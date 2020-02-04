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Все про:Тарифи на газ (164) Гончарук_Олексій (610)

 Платіжок дві, а ціна навіть менша, - Гончарук пояснив, чому рахунок за транспортування газу вирішили виставляти окремо

Плата за транспортування газу існувала завжди, просто раніше вона була включена в загальний тариф. Зараз її відокремили, щоб можна було вільно вибирати постачальника.

Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Поділ платіжок на дві частини не вплине на сукупну вартість платежу. Плата за транспортування завжди існувала - раніше вона входила до загального тарифу. Зараз оплату транспортування відокремили, щоб у разі необхідності була можливість вільно змінювати постачальника", - написав Гончарук.

Прем'єр-міністр стверджує, що, незважаючи на поділ тарифу на 2 частини, загальна сума у двох платіжках у січні менша, ніж в одній платіжці торік.

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"У грудні вартість платіжок перерахували в 21 області України, знизивши її до 30%. Це стало можливим завдяки механізму, який Уряд надав підприємствам-теплокомуненерго для здійснення відповідного перерахунку", - підкреслив глава уряду.

Гончарук нагадав, що Мінсоцполітики в лютому автоматично нарахує субсидії і пільги за послугу з транспортування газу, і додатково звертатися для цього кудись не потрібно.

Також читайте: Ціна на газ для споживачів не зросла, а була розділена на дві платіжки, - Оржель

"Важливо! Оплата платіжок за транспортування газу тим українцям, які газ не використовують, буде мінімальною. Наприклад, вартість розподілу газу на приготування їжі становитиме 2.8 грн", - додав прем'єр-міністр.

Він також повідомив, що уряд звернеться до НКРЕКП з пропозицією затвердити мінімальну оплату за відсутності споживання газу.

Платіжок дві, а ціна навіть менша, - Гончарук пояснив, чому рахунок за транспортування газу вирішили виставляти окремо 01

Платіжок дві, а ціна навіть менша, - Гончарук пояснив, чому рахунок за транспортування газу вирішили виставляти окремо 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173789
 
   
 Топ коментарі
 
Оплата платежек за транспортировку газа тем украинском, которые газ не используют, будет минимальной. Источник: https://censor.net.ua/n3173789
Платежек две, а цена та же самая, - Гончарук объяснил, почему счет за транспортировку газа решили выставлять отдельно - Цензор.НЕТ 1751 Бінго!
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Платежек две, а цена та же самая, - Гончарук объяснил, почему счет за транспортировку газа решили выставлять отдельно - Цензор.НЕТ 8181
белая за газ
черная за транспортировку
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Вопрос открыт: почему мне и другим , кто проводил газ по улице и в дома , государство не платит за транспортировку?
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БРЭШЕШ. 😂😅😂
У СІЧНІ З ДВОМА ПЛАТІЖКАМИ МЕНШЕ НІЖ 6,30 ГРН.
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а почему например не берете дополнительно билет за доставку автобуса до остановки ведь привелегия то какая, надо платить за это
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Например, стоимость распределения газа на приготовление пищи составит 2.8 грн", - добавил премьер-министр.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Может кто-то объяснить этот перл.
Неудивительно,что он не знал как объяснить что-то президенту.
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-Знаешь сынок, теперь чтобы купить водку нужно еще и оплатить её транспортировку дополнительным счетом.
-Папа, значит ты будешь меньше пить?
-нет сынок, это значит, что ты будешь меньше есть...
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"Важно! Оплата платежек за транспортировку газа тем украинском, которые газ не используют, будет минимальной. Например, стоимость распределения газа на приготовление пищи составит 2.8 грн", - добавил премьер-министр



вообще охренели! а премьер не хочет мне заплатить за то, что я вожу его на машине? и неважно, что он не пользуется, машина-то ездит.
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"В декабре стоимость платежек пересчитали в 21 области Украины, снизив ее до 30%. Это стало возможным благодаря механизму, который Правительство предоставило предприятиям-теплокоммунэнерго для осуществления соответствующего перерасчета

