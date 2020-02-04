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Все про:Філарет (256) ПЦУ (525)

 Синод ПЦУ виключив Філарета зі складу Священного Синоду

Філарет без поважних причин був відсутній на шести засіданнях Священного Синоду поспіль, незважаючи на письмове запрошення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської Митрополії ПЦУ.

"З огляду на відсутність на шести засіданнях Священного Синоду поспіль, необґрунтована відмова брати участь у засіданні Священного Синоду незважаючи на письмове запрошення, було вирішено зупинити повноваження Почесного Патріарха Філарета як члена Священного Синоду", - сказано в повідомленні.

Почесний Патріарх Філарет залишається у складі єпископату Православної Церкви України, проте втратив канонічні права та обов'язки, пов'язані з управлінням єпархією, вважають у ПЦУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ПЦУ закликає Філарета до примирення і не звертає уваги на його "антиканонічні заяви", - Епіфаній

"Синод констатував, що Почесному Патріарху Філарету як архієрею на спокої, канонічно заборонено вчиняти будь-які хіротонії. Клірики, іменовані ним нестатутним чином єпископами, такими не є, зроблене для них і їхні здобутки - все мізерне (див. 4 правило Другого Вселенського собору)", - підкреслили в пресслужбі.

"Почесному Патріарху Філарету і його оточенню було вирішено нагадати про заклик Архієрейського Собору до примирення і припинення самоізоляції", - додали в ПЦУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173795
 
   
 Топ коментарі
 
Богу божье☝️☝️☝️, Филарету покоя на старости😉😉
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Правильно сделали.
Но мне любопытна реакция Филарета: вроде как, он не считает ПЦУ легитимной (если можно так выразиться), то будет ли он протестовать против этого исключения?
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Ну и правильно. Нефиг перед дедом с деменцией и КГБ, которое его подзуживает плясать! Есичьо, я - атеистка.) Ну , а путен- *уйло!)
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Правильно сделали.
Но мне любопытна реакция Филарета: вроде как, он не считает ПЦУ легитимной (если можно так выразиться), то будет ли он протестовать против этого исключения?
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Судя по тому что любой поп положил на "смирение" и "люби ближнего, подними нижнего", да - будет. Хотя всем п.....
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никто не желал ему смерти, но все ждали, когда он уже помрет..
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Богу божье☝️☝️☝️, Филарету покоя на старости😉😉
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"Синод констатировал, что Почетному Патриарху Филарету, как архиерею на покое, канонически запрещено совершать любые хиротонии. Источник: https://censor.net.ua/n3173795\\\\\\\\

Хорошо что евстратихий это не касается, а то чуть диптихию не разорвал от возмущения. Думаю килограмм 15 мощей в качестве взятки, отменят запрет на литрообмазывание хиротониями.
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Как бы обертка всего этого не выглядела, а по сути - попы паству делят и доходы от паствы.
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Кто делит то? Они год спорят - ссуществует ли еще УПЦ КП(секта Фили), или Филя, что сам ее распустил, ее не распускал а бес попутал Синод ПЦУ исключил Филарета из состава Священного Синода - Цензор.НЕТ 2001
Хотя это может Епифаний лжет и КП таки ссуществует, а значит Епифаний = "гореть вечно"))
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О том и речь, что Филарет не желает отпускать приходы к ПЦУ и самому с них мзду брать, а Епифаний желает и с них доход "пищи духовной" во вполне материальных ден.знаках иметь. Вот вокруг этой "духовности" и грызня. И именно это причина (бабло, очень большое бабло) того, что московские попы так цепко держатся за Украину.
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Ну и правильно. Нефиг перед дедом с деменцией и КГБ, которое его подзуживает плясать! Есичьо, я - атеистка.) Ну , а путен- *уйло!)
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Филарет без уважительных причин отсутствовал на шести заседаниях Священного Синода подряд, невзирая на письменное приглашение. 23 января 1929 г. (возраст 91 год), считаю это уже уважительная причина для Уважения.
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считаю это уже уважительная причина для Уважения.\\\\\\\\\\

А Вася Попкин может выпить 0.7 и занюхать портянкой - уважай его тоже.
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боярышника хряпни на ночь, и можешь даже не занюхивать.
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ЗОЛОТЫЕ СЛОВА
ФИЛАРЕТ слава Богу сберёг собственную украинскую церковь - могли бы относиться к нему с уважением
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Sophia-Maria Duglass - Синод ПЦУ виключив Філарета зі складу Священного Синоду - Цензор.НЕТ 73

