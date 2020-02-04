 Синод ПЦУ виключив Філарета зі складу Священного Синоду

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської Митрополії ПЦУ.

"З огляду на відсутність на шести засіданнях Священного Синоду поспіль, необґрунтована відмова брати участь у засіданні Священного Синоду незважаючи на письмове запрошення, було вирішено зупинити повноваження Почесного Патріарха Філарета як члена Священного Синоду", - сказано в повідомленні.

Почесний Патріарх Філарет залишається у складі єпископату Православної Церкви України, проте втратив канонічні права та обов'язки, пов'язані з управлінням єпархією, вважають у ПЦУ.

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"Синод констатував, що Почесному Патріарху Філарету як архієрею на спокої, канонічно заборонено вчиняти будь-які хіротонії. Клірики, іменовані ним нестатутним чином єпископами, такими не є, зроблене для них і їхні здобутки - все мізерне (див. 4 правило Другого Вселенського собору)", - підкреслили в пресслужбі.

"Почесному Патріарху Філарету і його оточенню було вирішено нагадати про заклик Архієрейського Собору до примирення і припинення самоізоляції", - додали в ПЦУ.