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 Антикорупційний суд вивчив 11 томів матеріалів у справі мера Одеси Труханова

У вівторок, 4 лютого, колегія суддів Вищого антикорупційного суду завершила вивчення 11-ого тому матеріалів справи за обвинуваченням мера Одеси. Всього їх - 34.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Наступне судове засідання мало відбутися 5 лютого 2020 року, але обидві сторони процесу заявили обопільне клопотання про перенесення дати судового розгляду. Причина - участь представників обох сторін процесу в інших кримінальних процесах.

Колегія суддів ухвалила рішення про перенесення дати судового розгляду на 24 лютого 2020 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справу Труханова щодо недостовірних е-декларацій передали до Вищого антикорупційного суду

Нагадаємо, 11 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру Труханову за ст. 366-1 КК України - декларування недостовірної інформації.

Як стверджує САП, мер не задекларував квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, нежитлову нерухомість, дві машини, частки в компаніях, відсотки за вкладами в банках. У декларації за 2015 рік незадекларовані статки мера, визначені за допомогою експертиз, оцінюються на суму 33,5 млн гривень, а за 2016 рік - на 18,7 млн ​​гривень.

Все згадане майно належить колишній дружині Труханова, з якою він був в офіційному шлюбі в 1985-1997 роках. Проте, як вважають слідчі, він, як і раніше, пов'язаний з нею "спільним побутом". Крім того, одна з двох дочок пари народилася вже після офіційного розлучення.

Також читайте: Апеляційна палата Антикорупційного суду дасть, сподіваюся, належну оцінку доказам у справі Труханова, - Ситник

Сам Труханов після оголошення йому підозри заявив, що вся ця справа - "метод тиску" на нього і членів його родини.

Зазначимо, що набуття чинності обвинувального вироку суду є підставою для дострокового припинення повноважень міського голови.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173786
 
 
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Суду надо поучится у Александра Македонского который решил проблему гордиевого узла. Иначе все эти тома лабиринт минотавра!
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и шо?теперь бубочка не знает какой степени хмельницкого этому сепару вручить?
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Дебіли, чи подільники?! Пєтя з труханом відкривав дитячі табори смерті, чим зебіли відрізняються?
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Этого черта Труханова нужно на всегда закрыть!
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