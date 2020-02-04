 Платіжок дві, а ціна навіть менша, - Гончарук пояснив, чому рахунок за транспортування газу вирішили виставляти окремо

Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Поділ платіжок на дві частини не вплине на сукупну вартість платежу. Плата за транспортування завжди існувала - раніше вона входила до загального тарифу. Зараз оплату транспортування відокремили, щоб у разі необхідності була можливість вільно змінювати постачальника", - написав Гончарук.

Прем'єр-міністр стверджує, що, незважаючи на поділ тарифу на 2 частини, загальна сума у двох платіжках у січні менша, ніж в одній платіжці торік.

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"У грудні вартість платіжок перерахували в 21 області України, знизивши її до 30%. Це стало можливим завдяки механізму, який Уряд надав підприємствам-теплокомуненерго для здійснення відповідного перерахунку", - підкреслив глава уряду.

Гончарук нагадав, що Мінсоцполітики в лютому автоматично нарахує субсидії і пільги за послугу з транспортування газу, і додатково звертатися для цього кудись не потрібно.

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"Важливо! Оплата платіжок за транспортування газу тим українцям, які газ не використовують, буде мінімальною. Наприклад, вартість розподілу газу на приготування їжі становитиме 2.8 грн", - додав прем'єр-міністр.

Він також повідомив, що уряд звернеться до НКРЕКП з пропозицією затвердити мінімальну оплату за відсутності споживання газу.