Филарет вносит смуту и раскол..., и с какого то времени начал активно подрывать ПЦУ..
Во все времена Церковь таких наказывала...
Темная келья, стакан воды с хлебом, и молитвы много-часовые...
Но сейчас либеральные времена..., - поэтому я думаю ему оставят его мерседес, прислугу и хорошее питание...
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Я общалась с Филаретом лично
Это умнейший человек
Нельзя его затюковать - грех ( в интересах зремля)
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Только власть очень любит потому и начал подрывать Украину. Только воду мутит на радость врагам. Пора на пенсию деду
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Мой товарищ, близкий к митрополии УПЦ МП, рассказывал об одной неафишируемой встрече блаж.Владимира и (патриарха) Филарета в ходе которой они рассуждали о возможности объединения УПЦ МП и УПЦ КП. Признавая труды один одного ради блага Церкви и паствы, они все же понимали: реальное обьединение Церквей возможно только после их смерти, и то, если не будут мешать внешние силы.
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так оставили бы, если бы старик не выпендривался ...
Сам напросился...
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Есть понятие - снисходительность
Филарет - святой ЗО ТО . ЧТО СБЕРЁГ УКРАИНСКУЮ ЦЕРКОВЬ ЗА ЖТИ ГОДЫ
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эту Церковь ему организовали Корчинский с УНСО в 90-е...
И назвали эту Церковь - Украинская православная церковь Киевского патриархата...
А он забыл это быстро и не разу не упомянул их в своих молитвах...
Гордыня его уже тогда мучила... Синод ПЦУ виключив Філарета зі складу Священного Синоду - Цензор.НЕТ 4070
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Прогульщик. На поповской фирме. как на любой другой: забил на работу - на хер с пляжа.
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и партбилет дедушке верните,антихристы Синод ПЦУ исключил Филарета из состава Священного Синода - Цензор.НЕТ 5466
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а шо ,нельзя его просто отправить на пенсию? Синод ПЦУ исключил Филарета из состава Священного Синода - Цензор.НЕТ 512принудительно.
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Дважды анафемный немощный 91 летний старец )
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Бог в душі! Посередникам, ПНХ, від гундяя до всих інших!
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Старость надо уважать
Читала про Черчиля и Онассиса
Черчиль был стар и Онассис его приглашал на свою яхту отдыхать часто , а Черчиль по старости уписывался в штаны
И вот Онассис миллиардер стирал его штаны втихую от команды, чтобы сохранить лицо Черчиля
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Короче Пеца сделал Филарета в своем стиле
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Ибо сказано в Писании: на...би ближнего своего, иначе ближний на...бёт тебя и возрадуется!
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Мда.... красиво Сивочолий киданул Филарета.
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Порошенко маладец..во первых как оказалось Томос полностью заслуга Порошенко, а не этого деда как визжали все ЗЕбилы. А во вторых Филарет власть любит больше всего...мутить начал,расколы устраивать. Порошенко его пиструнил и создал единую церковь...Так нет же дед на радость гундяевцам опять начал рвать на куски Украину..
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как оказалось Томос полностью заслуга Порошенко - *******.
Филарет добивался Томоса все 27 лет Незалежності, а в єто время Петруччо в московской рясе с хоругвами ходил, и его Томос не сильно волновал. И Томос дали на 90% из-за распрей между Варфаломеем и гундяем - в пику кацапам.
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Агаа здвезди. Так добивался Томоса что теперь хочет сам рулить в своей карманной церквушке и Томос ему поперёк горла стал. О как добивалася...ЗЕбил иди другим в уши заливай свою брехню, не на того напал.
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Нет человека и нет проблемы!
Как это по-сталински. Синод ПЦУ виключив Філарета зі складу Священного Синоду - Цензор.НЕТ 7935
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Только власть очень любит потому и начал подрывать Украину. Только воду мутит на радость врагам. Пора на пенсию деду
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Этот "дед" отстаивал Украинскую, независимую от кацапов церковь, когда ты ещё не знал, что такое интернет и "работа на ботоферме".
А по поводу воду мутит, напоминает - "комусь дуже хочеться розхитати човен, походити з прапорами, викрикуючи геть! Тому що, жодної собачої будки.....
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Именно поэтому твой КГБешный дед работает на развал единой украинской церкви, бо гебня прекрасно понимает что поделенную Украину намного легче добивать. Ай да ФИларет, ай да помошник Гундяева.
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Синод ПЦУ виключив Філарета зі складу Священного Синоду - Цензор.НЕТ 9223

а ушел бы вовремя на покой - остался бы в памяти как порядочный человек.., почти святой..
не смог уйти - интриги сгубили его превратив в склочного пенсионера...
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На скільки я розумію,ніхто не має претензій до старенького Владики.Все зводиться до того,щоб він не номінував нових єпископів Київського Патріархату.Всі ж не діти і прекрасно,що Філарет рано чи пізно перейде у інший світ і разом з ним це зробить Київський Патріархат.Але номінуючи нових єпископів,Філарет залишає по собі спадкоємців.Молодих.А це нікому непотрібне суперництво з ПЦУ.
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Как узнает Филарет...
Зная что это за дед!
Он ещё свой даст ответ-
Епифанья в назарет!
Остальным такой "привет"
Что забанит "Цензор.нет" (Маяковский)
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Знову боротьба за "правильного" попа?! Залиште попам попове, а Бог, він в душі кожного!
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- Попов придумал радио !
- а я думал, что попов придумал Бог !
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