сгубили его превратив в склочного пенсионера...
Зная что это за дед!
Он ещё свой даст ответ-
Епифанья в назарет!
Остальным такой "привет"
Что забанит "Цензор.нет" (Маяковский)
- а я думал, что попов придумал Бог !