нереально теплой зиме, когда в декабре не -15, а +5.
задрали уже дурить, неужели они думают, что можно такую дичь втирать и типа прокатит?
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Тобто мільйонні виплати пану Коболєву повинні звідкись братися, пане Льошику? Можна недовго багатьох тримати за дурнів, довго - небагатьох, але тримати всіх і завжди - Х...р вам в г...зно. Готуйтеся до змиву в небуття, гн...ди.
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Врет же,почему подсчет транспортировки по расходу за прошлый год?,а не по факту. И на самом деле, если газом домохозяйство не пользуется,какая может быть транспортировка?.По старому было, сколько использовал сток и заплатил. Да и тариф за транспорт был гораздо ниже?
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"Зеленський призначив у ВРП екссуддю, яка визнала законною угоду про базування флоту РФ у Криму"
Слідство.Інфо
Президент Володимир Зеленський призначив членом Вищої ради правосуддя екссуддю Тетяну Розваляєву, яка підтвердила законність ухвалених Віктором Януковичем Харківських угод. Відповідно до них, термін перебування російського військового контингенту в Криму продовжився до 2042 року.

Про нове призначення до дисциплінарного органу ВРП, який, зокрема, звільняє і призначає суддів, стало відомо з сайту Офісу президента України.

Тетяна Розваляєва за часів Януковича обіймала посаду у п'ятій палаті Вищого адміністративного суду (ВАСУ). Ця палата була спеціально створена для розгляду позовів на дії Президента, парламенту, Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

У 2011 році суд за головуванням Розваляєвої відмовився визнавати підписання Януковичем так званих "Харківських угод" незаконним. Нагадаємо, відповідно до цього договору з Російською Федерацією, термін перебування Чорноморського флоту РФ у Криму було продовжено на 25 років. Відтак, рік виходу російської військової бази з українського Криму з 2017 року змінився на 2042 рік.
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Шоб ты жил на одну собаку самокатчег Платіжок дві, а ціна навіть менша, - Гончарук пояснив, чому рахунок за транспортування газу вирішили виставляти окремо - Цензор.НЕТ 3019
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надо что-то делать с этими монополиями. Знаете сколько стоит в общем с проэктами подключить небольшой частный дом к газу, когда труба в 5м от дома проходит? больше 4штук баксов! Вот скажите они там не окуели?!
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"Влада побудувала абсолютно корумповану державу, яка керується з ОП - Княжицький про заяву Бабак"

Президент України за Конституцією не може керувати всіма правоохоронними органами. І якщо міністр заявляє протилежне, це є підставою для імпічменуту, оскільки влада будує диктаторський режим.

Про це розповів народний депутат фракції "Європейської Солідарності" Микола Княжицький.

"Відповідно до Конституції, президент керує... Призначає керівника (але все одно здійснюється пардаментський контроль) лише Службі безпеки України. Всі інші правоохоронні органи президент курувати не може. Коли міністр заявляє, що президент керує правоохоронними органами, міністр свідчить, що президент перевищує свої повноваження, що має бути розслідування, імпічмент, бо президент не може втручатися в діяльність інших правоохоронних органів. Але насправді це свідчить про те, що за цей час, поки при владі Зеленський, ми почали будувати диктатуру радянсько-російського зразка, коли один президент керує всіма правоохоронними органами", - пояснив Княжицький.

"Коли Олена Бабак говорить, що в Офісі президента різні групи борються за щось, то вона має на увазі, що корупція дійшла так високо, що повернулася в Офіс президента, і за цей час ми побудували абсолютно корумповану диктаторську країну, яка заради збереження корупції, заради збагачення, за підтримки всіх правоохороннихорганів, керується з Офісу президента. Це те, що дослівно сказала український міністр в українському парламенті", - підкреслив він.

Нагадаємо, сьогодні парламент ухвалив проєкт постанови № 2767 про звільнення Альони Бабак. з посту міністра з розвитку громад та територій.

Під час виступу у парламенті Бабак заявила, що всі правоохоронні органи в Україні напряму підпорядковані Офісу президента.
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Где то я такое уже слышал!
А ТОЧНО! Повышение цен на газ в 7 раз на людей не повлияет всем кому надо будут назначать субсидии! ЧЕМ ВСЕ КОНЧИЛОСЬ И КАК СТАЛИ НАЗНАЧАТЬ СУБСИДИИ ДУМАЮ ВСЕ В КУРСЕ!! ДАЛЬШЕ ОБЪЯСНЯТЬ ИЛИ УЖЕ ВСЕМ ВСЕ ПОНЯТНО!!
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